Tình trạng hiện tại của vợ chồng Phạm Hương ở Mỹ

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương dần rút lui khỏi các hoạt động giải trí, sang Mỹ sinh sống cùng chồng doanh nhân và toàn tâm chăm lo cho gia đình nhỏ. Tuy nhiên hơn một năm trở lại đây, mối quan hệ giữa Phạm Hương và ông xã doanh nhân liên tục nhận về lời bàn tán vì không còn xuất hiện chung.

Hoa hậu Phạm Hương mới đây bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi NTK Linh San vô tình để lộ về tình trạng hiện tại của cô cùng ông xã. NTK Linh San cho biết được vợ chồng Hoa hậu Phạm Hương đón tiếp chu đáo khi tới Mỹ. Ngoài ra, NTK Linh San tiết lộ cô và ông xã doanh nhân đang có hôn nhân hạnh phúc, 2 con trai ngoan ngoãn.

NTK Linh San chia sẻ: "5 năm xa cách, hôm nay mới lại được gặp con nơi đất Mỹ, thật nhiều xúc động. Cô rất vui khi gặp lại con Phạm Hương, vẫn xinh đẹp, dịu dàng và đầy khí chất như ngày nào. Cảm ơn vợ chồng con đã đón tiếp gia đình cô chú thật ấm áp. Nhìn gia đình nhỏ của con hạnh phúc, bình yên, 2 cháu ngoan ngoãn cô thấy an lòng vô cùng. Con vẫn luôn rạng rỡ theo 1 cách rất riêng, nhẹ nhàng, thanh tao. Chúc vợ chồng con và các cháu luôn hạnh phúc, an nhiên".

Hoa hậu Phạm Hương hội ngộ với NTK Linh San tại Mỹ. Ảnh: IGNV

NTK Linh San cho biết vợ chồng của người đẹp sinh năm 1991 đang hạnh phúc, các con ngoan ngoãn. Ảnh: IGNV

Thời gian qua, Phạm Hương chỉ chia sẻ khoảnh khắc thường ngày hoặc bức hình bên các con. Do đó, cư dân mạng rộ nghi vấn về mối quan hệ với giữa cô và ông xã doanh nhân. Ảnh: IGNV

Phạm Hương được cầu hôn từ tháng 2/2019 nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Nàng hậu từng chia sẻ muốn đợi các con lớn hơn, đủ cứng cáp để có thể cùng bố mẹ bước vào lễ đường và trao nhẫn cưới, khi đó cô mới tính đến chuyện chính thức kết hôn. Tháng 8/2023, cô cùng chồng đưa các con về Việt Nam thăm gia đình và tranh thủ thực hiện bộ ảnh cưới.

Đến tháng 2/2024, Phạm Hương lần đầu xác nhận danh tính ông xã là Bobby Trần. Cô cho biết chồng là người luôn đứng phía sau, ủng hộ mạnh mẽ cả trong công việc lẫn cuộc sống. Bobby Trần là Việt kiều, hiện giữ vai trò CEO của một tập đoàn có nhiều chi nhánh tại châu Á, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và hỗ trợ các startup.

Chồng của Phạm hương là doanh nhân Bobby Trần. Ảnh: FBNV

Về lý do vẫn quyết giữ kín mặt ông xã mỗi khi đăng ảnh lên mạng xã hội, Phạm Hương từng chia sẻ cách đây gần 2 năm: "Vì anh ấy không phải là người của showbiz. Anh ấy chỉ đơn giản là người bình thường thôi. Cuộc sống, công việc của họ sẽ không thoải mái. Tôi chỉ muốn họ có một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Bản thân tôi cũng chấp nhận là người bình thường, nhường lại hào quang để các bạn, các em khác có thể tỏa sáng".

Trong dịp hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ, Phạm Hương nói về dự định trở lại showbiz: "Thời gian này việc chăm sóc các cháu đã chiếm hết phần lớn thời gian trong ngày, sau 10 giờ đêm khi cho các cháu ngủ xong thì Phạm Hương mới có thời gian liên lạc với bạn bè, người thân… Hoặc thỉnh thoảng có người thân trông giúp thì mình mới có thể đi chơi thể thao hoặc làm việc. Nên đó là một phần lý do Phạm Hương không còn thời gian cho những hoạt động khác".

Vì ông xã không phải người trong showbiz, Phạm hương cho biết muốn giữ kín thông tin. Ảnh: FBNV

Không chỉ dành thời gian cho gia đình, Phạm Hương vẫn duy trì hoạt động kinh doanh riêng. Cô được biết đến là chủ một shop hoa tại Mỹ, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cắm hoa, trang trí và các sản phẩm do chính tay mình thực hiện.

Trước những bàn tán xoay quanh mối quan hệ giữa Phạm Hương và chồng, nhiều ý kiến cho rằng việc giữ kín đời tư có thể là cách cô lựa chọn để bảo vệ ông xã doanh nhân khỏi sự chú ý quá mức từ công chúng.