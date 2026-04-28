Cuộc sống giản dị, kín tiếng trong nhà vườn 800m2 của "nam thần màn ảnh" hậu đổ vỡ

Không còn bon chen showbiz

Hơn 20 năm qua, Trí Quang là gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt. Anh hóa thân vào nhiều vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình. Tại sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, anh cũng được đảm nhiệm vai trò kép chính. Thế nhưng ít ai biết rằng trước khi có một cuộc sống bình yên, anh đã sớm nếm trải một nỗi mất mát, nỗi đau quá lớn của kiếp người.

Trí Quang từng là nam thần quen thuộc trên màn ảnh nhỏ.

Trí Quang tên thật là Võ Ngọc Thi sinh năm 1976 tại Tp.HCM. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Trí Quang sống với anh trai. Nam diễn viên tốt nghiệp hệ Cao đẳng của Đại học Bách Khoa và từng làm kế toán ở Đồng Nai.

Năm 1999, Trí Quang tham gia một số cuộc thi, đoạt giải cao, dần bén duyên công việc người mẫu, cùng thời với Hứa Vĩ Văn, Trương Minh Quốc Thái, Ngọc Thúy, Xuân Lan hay đóng MV cho Mỹ Tâm, Phi Nhung.

Anh được nhận vai đầu tiên Vĩnh Tiến lúc trẻ trong phim Bến Sông Trăng. Sau này, nhờ không ngừng nỗ lực, học hỏi, Trí Quang ngày càng khẳng định được tên tuổi của mình, đặc biệt là trong mảng phim truyền hình.

Trí Quang đóng phim Hướng Nghiệp của Tiết Cương, Lê Khánh.

Anh được mời tham gia nhiều dự án và gây ấn tượng với khán giả qua phim: Hướng nghiệp, Xích lô, Đường về, Ám ảnh, Taxi, Tường vi cánh mỏng, Ngã rẽ cuộc đời, Vết sẹo… Bên cạnh những vai diễn trên màn ảnh nhỏ, Trí Quang còn tham gia diễn sân khấu: Tình yêu trời đánh, Nửa đời ngơ ngác, Bạch Hải Đường, Trả lại lia thia, Cơn mê cuối cùng…

Vài năm qua, Trí Quang ít xuất hiện trước truyền thông, hạn chế nhận phim. Anh cho biết cuộc sống hiện tại khá an nhiên, nhẹ nhàng, tránh các bon chen trong showbiz. Dù chọn nhịp sống chậm rãi hơn, nam diễn viên khẳng định mình vẫn làm nghề, chỉ là theo cách phù hợp và thoải mái nhất với bản thân. Anh chủ yếu hoạt động ở sân khấu kịch, tham gia một số chương trình của đài, đi diễn tỉnh và góp mặt trong các đêm nhạc từ thiện tại chùa.

Diễn viên Trí Quang vẫn giữ được vẻ phong độ ở tuổi 50. Ảnh: FBNV.

Trí Quang cho biết trước đây anh từng làm việc với cường độ cao, liên tiếp tham gia nhiều dự án, dẫn đến cảm giác lặp lại, nhàm chán vì các vai diễn tương tự nhau.

Hiện tại, anh chọn lọc kịch bản kỹ lưỡng, không đặt nặng vai lớn hay nhỏ mà ưu tiên chiều sâu nhân vật và sự mới mẻ, chỉ nhận những vai khiến mình hứng thú.

Tận hưởng cuộc sống bình yên ở tuổi 50

Sau khi đã có được tên tuổi ở lĩnh vực phim truyền hình, Trí Quang được mời về cộng tác ở sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Tại đây, nam diễn viên bén duyên với một khán giả hâm mộ Việt kiều, kém anh 1 tuổi. Cả hai tìm hiểu nhau khoảng 2 năm rồi tiến tới hôn nhân.

Sau khi kết hôn, bà xã đã làm thủ tục để bảo lãnh Trí Quang sang Mỹ sinh sống, làm việc. Song trong quá trình chung sống và hoàn thành giấy tờ, giữa cả hai xảy ra những khúc mắc không thể giải quyết. Cuối cùng, nam diễn viên quyết định ở lại Việt Nam, tiếp tục theo đuổi nghề diễn và âm thầm ly hôn bạn đời.

Nam diễn viên 7X cho biết anh thoải mái với cuộc sống hiện tại, mỗi ngày trồng rau, chăm cây cảnh... Ảnh: FBNV.

Sau biến cố, Trí Quang sống kín tiếng, ở trong nhà vườn rộng 800m² tại Củ Chi và hạn chế đóng phim. Cuộc sống lặng lẽ khiến anh từng vướng tin đồn “ở ẩn, tu tại gia”, song nam diễn viên phủ nhận.

Ở tuổi 50, anh tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình, bạn bè, dành thời gian trồng cây, chăm thú cưng, nấu ăn và duy trì lối sống lành mạnh với thực đơn chủ yếu là rau tự trồng. Ngoài nghệ thuật, anh có thêm thu nhập từ kinh doanh, trong đó có bất động sản và cho thuê nhà. Hiện anh sống cùng anh trai, đồng thời sở hữu một khu nhà vườn ngoại ô để nghỉ ngơi, chăm cây.

Thỉnh thoảng, Trí Quang đi du lịch, đặc biệt là biển. Trước ý kiến cho rằng anh “đủ đầy nên bớt mặn mà nghệ thuật”, anh khẳng định vẫn làm nghề, với nguồn thu ổn định để duy trì cuộc sống khi không nhận phim hay đi show.

Hiện tại, ở tuổi U50, Trí Quang có cuộc sống độc thân bình yên.

Rời xa ồn ào phố thị và showbiz, Trí Quang hài lòng với cuộc sống bình yên hiện tại. Dù sống một mình, anh không thấy cô đơn; cuối tuần thường đón bạn bè, đồng nghiệp đến chơi, nấu ăn, thưởng trà, hoặc tìm niềm vui qua công việc điền viên, du lịch.

Sau ly hôn, nam diễn viên kín tiếng về đời tư. Anh cho biết đã có một người tri kỷ để trò chuyện, sẻ chia mỗi ngày, nhưng không còn nghĩ đến chuyện tái hôn. Với anh, ở tuổi trung niên, có một người đồng hành giản dị đã là đủ.