Nam thần có gương mặt tuyết đối điện ảnh gần 50 tuổi đi bán quán ăn ở Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Nhắc đến dàn nam thần màn ảnh Việt sở hữu visual thư sinh, phong độ bền bỉ theo năm tháng, khó có thể bỏ qua cái tên Hứa Vĩ Văn. Ở tuổi cận 50, nam diễn viên vẫn duy trì phong độ trẻ trung với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, nụ cười hiền cùng khí chất điềm đạm đặc trưng. Nhiều khán giả nhận xét Hứa Vĩ Văn là một trong số ít nghệ sĩ Việt sở hữu “gương mặt tuyệt đối điện ảnh” - kiểu visual vừa nam tính, cuốn hút nhưng vẫn tạo cảm giác gần gũi.

Không chỉ giữ sức hút trên màn ảnh, Hứa Vĩ Văn còn khiến công chúng bất ngờ khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Nam diễn viên hiện sở hữu một quán ăn tại khu vực phường Bàn Cờ, TP.HCM, tập trung vào các món ăn mang hương vị Hoa quen thuộc. Không chạy theo mô hình hào nhoáng hay định vị nhà hàng cao cấp, quán của Hứa Vĩ Văn theo đuổi phong cách gần gũi với thực đơn đa dạng gồm mì, sườn kho, dimsum, sủi cảo và nhiều món ăn gia đình.

Điều khiến nhiều người thích thú là dù là nghệ sĩ nổi tiếng, Hứa Vĩ Văn vẫn khá thoải mái xuất hiện tại quán, trực tiếp theo dõi hoạt động kinh doanh, kiểm tra món ăn và trò chuyện cùng khách hàng. Hình ảnh nam thần U50 trong trang phục giản dị, tất bật giữa không gian quán ăn tạo nên sự đối lập thú vị với vẻ lịch lãm quen thuộc trên thảm đỏ.

Nhiều khách ghé quán chia sẻ họ ban đầu tò mò vì đây là địa điểm kinh doanh của Hứa Vĩ Văn, nhưng sau đó ở lại vì chất lượng món ăn và không gian được chăm chút kỹ lưỡng. Cách vận hành chỉn chu cũng phần nào phản ánh tính cách của nam diễn viên ngoài đời: kín tiếng, cầu toàn và đề cao trải nghiệm.

Ngoài nghệ thuật, Hứa Vĩ Văn từ lâu đã được biết đến là người có niềm yêu thích đặc biệt với ẩm thực và phong cách sống lành mạnh. Anh thường xuyên chia sẻ chuyện tự nấu ăn, quan tâm đến nguyên liệu và xem việc thưởng thức món ngon như một phần quan trọng để cân bằng cuộc sống. Vì vậy, việc mở quán ăn được xem là bước đi khá tự nhiên trong hành trình phát triển bản thân của nam diễn viên.

Song song với việc kinh doanh, Hứa Vĩ Văn vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Mới đây, anh gây chú ý khi trở lại màn ảnh nhỏ với dự án truyền hình Tận hiến . Trong phim, nam diễn viên đảm nhận vai chiến sĩ tình báo Nguyễn Thành, bí danh P1 - nhân vật có chiều sâu nội tâm và được lấy cảm hứng từ nguyên mẫu có thật.

Đây được đánh giá là một trong những vai diễn thử thách nhất của Hứa Vĩ Văn thời gian gần đây khi anh phải thực hiện nhiều phân đoạn hành động, đồng thời sử dụng lời thoại bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tạo hình phong trần, làn da rám nắng cùng ánh mắt điềm tĩnh của nam diễn viên trong phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Ngoài ra nam diễn viên còn để lại dấu ấn gần đây với Mưa đỏ, Hẹn em ngày nhật thực...

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hứa Vĩ Văn vẫn giữ được vị trí riêng trong lòng công chúng nhờ hình ảnh sạch scandal, đời tư kín tiếng và sự bền bỉ với nghề. Ở tuổi gần 50, anh không chỉ là hình mẫu nam thần màn ảnh Việt mà còn xây dựng được cuộc sống cân bằng giữa nghệ thuật, kinh doanh và những giá trị cá nhân. Không cần chiêu trò hay ồn ào, Hứa Vĩ Văn vẫn luôn biết cách giữ sức hút bằng chính sự chỉn chu và phong độ ổn định của mình.