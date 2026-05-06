Nam NSND xây nhà ở ngoại ô: Rời xa ồn ào phố thị, sống chill trong cơ ngơi đẹp như resort 5 sao

NSND Hữu Từ là một biên đạo múa nổi tiếng, gắn liền với những tác phẩm đậm chất dân gian và hình tượng người chiến sĩ quân đội. Anh được phong tặng danh hiệu NSND từ khi còn trẻ, ghi dấu ấn với khả năng dàn dựng các tiết mục múa sâu sắc, tinh tế và giàu cảm xúc.

Không chỉ thăng hoa trong nghệ thuật, NSND Hữu Từ còn mang tinh thần sáng tạo ấy vào chính không gian sống của mình. Ngôi nhà tại vùng ngoại ô TP Tuy Hòa là minh chứng rõ nét, khi từng chi tiết đều được anh chăm chút như một tác phẩm thu nhỏ. Sự kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại tạo nên tổng thể hài hòa, ấm cúng nhưng vẫn rất cuốn hút, góc nào cũng toát lên gu thẩm mỹ riêng.

Cơ ngơi của NSND Hữu Từ nằm ở vùng ngoại ô TP Tuy Hòa, được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 200m². Lấy cảm hứng từ nhà gỗ gác xép của Việt Nam xưa, ngôi nhà được thiết kế với những đường nét đương đại nhưng vẫn giữ dáng dấp truyền thống quen thuộc. Tổng thể không gian mang lại cảm giác yên bình, gần gũi, đồng thời đảm bảo sự tiện nghi và thoáng đãng trong sinh hoạt hàng ngày.

Khám phá không gian sống tuyệt đẹp của NSND Hữu Từ

Bước qua cánh cửa, không gian bên trong mở ra theo cách khiến tổng thể đã đẹp lại càng cuốn hút hơn. Căn nhà rộng rãi, thoáng đãng, nổi bật ở trung tâm là một thanh gỗ dài bắc ngang, kết hợp cùng trụ đá mài lớn đóng vai trò điểm tựa cho khối nhà chính, tạo nên điểm nhấn lạ mắt và chiều sâu thị giác. Kiểu không gian “đóng hộp” thường thấy ở nhà phố được xử lý khéo léo bằng khoảng thông tầng và các mảng kính lớn, giúp mở rộng tầm nhìn và đưa ánh sáng tràn vào từng góc nhỏ.

Bên trong nhà của NSND Hữu Từ bố trí nhiều chậu cây cảnh, vừa tăng mảng xanh vừa tạo cảm giác dễ chịu, gần gũi. Hệ cửa kính được tận dụng tối đa để đón sáng tự nhiên, đồng thời kết nối không gian sống với bên ngoài một cách liền mạch và thoáng đãng hơn.

Nhà sử dụng nhiều thanh gỗ, mang đến bảng màu trầm ấm, giao thoa giữa nét cổ điển và hiện đại. Không gian góc nào cũng toát lên vẻ thư thái, tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào bên ngoài. Các mảng tường đá cùng từng món nội thất đều được lựa chọn kỹ lưỡng, vừa giữ tính thẩm mỹ vừa tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng cho tổng thể ngôi nhà.

Không gian phòng ngủ được thiết kế tối giản nhưng vẫn hài hòa với tổng thể kiến trúc khi tiếp tục sử dụng chất liệu gỗ và bảng màu nâu - xám trầm ấm. Cách bài trí gọn gàng, tiết chế chi tiết giúp giữ trọn tinh thần nghỉ ngơi đúng nghĩa. Ban công và hệ cửa kính lớn giúp căn phòng luôn thoáng đãng, đón ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở rộng tầm nhìn, tạo cảm giác dễ chịu và thư giãn hơn.