Người phụ nữ SN 1991 đến chi nhánh ngân hàng Agribank rút 26 triệu đồng, giao dịch viên đang làm thủ tục phải vội báo công an

Ánh Lê | 01-05-2026 - 20:20 PM | Sống

Người phụ nữ SN 1991 đến chi nhánh ngân hàng Agribank rút 26 triệu đồng, giao dịch viên đang làm thủ tục phải vội báo công an

Phát hiện khách hàng có biểu hiện bất thường khi rút tiền, nhân viên ngân hàng Agribank đã báo công an địa phương xác minh.

Theo thông tin từ Công an xã Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, ngày 11/4/2026, đơn vị này đã phối hợp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hạ Lang xử lý thành công một trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo khi đang thực hiện giao dịch tài chính.

Trước đó, vào ngày 9/4/2026, trong quá trình làm việc tại quầy, giao dịch viên ngân hàng phát hiện một khách hàng nữ có biểu hiện bất thường như liên tục nghe điện thoại, nhắn tin với tâm lý lo lắng, đồng thời yêu cầu rút tiền nhưng không trình bày rõ mục đích sử dụng. Nhận thấy dấu hiệu đáng ngờ, nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng báo cho Công an xã Hạ Lang để phối hợp xác minh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định khách hàng là chị N. (sinh năm 1991), trú tại xã Quang Long. Trước đó, người phụ nữ này đã bị các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội tiếp cận, dụ dỗ chuyển tiền.

Theo đó, các đối tượng giả danh người bán hàng online, thông báo nạn nhân “trúng thưởng” và dụ dỗ họ thực hiện một số nhiệm vụ để nhận hoa hồng và liên tục thúc ép chuyển thêm tiền. Vì tin tưởng, chị N. đã chuyển tổng cộng 31,45 triệu đồng cho các đối tượng. Khi chị N. tiếp tục đến ngân hàng để rút thêm 26 triệu đồng nhằm chuyển thêm theo yêu cầu, nhân viên ngân hàng đã kịp thời phát hiện

Lực lượng Công an xã Hạ Lang sau đó đã trực tiếp tuyên truyền, giải thích rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, giúp chị N. nhận thức được rủi ro và dừng giao dịch. Nhờ đó, số tiền 26 triệu đồng chưa kịp chuyển đi đã được giữ lại an toàn.

Theo Công an, thủ đoạn lừa đảo thông qua mạng xã hội với hình thức “làm nhiệm vụ nhận hoa hồng” đang diễn biến phức tạp, đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin và mong muốn kiếm tiền nhanh của một bộ phận người dân. Các đối tượng thường sử dụng tài khoản ảo, giả danh doanh nghiệp, cửa hàng hoặc nền tảng thương mại điện tử để tiếp cận nạn nhân.

Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động giao dịch trực tuyến, đặc biệt là những lời mời gọi “việc nhẹ, thu nhập cao”, “trúng thưởng bất ngờ” không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời, tránh thiệt hại về tài sản.

(Theo Công an tỉnh Cao Bằng)

