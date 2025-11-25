'Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh': Từng tốt nghiệp tại Mỹ, U50 trẻ đẹp sau ly hôn

Trong Thần điêu đại hiệp phiên bản năm 2014, Trần Nghiên Hy nhận rất nhiều lời chê bai của khán giả. Dù có kỹ năng diễn xuất tốt song cô bị chỉ trích vì tạo hình Tiểu Long Nữ trong phim không phù hợp.

Vì thế khi thời điểm phim phát sóng, khán giả còn đặt cho Trần Nghiên Hy biệt danh “Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh” hoặc “Cô Cô đùi gà” (vì kiểu tóc giống đùi gà, càng khiến gương mặt cô trông to hơn bình thường).

Bỏ tấm bằng đại học ở Mỹ theo nghệ thuật

Trần Nghiên Hy sinh năm 1983 tại Đài Loan. Ít ai biết, cô từng tốt nghiệp Đại học Nam California tại Mỹ. Trong một dịp về thăm gia đình, Trần Nghiên Hy lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất nổi tiếng Sài Trí Bình. Từ đó, cô quyết định gác lại tấm bằng đại học ngành marketing để bước chân vào làng giải trí.

Năm 2011, Trần Nghiên Hy đóng vai chính trong phim điện ảnh Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Bộ phim đạt doanh thu hơn 24 triệu đô la Mỹ, được các nhà phê bình đánh giá cao đồng thời lập nhiều kỷ lục phòng vé.

Với vẻ đẹp trong sáng và ngọt ngào, Trần Nghiên Hy trở thành nữ thần thanh xuân trong lòng rất nhiều người. Cô còn được mệnh danh là "nữ thần học đường".

Nhờ bộ phim, cô được đề cử giải "Nữ chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 48.

Vai diễn cũng giúp sự nghiệp của Trần Nghiên Hy bước sang một trang mới, được rất nhiều nhà làm phim và đạo diễn săn đón.

Trần Nghiên Hy bị gọi là "Tiểu Long Nữ xấu nhất màn ảnh".

Tuy nhiên, khi nhận vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (2014), Trần Nghiên Hy đối mặt với những phản ứng trái chiều.

Khán giả khi đó không chấp nhận được tạo hình của Trần Nghiên Hy, cho rằng tạo hình của Cô Cô - nhân vật vốn mang vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của nữ diễn viên không có khí chất.

Vai diễn Tiểu Long Nữ của Trần Nghiên Hy càng bị chê bai nhiều hơn khi mang ra so sánh với những phiên bản kinh điển trước đó do Lý Nhược Đồng hay Lưu Diệc Phi thủ vai.

Cùng vì lựa chọn sai lầm khi đóng vai Tiểu Long Nữ, Trần Nghiên Hy đã đánh mất sự nghiệp vốn đang ở đỉnh cao. Sự nghiệp của nữ diễn viên cũng ảm đạm từ thời điểm đó.

Ly hôn với ông xã tài tử sau 9 năm

Mặc dù vai diễn Tiểu Long Nữ không được đón nhận nhưng Trần Nghiên Hy lại tìm được tình yêu từ đây. Bộ phim kết duyên cho Trần Nghiên Hy với Trần Hiểu (vai Dương Quá). Sau khi phim đóng máy, Trần Hiểu quyết tâm theo đuổi nữ diễn viên hơn 4 tuổi.

Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu bén duyên từ phim "Thần điêu đại hiệp".

Tháng 7/2016, hai người trở thành vợ chồng và đón con trai đầu lòng. Sau khi kết hôn, cả hai ít khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng, lựa chọn cuộc sống kín tiếng.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi sau khi kết hôn, Trần Hiểu từng khen vợ là người phụ nữ thông minh, tháo vát, là nguồn động lực lớn trong cuộc sống của anh.

Tuy vậy từ năm 2018, cặp đôi liên tục đối mặt với tin đồn chia tay, nghi vấn ngoại tình. Trong khi Nghiên Hy và con trai sống tại Đài Loan, Trần Hiểu bận rộn đóng phim tại Trung Quốc đại lục.

Tháng 2/2025, Trần Nghiên Hy tuyên bố ly hôn với Trần Hiểu, cùng nhau chăm sóc con chung.

Sau ly hôn, Trần Nghiên Hy cũng bắt đầu trở lại mạnh mẽ với nghệ thuật. Nhiều người cho rằng cô đang thực sự hồi sinh và tiến bước mạnh mẽ sau khi thoát khỏi mối quan hệ không hạnh phúc.

Nữ diễn viên ngày càng trẻ đẹp khi ly hôn.

Vào sinh nhật lần thứ 42, Trần Nghiên Hy chia sẻ khoảnh khắc yên bình bên con trai kèm lời nhắn: "Chúc tất cả chúng ta đều là phiên bản tốt nhất của chính mình". Ngoài ra, nữ diễn viên cũng tích cực tham gia các buổi phát trực tiếp, thể hiện năng lượng tươi mới khi trò chuyện với khán giả.

Kể từ khi trở về cuộc sống độc thân, Trần Nghiên Hy cũng thu hút chú ý nhờ vẻ ngoài rạng rỡ và lối sống lạc quan. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.