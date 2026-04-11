Đan Trường hé lộ biệt thự bề thế ở Mỹ, kể: "Cô hàng xóm người Tây rất dễ thương"

Mới đây, Đan Trường khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ câu chuyện hài hước xoay quanh việc tự tay cắt cỏ trong sân nhà ở Mỹ. Không chỉ mang đến tiếng cười, câu chuyện còn phần nào hé lộ cuộc sống giản dị, gần gũi của "anh Bo" nơi xứ người.

Trên trang cá nhân, Đan Trường kể: "Mình qua Mỹ từ lúc còn mùa đông, giờ chuyển sang mùa xuân nóng nóng luôn rồi. Mà không hiểu sao người cắt cỏ mấy tháng nay không thấy tới, cỏ trong sân mọc um tùm.

Đan Trường tự tay dọn cỏ trong vườn nhà ở Mỹ

Thế là mình mạnh dạn chạy qua nhà hàng xóm mượn máy cắt cỏ về tự xử. Cô hàng xóm người Tây rất dễ thương, cho mượn liền, xong còn hỏi một câu làm mình đứng hình: "Nhà bạn có ai là ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng hả?".

Mình ngơ ngác: "Đâu có đâu, ai nói vậy?". Cô ấy bảo: "Gia đình người Việt ở đầu đường nói với tôi đó". Biết là không giấu được nên mình cười trừ: "À chắc bạn nghe nhầm rồi, nhà mình chỉ có một người làm dancer nghiệp dư thôi, không nổi tiếng đâu". Cô ấy đáp: "À vậy hả", còn mình thì nhanh trí… mượn máy xong chuồn lẹ về nhà.

Lần đầu tiên trong đời tự cắt cỏ luôn đó! Tập làm quen dần để sau này còn trồng rau, nuôi cá nữa chứ. Mấy cây hoa hồng trước cửa nhà năm nay cao gần bằng mình rồi, nhìn thích ghê.

Nam ca sĩ chia sẻ một câu chuyện vui về hàng xóm

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha! Cuối tháng mình về Việt Nam, còn bao nhiêu việc đang chờ phía trước… hẹn sớm gặp lại cả nhà”.

Chia sẻ này của Đan Trường nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả bởi sự duyên dáng, hài hước rất đặc trưng của nam ca sĩ. Nhiều người thích thú khi thấy một ngôi sao nổi tiếng lại có khoảnh khắc "giấu nghề" đáng yêu, thậm chí tự nhận mình là "dancer nghiệp dư" để tránh bị chú ý.

Ngoài ra, Đan Trường còn hé lộ biệt thự của anh tại Mỹ. Biệt thự của nam ca sĩ gây ấn tượng với phong cách sang trọng nhưng vẫn gần gũi thiên nhiên. Ngôi nhà nổi bật với tường gạch trắng, thiết kế cao ráo, cửa kính lớn đón ánh sáng tự nhiên.

Biệt thự trắng của Đan Trường sang trọng nhưng cũng không kém phần nên thơ

Khu vườn phía trước được chăm chút với nhiều khóm hoa hồng nở rực rỡ, tạo không gian lãng mạn. Sân vườn rộng, nhiều cây xanh, đủ để trồng hoa, chăm cỏ và thư giãn. Tổng thể mang lại cảm giác yên bình, thoáng đãng, đúng chất cuộc sống an nhiên nơi xứ người.

Sau khi sang Mỹ sinh sống, Đan Trường vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Anh thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Mỹ để biểu diễn, tham gia các chương trình âm nhạc cũng như giữ kết nối với người hâm mộ. Dù đã có hơn hai thập kỷ hoạt động, giọng ca "Kiếp ve sầu" vẫn giữ được sức hút ổn định nhờ phong độ và sự chuyên nghiệp.

Ở tuổi 50, Đan Trường vẫn rất trẻ trung, phong độ và hoạt động nghệ thuật sôi nổi

Ngoài công việc ca hát, Đan Trường cũng chú trọng cuộc sống cá nhân. Ở tuổi 50, anh chọn cách sống kín tiếng hơn, dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân và con trai. Những hình ảnh đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một Đan Trường giản dị, gần gũi, khác xa hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu.