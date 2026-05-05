Lời khuyên đến những gia đình đang trồng hành

Theo Phác Thái Anh | 05-05-2026 - 17:39 PM | Lifestyle

Hành lá là loại rau gia vị quen thuộc, có thời gian sinh trưởng ngắn và khả năng thu hoạch nhiều lần, vì vậy rất được ưa chuộng trồng trong vườn nhà hoặc các chậu nhỏ tại không gian sống.

Hành lá là loại rau quen thuộc trong gian bếp Việt, gần như món ăn nào cũng có thể thêm một chút hành để tăng hương vị. Chính vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn tự trồng hành lá tại nhà để chủ động nguồn thực phẩm sạch, tiết kiệm chi phí và luôn có rau tươi khi cần. Dù là loại cây dễ trồng, hành lá vẫn có những nguyên tắc chăm sóc riêng nếu muốn phát triển xanh tốt, cho thu hoạch đều tay và hạn chế tình trạng nhanh héo, nhanh hỏng.

Chọn đúng cách trồng ngay từ đầu

Hành lá có thể trồng bằng nhiều cách như gieo hạt, trồng từ gốc hành mua ở chợ hoặc tận dụng phần rễ còn lại sau khi sử dụng. Với gia đình mới bắt đầu, cách đơn giản nhất là trồng lại từ gốc hành vì tiết kiệm thời gian và dễ thành công. Khi chọn gốc, nên ưu tiên phần còn tươi, rễ chưa bị khô hoặc thối. Chỉ cần một chút chú ý ban đầu, cây sẽ phát triển nhanh hơn rất nhiều.

Đất trồng cần tơi xốp và thoát nước tốt

Dù hành lá không quá kén đất, nhưng để cây phát triển đều và không bị úng, đất vẫn nên được chuẩn bị kỹ. Loại đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt là phù hợp nhất. Nếu trồng trong chậu, nên lót thêm lớp sỏi hoặc vật liệu giúp thoát nước ở đáy để tránh tình trạng đọng nước gây thối rễ. Đây là lỗi nhiều người hay gặp khi trồng tại nhà.

Ánh sáng là yếu tố không thể bỏ qua

Hành lá cần ánh sáng để phát triển tốt, nhưng không chịu được nắng gắt kéo dài. Vị trí lý tưởng là nơi có ánh sáng nhẹ buổi sáng hoặc ánh sáng gián tiếp, chẳng hạn ban công, bệ cửa sổ hoặc sân nhỏ. Nếu để trong môi trường quá tối, cây sẽ mọc yếu, thân dài nhưng nhạt màu và dễ gãy.

Tưới nước đúng cách, tránh quá tay

Một trong những sai lầm phổ biến khi trồng hành lá là tưới quá nhiều nước. Hành cần độ ẩm nhưng không chịu được úng. Tốt nhất là tưới vừa đủ để giữ đất ẩm, không để đọng nước. Với thời tiết nóng, có thể tưới mỗi ngày một lần; còn khi trời mát thì giảm tần suất. Quan trọng là quan sát đất, không nên tưới theo thói quen cố định.

Bón phân nhẹ để cây phát triển đều

Nếu muốn hành lá xanh tốt và thu hoạch được nhiều lần, có thể bổ sung phân hữu cơ hoặc dung dịch dinh dưỡng nhẹ định kỳ. Tuy nhiên, không nên bón quá nhiều vì hành là loại rau ngắn ngày, dễ hấp thụ nhưng cũng dễ “sốc” dinh dưỡng. Một lượng nhỏ nhưng đều đặn sẽ hiệu quả hơn so với việc bón dồn dập.

Thu hoạch đúng cách để cây ra lứa mới

Khi thu hoạch, không nên nhổ cả cây mà nên cắt phần thân lá phía trên, chừa lại gốc và rễ. Cách này giúp hành tiếp tục đâm chồi và cho nhiều lứa mới. Nếu chăm đúng, một bụi hành có thể thu hoạch nhiều lần trong thời gian dài, rất tiết kiệm và tiện lợi cho gia đình.

Tóm lại, hành lá là loại cây dễ trồng nhưng vẫn cần sự chăm sóc đúng cách nếu muốn duy trì lâu dài. Khi hiểu rõ nhu cầu của cây và điều chỉnh phù hợp, mỗi gia đình hoàn toàn có thể có một “góc rau nhỏ” ngay trong nhà. Không chỉ tiện lợi trong nấu nướng, việc tự trồng hành lá còn mang lại cảm giác chủ động và gần gũi với thiên nhiên hơn trong cuộc sống hằng ngày.

