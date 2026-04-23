Lời khuyên cho người đang đi thuê nhà

Gần 12 năm đi thuê nhà là quãng thời gian đủ dài để tôi tự cảm nhận, tự rút ra được bài học và những kinh nghiệm “xương máu” chẳng ai nói. Những năm đầu, chuyện chuyển trọ giống như một cuộc phiêu lưu: Phòng mới, hàng xóm mới, khu phố mới. Nhưng càng về sau, sự mệt mỏi tích tụ từ việc gặp chủ nhà khó tính, phòng ẩm thấp, hàng xóm ồn ào cho tới những lần tăng giá đột ngột, tôi mới nhận ra đi ở thuê không phải cứ có tiền là xong việc.

Đến khi tìm được một chỗ ở tương đối ổn định, nhìn lại quãng đường đã đi qua, có vài điều nếu biết sớm hơn thì chắc chắn đã đỡ vất vả hơn rất nhiều.

1. Đừng chọn nhà chỉ vì giá rẻ

Thời mới đi làm, ngân sách hạn chế nên ưu tiên hàng đầu của tôi luôn là thuê nhà giá rẻ. Nhưng sau nhiều lần “ham rẻ”, tôi nhận ra chi phí thật sự không nằm ở số tiền thuê mỗi tháng. Một căn phòng giá thấp nhưng ẩm mốc, xa chỗ làm, hoặc an ninh kém sẽ khiến chi phí sinh hoạt và cả “chi phí tinh thần” đội lên rất nhiều.

Ảnh minh họa

Tiền xăng xe, tiền sửa chữa vặt, thậm chí là chi phí chữa bệnh vì môi trường sống không tốt đều là những khoản “ẩn”. Khi chọn nhà, giá cả quan trọng nhưng không nên là yếu tố duy nhất. Một nơi ở dễ chịu, an toàn, đi lại thuận tiện thực ra lại giúp tiết kiệm lâu dài.

2. Hợp đồng thuê nhà không bao giờ là chuyện hình thức

Có thời điểm tôi đi thuê nhà mà chẳng thèm ký hợp đồng, chỉ thỏa thuận miệng vì nghĩ thuê ngắn hạn, không cần rườm rà. Kết quả là khi phát sinh vấn đề, mọi thứ trở nên rất khó xử. Hợp đồng không phải để cho có, mà là thứ bảo vệ cả hai bên. Những điều tưởng nhỏ như thời hạn báo trước khi trả phòng, điều kiện hoàn cọc, hay mức tăng giá theo năm đều cần ghi rõ.

Khi mọi thứ minh bạch từ đầu, mối quan hệ với chủ nhà cũng nhẹ nhàng hơn, không ai phải khó xử vì những hiểu lầm.

3. Đừng xem nhẹ hàng xóm

Môi trường xung quanh hay cụ thể hơn là hàng xóm, là “bạn chung chỗ trọ” là thứ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sống. Tôi từng ở trong khu trọ mà tối nào cũng ồn ào, hoặc có nơi hàng xóm liên tục cãi vã. Những điều đó không thể hiện khi đi xem nhà, nhưng lại tác động trực tiếp cuộc sống, đến việc nghỉ ngơi.

Nếu có thể, nên dành thời gian quan sát khu vực vào nhiều khung giờ khác nhau, hoặc hỏi thăm người xung quanh. Một cộng đồng dễ chịu đôi khi còn quan trọng hơn chính căn phòng.

4. Đừng ngại nói chuyện rõ ràng với chủ nhà

Nhiều người thuê nhà thường chọn cách im lặng cho yên chuyện, kể cả khi có vấn đề. Tôi cũng từng như vậy, cho đến khi nhận ra sự im lặng chỉ khiến mọi thứ kéo dài và khó giải quyết hơn. Từ việc sửa chữa, thay thiết bị hỏng, đến những thay đổi về giá thuê, tất cả đều nên trao đổi thẳng thắn.

Chủ nhà không phải lúc nào cũng khó tính, và khi hai bên nói chuyện rõ ràng, khả năng tìm được giải pháp hợp lý luôn cao hơn.

5. Luôn có một “quỹ chuyển nhà”

Chuyển nhà là chuyện không ai muốn lặp lại nhiều lần, nhưng lại khó tránh. Có thể vì công việc thay đổi, giá thuê tăng, hoặc đơn giản là không còn phù hợp. Những lúc đó, nếu không có sẵn một khoản dự phòng, việc chuyển nhà sẽ trở thành áp lực lớn.

Ảnh minh họa

Chi phí không chỉ là tiền cọc và tiền thuê mới, mà còn là vận chuyển, dọn dẹp, mua sắm lại những thứ cần thiết. Một khoản dự phòng nhỏ giúp việc thay đổi trở nên chủ động hơn, thay vì bị đẩy vào thế bị động.

6. Đừng biến nhà thuê thành nơi “tạm bợ”

Có một giai đoạn tôi luôn nghĩ “ở tạm thôi”, nên không đầu tư gì cho không gian sống. Nhưng sống trong một căn phòng thiếu chăm chút lâu ngày lại ảnh hưởng đến tinh thần nhiều hơn tưởng tượng. Không cần chi quá nhiều tiền, chỉ cần vài thay đổi nhỏ như sắp xếp gọn gàng, thêm ánh sáng, hoặc một vài món đồ cá nhân cũng đủ khiến không gian trở nên dễ chịu hơn. Nhà thuê vẫn là nơi mình sống mỗi ngày, nên xứng đáng được quan tâm.

Sau 12 năm, tôi không còn xem việc thuê nhà là một giai đoạn tạm thời nữa, mà là một phần của cuộc sống. Có thể chưa phải là sở hữu, nhưng vẫn là nơi để nghỉ ngơi, làm việc và sống mỗi ngày. Những trải nghiệm tích lũy qua từng lần chuyển nhà, từng lần va chạm nhỏ, cuối cùng lại trở thành nền tảng để chọn được một nơi ở phù hợp hơn.