Tỷ phú Jeff Bezos pass du thuyền giá 500 triệu USD

Một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng tỷ phú Jeff Bezos đang âm thầm rao bán du thuyền Koru trị giá 500 triệu đô la của mình bởi vì nó quá lớn để quản lý.

Theo đó, thuyền Koru dài tới 127m, rộng hơn 17m và có ba cột buồm cao tới 70m. Chính kích thước quá đồ sộ đã gây nhiều bất tiện trong quá trình vận hành, neo đậu và di chuyển. Thậm chí, con tàu không thể tiếp cận một số cảng hoặc khu vực neo đậu thông thường.

Năm 2025, chiếc thuyền này đã bị từ chối neo đậu tại Monaco trong thời gian diễn ra giải đua Grand Prix vì kích thước quá lớn.

Chiếc du thuyền cũng không thể đến gần đầm phá trong suốt đám cưới của Bezos và Sánchez ở Venice hồi năm ngoái. Tuy nhiên, cặp đôi đã tổ chức một bữa tiệc bọt xà phòng xa hoa trên du thuyền trong suốt lễ cưới.

Koru được cho là có giá khoảng 500 triệu USD . Bên cạnh đó, du thuyền còn có tàu hỗ trợ Abeona trị giá khoảng 75 triệu USD , dùng để chứa trực thăng và các thiết bị vui chơi trên biển. Hiện chưa rõ Abeona có nằm trong thương vụ rao bán hay không.

Theo các báo cáo, chi phí vận hành cả Koru và Abeona vào khoảng 30 triệu USD mỗi năm. Đây không hẳn là gánh nặng với Jeff Bezos, người sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 250 tỷ USD , nhưng có thể khiến số lượng người mua tiềm năng bị thu hẹp.

Tờ Page Six cho biết thêm, du thuyền Koru được trang bị khá đặc biệt. Chẳng hạn, Bezos đã cho làm bức tượng gỗ khắc hình vợ Lauren Sánchez, trong hình dạng nàng tiên cá ở phần mũi thuyền.

Ngoài ra, được trang bị súng phun nước, dùng để xua đuổi cướp biển, nhưng có lẽ cũng hữu ích để tấn công các tay săn ảnh.

Con thuyền này được chế tạo để giống với du thuyền Eos của Barry Diller, bạn thân của tỷ phú Bezos, nhưng với quy mô lớn hơn nhiều, điều này gây ra nhiều khó khăn về mặt hậu cần.

Trước đó, năm 2023, New York Times từng đưa tin Koru quá lớn để cập cảng ở Florida Everglades, phải neo ở khu vực gần các tàu chở dầu và tàu container. Năm 2022, siêu du thuyền này cũng gây tranh cãi khi hãng đóng tàu Oceanco tại Hà Lan chuẩn bị bàn giao cho Bezos. Khi đó, từng có phương án tháo dỡ cây cầu De Hef 95 năm tuổi ở Rotterdam để con tàu có thể đi qua. Sau phản ứng từ người dân địa phương, con tàu cuối cùng được kéo đi mà chưa lắp cột buồm.

Dù vướng nhiều bất tiện vì kích thước, Koru vẫn là một trong những du thuyền xa xỉ bậc nhất. Con tàu có hồ bơi đáy kính, ba bể sục, sân đỗ trực thăng, thủy thủ đoàn 36 người và có thể phục vụ tối đa 18 khách. Bezos và Lauren Sanchez từng sử dụng siêu du thuyền này để nghỉ dưỡng ở nhiều nơi trên thế giới.

Nhiều nhân vật nổi tiếng như Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Katy Perry và Usher cũng từng được cho là xuất hiện trong các chuyến đi hoặc sự kiện liên quan đến cặp đôi trên du thuyền.

