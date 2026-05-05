Tin rất vui: Ngày 8.5, người dân có thể xem miễn phí sự kiện có Mỹ Tâm, Trọng Tấn

Tối 8.5, Hải Phòng sẽ tổ chức đêm khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Đây là một trong những sự kiện văn hóa - du lịch lớn nhất trong năm của thành phố Cảng, gắnvới dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng.

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng, chương trình năm nay có chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”, được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Bên cạnh ý nghĩa chính trị, văn hóa, sự kiện còn được nhiều người dân và du khách quan tâm bởi quy mô tổ chứclớn, không khí lễ hội sôi động và sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

Đáng chú ý, người dân không có giấy mời vẫn có khu vực riêng để theo dõi chương trình.

Không có giấy mời, người dân và du khách vẫn có thể hòa vào không khí đêm hội

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng, khu vực sân khấu đêm khai mạc được bố trí hơn 8.000 ghế, gồm khu VIP, khu đại biểu và khu khách mời phổ thông có vé/giấy mời.

Tuy nhiên, với khán giả không có vé hoặc giấy mời, Ban tổ chức bố trí không gian phía sau khán đài chuyên dụng. Tại khu vực này, 4 màn hình LED live sẽ được lắp đặt để phục vụ người dân xem trực tiếp chương trình qua màn hình.

Đây là thông tin đáng chú ý với người dân và du khách muốn có mặt tại Hải Phòng trong tối 8.5. Thay vì cố chen vào khu vực khán đài có kiểm soát, những người không có giấy mời có thể di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, chọn vị trí phù hợptại khu vực màn hình LED và cùng hòa vào không khí đêm hội.

Với nhiều du khách, trải nghiệm đứng giữa không gian lễ hội, cùng hàng nghìn người theo dõi chương trình qua màn hình lớn vẫn là một trải nghiệm đáng nhớ. Cách bố trí này cũng giúp không gian thưởng thức sự kiện trở nên gần gũi hơn với công chúng, thay vìchỉ giới hạn trong khu vực ghế mời.

Theo Báo Hải Phòng , chương trình khai mạc năm nay có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Trọng Tấn, Quốc Thiên, Đăng Dương, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Thu Hà, nhóm Oplus… Đây cũng là một trong những lý do khiến đêm khai mạcLễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 nhận được sự quan tâm lớn trước giờ diễn ra.

Hải Phòng dịp này còn nhiều hoạt động hơn thế

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 không chỉ có đêm khai mạc tối 8.5. Trong dịp này, Hải Phòng còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, biểu diễn đường phố tại khu vực dải vườn hoa trung tâm thành phố và Quảng trường Nhà hát thành phố.

Theo Báo Nhân Dân , chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ hội diễn ra từ ngày 7 đến 13.5. Mỗi tối, người dân và du khách có thể tham gia nhiều chương trình khác nhau như biểu diễn nghệ thuật, diễu hành, âm nhạc đường phố, hoạt động cộng đồng, liên hoan múa rối,các chương trình dành cho thiếu nhi…

Không gian ẩm thực cũng là điểm đáng chú ý. Du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn gắn với Hải Phòng và vùng lân cận như bánh đa cua, nem cua bể, bánh mì pate Cột Đèn, rươi Tứ Kỳ… Đây đều là những món ăn quen thuộc nhưng luôn có sức hút lớn với du kháchkhi nhắc tới thành phố Cảng.

Vì vậy, nếu không muốn chen đông tại khu vực khai mạc chính, du khách vẫn có thể chọn một lịch trình nhẹ nhàng hơn: dạo trung tâm thành phố, xem biểu diễn đường phố, thưởng thức món ngon Hải Phòng và cảm nhận không khí mùa hoa phượng đỏ trong những ngàyđầu tháng 5.

Lưu ý cho người dân và du khách

Do đây là sự kiện lớn, thu hút đông người, du khách muốn theo dõi đêm khai mạc nên đến sớm, tránh di chuyển sát giờ chương trình bắt đầu. Người không có giấy mời nên chủ động tìm đến khu vực màn hình LED theo hướng dẫn của Ban tổ chức, không chen lấnvào khu vực khán đài có kiểm soát.

Du khách cũng nên hạn chế đi xe cá nhân vào sát khu vực diễn ra sự kiện. Nếu có thể, nên gửi xe từ xa, đi bộ vào khu vực lễ hội hoặc sử dụng taxi, xe công nghệ, phương tiện công cộng để giảm nguy cơ ùn tắc.

Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, nên chọn vị trí thoáng, dễ di chuyển, tránh đứng quá sâu trong đám đông. Trước khi vào khu vực đông người, các gia đình nên thống nhất điểm hẹn, lưu số điện thoại người thân và chuẩn bị nước uống, áo mưa mỏng,giày dép dễ đi.

Nếu kết hợp xem lễ hội với du lịch Hải Phòng - Cát Bà, du khách nên đặt phòng, phương tiện di chuyển và lịch trình từ sớm. Thời điểm diễn ra Lễ hội Hoa Phượng Đỏ thường là cao điểm hút khách của Hải Phòng, vì vậy việc chuẩn bị trước sẽ giúp chuyến đithuận lợi hơn.