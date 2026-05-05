NSƯT 3 đời vợ giờ đi bán phở, 49k/bát nhưng thuê nhân viên "lương tiền tỷ"

Mới đây nghệ sĩ Kim Tử Long vừa mở thêm quán Phở ALong nằm trên đường Sư Vạn Hạnh Quận 10. Khu vực này vốn được mệnh danh là thánh địa ăn uống tập trung rất nhiều hàng quán đa dạng phong cách nên sự xuất hiện của tiệm phở mới do một nghệ sĩ nổi tiếng làm chủ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trong những ngày đầu mở bán lượng khách đổ về khá đông khiến đội ngũ nhân viên phải hoạt động liên tục hết công suất.

Tuy nhiên, khoảnh khắc thu hút sự chú ý và nhận được nhiều tương tác nhất trên mạng xã hội trong giai đoạn đầu ra mắt lại thuộc về NSƯT Ngọc Huyền. Không chọn ngồi khu vực bàn dành riêng cho khách mời để check-in, nữ nghệ sĩ xắn tay áo, vui vẻ hóa thân thành nhân viên, thoăn thoắt bưng bê từng tô phở nóng hổi đến tận bàn cho khách. Màn tung hứng duyên dáng giữa hai nghệ sĩ, kèm theo lời khẳng định đùa vui của chú Kim Tử Long: "Thuê nhân viên này phải trả tiền tỷ" lập tức ghi điểm mạnh với khán giả. Sự hỗ trợ nhiệt tình từ dàn đồng nghiệp không chỉ tạo ra hiệu ứng truyền thông tự nhiên mà còn mang đến một không khí vô cùng gần gũi, đời thường cho quán ăn.

Giữa muôn vàn lựa chọn ăn uống bủa vây ở Sư Vạn Hạnh, Phở ALong (thường được thực khách gọi thân thuộc là Phở Gà Anh Long) chọn cách tiếp cận không vòng vo: Đánh mạnh vào "món đinh" là phở gà. Theo ghi nhận từ các thực khách đã đến trải nghiệm, mức giá cho một bát phở gà xé tại đây là 49.000 đồng - một con số được đánh giá là khá cạnh tranh so với mặt bằng chung tại khu vực trung tâm quận 10. Dạo qua các bài đăng trên mạng xã hội, đa phần phản hồi đều dành lời khen cho phần thịt gà ta dai và chắc thịt. Nước lèo được nấu theo thiên hướng thanh nhẹ. Dù một số ý kiến cho rằng vị nước dùng hơi nhạt so với những ai quen ăn đậm đà, nhưng tổng thể đây vẫn là một hương vị dễ chịu, phù hợp để thực khách tự nêm nếm thêm gia vị cho vừa miệng.

Việc chọn phở gà làm món chủ đạo kết hợp với khung giờ mở cửa xuyên suốt từ 6h30 sáng đến 22 giờ đêm là một định hướng rất nhạy bén. Khác với lẩu hay nướng thường dành cho các buổi tụ tập buổi tối, phở gà là món ăn dễ tiếp cận, phù hợp cho mọi khung giờ trong ngày, từ bữa sáng vội vàng đến bữa trưa văn phòng hay ăn tối. Định hướng này giúp quán có sự khác biệt rõ nét giữa muôn vàn lựa chọn trên con đường Sư Vạn Hạnh.

Thực tế việc Kim Tử Long mở quán phở không phải là một phút bốc đồng hay lấn sân ngẫu hứng. Nam nghệ sĩ vốn đã có thời gian dài lăn lộn kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Sài Gòn và tích lũy được không ít kinh nghiệm thực chiến. Ông hiện đang điều hành trơn tru một chuỗi nhà hàng lẩu nướng tự chọn luôn đông khách một quán ăn chuyên món Thái Lan và cả một tiệm bánh mì quen thuộc với nhiều người. Quán phở gà này là bước mở rộng thêm mạng lưới kinh doanh ẩm thực của nam nghệ sĩ nhằm đa dạng hóa tệp khách hàng. Với lợi thế mặt bằng đẹp mức giá bình dân cộng thêm hiệu ứng tò mò từ mạng xã hội trong những ngày đầu quán phở đang duy trì được lượng khách khá ổn định sau dịp khai trương ồn ào.