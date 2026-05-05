Thị trấn ở Việt Nam quanh năm chỉ 20 độ, 4 lần liên tiếp vượt Trung Quốc, Nhật Bản đoạt giải Oscar du lịch thế giới

Tam Đảo không chỉ là điểm đến quen thuộc của du khách miền Bắc mà còn đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch toàn cầu.

“Chiếc điều hòa khổng lồ” giữa lòng di sản

Năm 2022, Tam Đảo đã chính thức được vinh danh là “Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới” tại lễ trao giải World Travel Awards (WTA). Đây là năm thứ tư liên tiếp từ 2022 đến 2025 vùng đất này giành được ngôi vị quán quân.

Ra đời từ năm 1993, World Travel Awards là giải thưởng uy tín bậc nhất, được ví như “Giải Oscar của ngành Du lịch”. Việc liên tục chiến thắng cho thấy sức hút bền vững của Tam Đảo nhờ sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và những công trình kiến trúc Pháp cổ độc đáo có từ đầu thế kỷ XX. Sự thăng hoa này cũng nằm trong dòng chảy đi lên của du lịch Việt Nam khi tại kỳ WTA 2024, nước ta đã vượt qua các đối thủ lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan để giành danh hiệu “Điểm đến hàng đầu châu Á”.

Một trong những lý do khiến Tam Đảo giữ chân du khách chính là đặc quyền về khí hậu. Với nhiệt độ trung bình chỉ khoảng 18–20 độ C, nơi đây như một chiếc điều hòa khổng lồ giúp du khách giải nhiệt giữa những ngày hè oi ả.

Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 75–80km, tương đương 2 giờ di chuyển, du khách có thể cảm nhận hơi lạnh ngay khi vừa đặt chân tới, thậm chí giữa trưa hè vẫn cần khoác thêm áo mỏng.

Sự mát mẻ này bắt nguồn từ hệ sinh thái của Vườn quốc gia Tam Đảo, vùng sinh thái đã được công nhận là Công viên Di sản ASEAN. Với hơn 2.000 loài động, thực vật cùng những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, những con suối và thác nước trắng xóa, đây là nền tảng để địa phương phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Không chỉ có thiên nhiên, Tam Đảo còn là vùng đất giàu truyền thống với hệ thống gần 50 di tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng. Các lễ hội thường niên như lễ hội Đền Chân Suối, hội vật Làng Hà, hội vật Đình Lưu Quang... đã trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Hạ tầng lên hạng: Từ điểm nghỉ cuối tuần thành điểm đến toàn cầu

Sức hút tổng hòa từ thiên nhiên và văn hóa đã dẫn đến sự tăng trưởng vượt bậc về lượng khách ghé thăm thị trấn mờ sương. Theo số liệu thống kê, trong năm 2025, Tam Đảo đã đón khoảng 350.000 lượt khách, trong đó riêng khu du lịch trung tâm đã thu hút hơn 303.000 lượt, khẳng định vị thế là hạt nhân du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc.

Vào các ngày cuối tuần, thị trấn duy trì nhịp độ đón tiếp trung bình từ 20.000 đến 25.000 lượt khách mỗi ngày. Đặc biệt, trong những dịp cao điểm như Noel hay Tết Dương lịch, lượng khách có thời điểm vượt ngưỡng 30.000 lượt/ngày, khiến hệ thống lưu trú tại đây thường xuyên rơi vào tình trạng cháy phòng với công suất đạt từ 90% đến 100%. Những con số ấn tượng này không chỉ minh chứng cho sức hấp dẫn của một thị trấn hàng đầu thế giới mà còn cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của du lịch nghỉ dưỡng vùng cao trong tương lai.

Nên đến Tam Đảo khi nào, ăn gì để đúng điệu?

Để hành trình khám phá “Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới” thêm phần trọn vẹn, việc lựa chọn thời điểm và thưởng thức ẩm thực địa phương đóng vai trò rất quan trọng.

Để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của Tam Đảo, việc lựa chọn thời điểm phù hợp là điều không thể bỏ qua. Mùa hè, từ tháng 5 đến tháng 8, là khoảng thời gian lý tưởng để tránh nóng và săn mây, trong khi mùa đông từ tháng 11 đến tháng 1 lại mang đến khung cảnh sương mù dày đặc, tạo nên không gian lãng mạn, tĩnh lặng.

Không chỉ có cảnh sắc, ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn đặc biệt, nổi bật nhất là món bò tái kiến đốt, đặc sản độc đáo khi thịt bò được treo gần tổ kiến để kiến bâu vào đốt trước khi đem nướng, tạo nên hương vị riêng biệt. Bên cạnh đó, các món như ngọn su su, lợn mán hay gà đồi cũng góp phần làm nên bản sắc ẩm thực vùng núi với hương vị tự nhiên, đậm đà.

Việc liên tục được vinh danh trên trường quốc tế không chỉ là niềm tự hào mà còn là minh chứng cho tiềm năng phát triển bền vững của Tam Đảo. Với những lợi thế sẵn có về khí hậu, thiên nhiên và văn hóa, thị trấn mờ sương này đang dần khẳng định vị thế như một “viên ngọc quý” của du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Với 4 danh hiệu thế giới liên tiếp và dòng khách không ngừng tăng, Tam Đảo đang chứng minh điều mà nhiều người chưa nhận ra: điểm đến hàng đầu thế giới không nhất thiết phải ở xa, đôi khi chỉ cách Hà Nội 2 tiếng lái xe thôi.