Ngỡ ngàng với động lực giữ dáng suốt 20 năm của "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng, thấy nhan sắc tuổi 60 mà không tin nổi

Mới đây, “Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng đã gây bão trên MXH khi đăng tải video du lịch ở Tô Châu (Trung Quốc). Dù đã ở tuổi 60 nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp đến ngỡ ngàng và vóc dáng thon gọn hoàn hảo. Khi khoác lên mình bộ sườn xám trang nhã, Lý Nhược Đồng được đánh giá là chẳng khác nào mỹ nhân đến từ vùng sông nước Giang Nam, trông chỉ tầm 30-40 tuổi mà thôi, quá trẻ so với tuổi thật.

Ngoài việc xuýt xoa trước nhan sắc không tuổi của Lý Nhược Đồng, netizen còn nể phục khả năng kiểm soát vóc dáng và sự kiên trì rèn luyện thể hình suốt nhiều năm ròng rã của nữ diễn viên họ Lý.

Trang QQ cho biết, 20 năm qua, mỗi ngày, Lý Nhược Đồng luôn đều đặn dành ra 5 tiếng mỗi ngày để đến phòng gym, tập những động tác khó nhằn với cường độ cao như yoga trên không, nâng tạ nặng, leo núi trong nhà… Nguyên nhân thì càng bất ngờ hơn, Lý Nhược Đồng thẳng thắn chia sẻ, cô chăm chỉ tập luyện chỉ vì có thể ăn uống thỏa thích món bánh mì và socola mình yêu thích mà thôi.

Lý Nhược Đồng quá trẻ đẹp dù đã 60 tuổi (Ảnh: Sina).

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cô duy trì được vóc dáng đỉnh cao là nhờ chăm chỉ rèn luyện thể hình (Ảnh: QQ).

Lý Nhược Đồng tin tưởng rằng: “Mồ hôi là sản phẩm chăm sóc da tốt nhất”. Thế nên, cô đầu tư hết nấc vào việc tập luyện thể hình và sống lành mạnh, có kỷ luật để duy trì phong độ nhan sắc. Người đẹp Thiên Long Bát Bộ áp dụng chế độ ăn sạch, hạn chế dầu mỡ, kiểm soát tinh bột và gần như nói không với những gia vị như bột ngọt. Hơn nữa, 20 năm qua, Lý Nhược Đồng không hề chạm đến những thức uống có ga, hằng ngày chỉ uống nước lọc hoặc nước mật ong mà thôi.

Trên hết, Lý Nhược Đồng đề cao tầm quan trọng của giấc ngủ, coi đây là bí kíp dưỡng sinh hàng đầu. Đối với các ngôi sao Cbiz - những người thường xuyên phải chịu đựng cảnh “thiếu ăn, thiếu ngủ” vì lịch trình bận rộn và chế độ ăn kiêng cực đoan thì thói quen sống của Lý Nhược Đồng quả thực vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, nhìn vào làn da căng mịn, vóc dáng săn chắc, vòng eo thon nhỏ chỉ 56 cm của Lý Nhược Đồng, netizen đều gật gù khen ngợi không thôi.

Chính nhờ lối sống lành mạnh, kỷ luật, nữ diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp có được vẻ ngoài tươi trẻ như bị thời gian bỏ quên mà chẳng cần nhờ đến các công nghệ làm đẹp đắt tiền hay can thiệp thẩm mỹ.

Lý Nhược Đồng có cách sống vừa khoa học, lành mạnh lại vô cùng có kỷ luật (Ảnh: Sina).

Lý Nhược Đồng là ngọc nữ đình đám của màn ảnh Hoa ngữ. Cô ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ qua nhiều bộ phim ăn khách. Còn với khán giả Việt, nói đến Lý Nhược Đồng, người ta thường nghĩ ngay đến 2 vai diễn kinh điển trong vũ trụ võ hiệp của Kim Dung là Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp (1995) và Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ (1997) .

Về tình duyên, Lý Nhược Đồng lận đận đủ bề khi yêu đại gia hơn cô 10 tuổi, từng đỗ vỡ hôn nhân và đã có con riêng Quách Ứng Tuyền. Người đẹp họ Lý sẵn sàng rời bỏ showbiz theo yêu cầu của người tình, sẵn sàng còng lưng gánh nợ thay nhưng cuối cùng lại chịu cái kết bẽ bàng, bị bỏ rơi sau 10 năm gắn bó. Cú sốc tình cảm quá lớn khiến Lý Nhược Đồng mãi chẳng dám yêu ai, đến nay vẫn chưa lấy chồng, sinh con.

Lý Nhược Đồng từng mất những 10 năm để điều trị tâm lý sau khi bị đại gia phụ bạc (Ảnh: Sina).

Nguồn: QQ