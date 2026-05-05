4,2 triệu lượt xem Khánh Thi - Phan Hiển đi dép khiêu vũ, netizen phải thốt lên: "Đúng là trời sinh một cặp"

Theo Tiên Tiên | 05-05-2026 - 23:26 PM | Lifestyle

Dù không có giày chuyên dụng hay trang phục lộng lẫy, màn "khoe bước nhảy" ngẫu hứng của vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển vẫn tạo nên một cơn sốt.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao về clip ghi lại khoảnh khắc ngẫu hứng của cặp đôi kiện tướng Dancesport hàng đầu Việt Nam – Khánh Thi và Phan Hiển. Trong không gian thân mật của đêm nhạc tại TP.HCM, khi ca sĩ Quang Hà đang phiêu theo những giai điệu sôi động, vợ chồng "Nữ hoàng Dancesport" đã không ngần ngại tiến lên sân khấu để hưởng ứng.

Điều khiến đoạn video này trở nên đặc biệt và thu hút tới 4,2 triệu lượt xem trên Facebook. Không giày cao gót, không giày khiêu vũ chuyên dụng, cặp đôi chỉ đi những đôi dép lê bình thường nhưng vẫn thực hiện những cú xoay, miết sàn cực kỳ điêu luyện. Nhiều khán giả đã phải thốt lên kinh ngạc trước sự uyển chuyển "như không hề có ma sát" của cả hai trên một mặt sàn không chuẩn quốc tế.

4,2 triệu lượt xem Khánh Thi - Phan Hiển đi dép khiêu vũ, netizen phải thốt lên: "Đúng là trời sinh một cặp" - Ảnh 1.

Khánh Thi - Phan Hiển khiêu vũ trên sân khấu

Ngay dưới bài đăng, hàng ngàn bình luận từ cư dân mạng đã dành những lời có cánh cho cặp đôi. Đa số ý kiến cho rằng, điểm tạo nên sự khác biệt của Khánh Thi chính là "thần thái".

"Vẫn mê Khánh Thi nhất trong các nữ VĐV, các em nữ trẻ khác nhảy cũng đẹp, nhưng không thể toát ra được cái thần thái nữ hoàng của Khánh Thi" – một tài khoản Facebook bình luận nhận được nhiều lượt tương tác đồng tình.

Không chỉ ngưỡng mộ tài năng cá nhân, CĐM còn bày tỏ sự ngưỡng mộ với sự đồng điệu của cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển. Một khán giả nhận xét: "Khánh Thi Phan Hiển đúng là trời sinh một cặp, hai người đi dép nhảy mới oách chứ. Uyển chuyển từng bước chân!"

Việc màn nhảy đạt con số triệu view trong thời gian ngắn là minh chứng cho việc khán giả rất thích những khoảnh khắc đời thường, gần gũi và khẳng định vị thế số 1 của Khánh Thi – Phan Hiển trong làng Dancesport.

