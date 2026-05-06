Cuộc đua thảm đỏ Met Gala 2026: Từ sang chảnh đến “dị không tưởng”, không ai chịu lép vế

Với chủ đề “Fashion is Art”, Met Gala 2026 không chỉ là sự kiện thời trang thường niên mà còn trở thành sân khấu nơi các nhà mốt và nghệ sĩ đẩy giới hạn sáng tạo lên mức tối đa. Trên thảm đỏ, trang phục không còn dừng lại ở tính thẩm mỹ hay xu hướng, mà được nâng tầm thành những “tác phẩm nghệ thuật di động”, phản ánh rõ nét tư duy thiết kế đương đại.

Ngay từ những bước chân đầu tiên, Julianne Moore gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong thiết kế của Bottega Veneta. Nữ diễn viên lựa chọn một chiếc đầm trễ vai đen tuyền với phom dáng bất đối xứng tối giản, tạo khoảng nghỉ thị giác tinh tế trước khi dẫn dắt ánh nhìn đến phần tay áo rời đầy kịch tính. Điểm nhấn nằm ở cấu trúc tay áo được tạo nên từ hàng nghìn dải vải cắt nhỏ, xếp lớp dày đặc, mang đến bề mặt thô ráp nhưng sống động.

Thay vì sử dụng lông vũ thật, nhà mốt áp dụng kỹ thuật xử lý chất liệu để tạo độ tơi, giúp phần tay áo phản hồi linh hoạt theo từng chuyển động. Nhờ đó, thiết kế không chỉ là một bộ trang phục mà còn trở thành một khối điêu khắc mềm mại, thách thức các khái niệm về không gian và trọng lượng.

Ở một hướng tiếp cận khác, Sarah Pidgeon mang đến hình ảnh táo bạo trong thiết kế của LOEWE. Bộ trang phục hai mảnh tông vàng chanh neon nổi bật với chi tiết nơ satin cỡ lớn, chiếm trọn phần thân trên và tạo thành một cấu trúc hình học mang tính thể nghiệm cao. Các nếp gấp lụa bóng được xử lý như những mảng khối điêu khắc, giúp thiết kế vừa tối giản vừa giàu tính nghệ thuật, đồng thời tôn vinh tỷ lệ cơ thể theo cách hiện đại.

Camila Morrone lựa chọn phong cách mang hơi hướng kiến trúc trong thiết kế của Tory Burch. Phần cúp ngực được tạo hình với các đường gờ sắc nét, gợi nhắc đến tư duy thiết kế hiện đại, trong khi chất liệu satin tông kem mềm mại giúp cân bằng tổng thể. Sự đối lập được đẩy lên cao trào khi kết hợp với áo choàng đen bề mặt xốp, tạo nên một diện mạo giàu tính đồ họa trên thảm đỏ.

Cũng với Tory Burch, Laufey lại chọn cách thể hiện tinh tế hơn thông qua kỹ thuật đính kết bề mặt. Thiết kế đầm dài kết hợp capelet ngắn tạo cấu trúc phân tầng kín đáo, nổi bật nhờ hàng nghìn hạt cườm nhỏ được đính kết tỉ mỉ. Dưới ánh đèn, bề mặt trang phục phản chiếu ánh sáng như bụi sao, mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Không khí thảm đỏ được đẩy lên cao trào khi Marc Jacobs xuất hiện cùng dàn mỹ nhân do ông “chọn mặt gửi vàng”. Rachel Sennott gây chú ý với thiết kế hình học vạt xéo, kết hợp bảng màu tương phản táo bạo từ hồng neon, xanh dương đến tím. Tổng thể trang phục mang đậm tinh thần phá cách, phản ánh cá tính nghệ thuật riêng biệt của nữ diễn viên.

Trong khi đó, Cardi B tiếp tục khẳng định phong cách nổi bật với một thiết kế điêu khắc đa sắc đồ sộ. Lớp ren đen phức tạp bao phủ các mảng khối phồng bên trong, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và đẩy tỷ lệ cơ thể vượt khỏi những chuẩn mực thông thường. Tổng thể mang tinh thần pop-art rõ nét, giúp nữ rapper dễ dàng trở thành tâm điểm trên thảm đỏ.

Trái ngược với sự phô trương đó, Doechii lựa chọn hình ảnh mang tính nguyên bản và giàu cảm xúc. Dải lụa đỏ quấn quanh cơ thể tái hiện kỹ thuật xếp nếp cổ điển, gợi liên tưởng đến các tác phẩm điêu khắc thời Phục hưng. Thiết kế vừa tôn vinh đường nét tự nhiên vừa giữ được sự bí ẩn, trang nhã.

Khép lại chuỗi tạo hình ấn tượng, Serena Williams xuất hiện trong thiết kế kim loại tinh xảo cũng đến từ Marc Jacobs. Chất liệu ánh bạc ôm sát cơ thể khỏe khoắn, kết hợp cùng chi tiết nhánh cây vàng đồng uốn lượn quanh bắp chân, tạo nên sự tương phản rõ nét. Trang phục không chỉ tôn vinh hình thể mà còn gợi nhắc đến hành trình sự nghiệp bền bỉ và đầy thành tựu của nữ vận động viên.

Met Gala 2026 vì thế không đơn thuần là một sự kiện thời trang, mà là nơi ranh giới giữa nghệ thuật và trang phục được xóa nhòa. Mỗi thiết kế là một tuyên ngôn sáng tạo, mỗi lần xuất hiện là một màn trình diễn thị giác, góp phần định hình cách nhìn mới về thời trang trong bối cảnh đương đại.