Chuyện gì đang xảy ra với quán cà phê mới của anh Bo Đan Trường?

Sức hút từ cái tên anh Bo, một trong những biểu tượng âm nhạc đình đám nhất làng nhạc Việt cuối thập niên 1990 và đầu 2000 đã khiến không ít người hâm mộ đứng ngồi không yên, háo hức chờ đợi ngày được trải nghiệm không gian mới của thần tượng.

Sự việc bắt nguồn từ những dòng chia sẻ đầy hào hứng trên trang cá nhân của nam ca sĩ. Đan Trường viết: “Cả nhà ơi, Đan Trường rất vui được mời mọi người đến chung vui tại Bo's Coffee House, một không gian cà phê ấm áp, nhẹ nhàng ngay trung tâm Quận 1”.

Tuy nhiên, một tình huống ngoài ý muốn đã xảy ra khi nhiều người vì quá háo hức đã tìm đến địa chỉ được chia sẻ ngay sau khi bài đăng xuất hiện, nhưng lại phải ra về trong tiếc nuối vì quán chưa chính thức mở cửa. Hóa ra, sự nhầm lẫn này đến từ việc người hâm mộ đã bỏ qua các mốc thời gian cụ thể mà nam ca sĩ đưa ra.

Nhiều người đến nơi đành ngậm ngùi quay về vì nhầm lịch mở cửa

Dù bài đăng tạo cảm giác quán đã sẵn sàng, nhưng theo lịch trình chính thức, Bo's Coffee House chỉ bắt đầu giai đoạn Soft Opening vào ngày 19/05. Ngày khai trương chính thức sẽ diễn ra vào hai ngày 23/05 và 24/05/2026. Đặc biệt, để chiều lòng fan, Đan Trường sẽ trực tiếp có mặt để giao lưu, trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm cùng khách hàng trong khung giờ từ 10h đến 14h ngày 23/05 và 14h đến 18h ngày 24/05.

Quán cà phê mới của Đan Trường được thiết kế theo phong cách hiện đại với quy mô 1 trệt 2 lầu, tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay lòng Sài Gòn. Đây không phải là lần đầu tiên nam ca sĩ thử sức với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trước đó, vào tháng 2/2026, anh cũng đã gây chú ý khi khai trương một quán cà phê tại Mỹ và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Sự nghiệp âm nhạc rực rỡ cộng với tư duy kinh doanh “mát tay” đã giúp Đan Trường khẳng định được vị thế đa năng của mình trong mắt công chúng.

Dù có chút trục trặc nhỏ về sự hiểu lầm thời gian mở cửa, nhưng không thể phủ nhận sức nóng của thương hiệu Bo's Coffee House. Hiện tại, rất nhiều hội nhóm người hâm mộ đã rủ nhau lên lịch trình cụ thể để đến phá đảo quán cà phê này vào cuối tháng 5 tới, với hy vọng không chỉ được thưởng thức đồ uống trong không gian sang trọng mà còn được gặp lại thần tượng bằng xương bằng thịt sau thời gian dài chờ đợi.