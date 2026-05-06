Mẹ đơn thân U60 khoe body đẹp "mướt mắt", ở biệt thự nguy nga như cung điện, là hoa hậu đình đám 1 thời

Theo Tuệ Anh | 06-05-2026 - 08:30 AM | Lifestyle

Dù đã ở tuổi U60, nhưng mỹ nhân này vẫn sở hữu body nuột nà không thua kém các cô gái trẻ.

Ở tuổi U60, hoa hậu Giáng My vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng khi tự tin diện bikini, khoe vóc dáng thon gọn và quyến rũ. Những hình ảnh gần đây của cô nhanh chóng nhận được nhiều lời khen vì vẻ đẹp "lão hóa ngược".

Giáng My đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992. Đây là cuộc thi sắc đẹp chỉ tổ chức một lần, khiến cô trở thành hoa hậu "không có người kế vị" suốt hơn 30 năm .

Sau đăng quang, Giáng My nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của showbiz Việt. Cô hoạt động đa năng trong vai trò người mẫu, diễn viên và doanh nhân, ghi dấu ấn trong lòng công chúng .

Trong thập niên 1990, nàng hậu được xem là một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" đình đám. Nhan sắc thanh tú, đậm chất Á Đông giúp cô trở thành biểu tượng sắc đẹp của một thời .

Không chỉ nổi tiếng bởi nhan sắc, Giáng My còn gây chú ý với cuộc sống giàu có. Ngay từ khi còn trẻ, cô đã được biết đến với phong cách sống sang trọng, sở hữu nhiều tài sản giá trị .

Hiện tại, người đẹp sống trong căn biệt thự nguy nga, rộng hơn 1.000m2 tại TP.HCM, được ví đẹp như một cung điện. Không gian được thiết kế theo phong cách châu Âu với đại sảnh lớn có thể tiếp đón hàng trăm khách .

Bên trong biệt thự, Giáng My còn dành khu vườn rộng khoảng 200m2 để trồng cây, hoa và rau sạch. Cuộc sống gần gũi thiên nhiên giúp cô duy trì tinh thần thư thái và cân bằng .

Ở tuổi trung niên, vóc dáng của nàng hậu vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Những lần diện bikini, cô tự tin khoe đường cong "mướt mắt", làn da mịn màng và thần thái rạng rỡ.

Bí quyết giữ gìn nhan sắc của Giáng My nằm ở lối sống khoa học. Cô chú trọng ăn uống lành mạnh, tập luyện đều đặn và giữ tinh thần tích cực mỗi ngày.

Hiện là mẹ đơn thân, Giáng My chọn cuộc sống bình yên, tận hưởng thành quả sau nhiều năm nỗ lực. Sau hơn ba thập kỷ, cô vẫn là biểu tượng nhan sắc hiếm có của Vbiz, giữ trọn sức hút của một hoa hậu đình đám.

Tỷ phú Jeff Bezos pass du thuyền giá 500 triệu USD

Romeo Beckham gây ấn tượng trong lần đầu dự Met Gala, vợ chồng Brooklyn - Victoria "vắng mặt bí ẩn" giữa drama gia đình

Cô gái 26 tuổi kiếm hơn 3 tỷ/năm nhờ cửa hàng bánh bao nhỏ: Bí mật nằm ở "mô hình miễn phí" khiến nhiều người bất ngờ

Thiếu gia tập đoàn nhựa cưới vợ mỹ nhân showbiz: Chuyện tình ngỡ như cổ tích, tổ ấm bạc tỷ khiến ai cũng trầm trồ

Mẹ đơn thân 3 con là CEO dược phẩm, cưới nam nghệ sĩ nổi tiếng, ở biệt thự mặt tiền phường Bình Phú

4,2 triệu lượt xem Khánh Thi - Phan Hiển đi dép khiêu vũ, netizen phải thốt lên: "Đúng là trời sinh một cặp"

