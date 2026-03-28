Dàn "nam thần Vbiz" đã đẹp lại giàu, sống đời xa hoa: Người ở biệt thự 70 tỷ, người sở hữu penthouse có sân vườn hồ cá

Không chỉ gây thương nhớ bởi visual và sự nghiệp ổn định, hội nam thần showbiz Việt còn khiến dân tình "há hốc" với khối tài sản bất động sản đáng nể. Từ những căn hộ tối giản tinh tế đến biệt thự hàng chục tỷ, thậm chí cả khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông, mỗi người lại có một gu nhà rất riêng phản ánh rõ cá tính và hành trình thành công của mình.

Bình An: Tổ ấm tinh giản, càng sửa càng đẹp

Sau khi kết hôn với Á hậu Phương Nga, Bình An lựa chọn cuộc sống ổn định trong một căn hộ chung cư tại Hà Nội. Không chạy theo sự hào nhoáng, tổ ấm của cặp đôi lại ghi điểm nhờ phong cách hiện đại, tinh giản nhưng cực kỳ "có gu".

Điểm đáng chú ý là cả hai không ngại liên tục cải tạo nhà để nâng cấp trải nghiệm sống. Lần "lột xác" gần nhất khiến dân mạng trầm trồ khi toàn bộ trần, sàn và hệ tủ được thay mới, chuyển sang tone sáng lạnh với sàn xương cá hiện đại, giúp không gian trở nên thoáng đãng và sang hơn hẳn.

Phòng khách và khu trưng bày kỷ vật.

Phòng bếp và khu vực ăn uống.

Phòng ngủ.

Không gian bếp và phòng khách được thiết kế liền mạch, tối ưu công năng, trong khi khu trưng bày kỷ vật lại mang đậm dấu ấn cá nhân. Đây là kiểu nhà không phô trương nhưng càng nhìn càng "dính".

Mạnh Trường: Đại gia bất động sản với hệ sinh thái nhà ở trải dài

Nếu Bình An đại diện cho phong cách tinh giản thì Mạnh Trường lại là hình mẫu của "đại gia bất động sản" chính hiệu trong dàn nam thần VTV.

Căn biệt thự mới tại Hưng Yên của nam diễn viên gây choáng với thiết kế 4 tầng, 3 mặt tiền, giá trị lên đến vài chục tỷ. Không gian mang hơi hướng châu Âu, sang trọng đến mức được ví như khách sạn 5 sao.

Căn biệt thự của Mạnh Trường tại Hưng Yên.

Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên còn sở hữu một villa nghỉ dưỡng rộng gần 600m2 tại Phú Thọ, với hồ bơi, sân vườn và view núi cực chill.. Song song, gia đình anh vẫn sinh sống tại một căn hộ cao cấp ở Hà Nội để tiện cho công việc và học tập của các con.

Villa tại Phú Thọ của nam diễn viên.

Việt Anh: Biệt thự "Full House" chuẩn lifestyle xa xỉ

Việt Anh từ lâu đã được biết đến như một tay chơi bất động sản trong showbiz, và căn biệt thự mang tên "Full House" chính là minh chứng rõ nét nhất.

Tọa lạc trên khu đất 2 mặt tiền, căn nhà có quy mô hoành tráng, được ví như khách sạn 5 sao. Bên trong, tông màu ghi - trắng chủ đạo kết hợp cùng hệ thống cửa kính lớn tạo cảm giác hiện đại và thoáng đãng.

Không gian sống của Việt Anh không chỉ để ở mà còn phục vụ lifestyle: bể bơi riêng, khu BBQ ngoài trời, phòng khách rộng với nội thất cao cấp. Đây là kiểu nhà ở cũng sang mà party cũng chất.

Đình Tú: Căn hộ Wabi Sabi đầy tinh tế

Không chọn biệt thự hoành tráng, nam diễn viên điển trai Đình Tú lại ghi điểm với một căn hộ mang phong cách Wabi Sabi tối giản nhưng đầy tinh tế.

Anh chọn thiết kế theo gam màu be - trắng chủ đạo, không gian mở giữa phòng khách, phòng bếp và phòng ăn giúp căn nhà luôn rộng rãi, thoáng đãng. Nội thất được Đình Tú tiết chế tối đa, ưu tiên công năng và cảm giác "dễ thở" cho không gian. Điểm cộng lớn của ngôi nhà là hệ cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên, khiến căn hộ luôn mang lại cảm giác ấm áp và thư giãn.

Quốc Trường: "Tổng tài hàng real" với biệt thự 7000m2

Không chỉ nổi tiếng với ngoại hình điển trai và sự nghiệp ổn định, Quốc Trường còn là một trong những nam nghệ sĩ sở hữu khối tài sản đáng nể trong showbiz Việt. Hiện tại, Quốc Trường sở hữu ít nhất hai căn biệt thự có tổng giá trị ước tính lên đến khoảng 70 tỷ đồng.

Trong đó, căn biệt thự tại TP.HCM rộng hơn 300m2, được thiết kế theo phong cách Indochine sang trọng với nội thất đắt đỏ, là nơi anh sinh sống chính.

Căn còn lại tại Cần Thơ rộng khoảng 700m2 được xây dựng để báo hiếu bố mẹ, gây ấn tượng với quy mô hoành tráng và không gian sân vườn rộng rãi.

Song Luân: Căn nhà tối giản, sang trọng như bước ra từ Pinterest

Cuồi năm 2022, Song Luân gây chú ý khi chia sẻ thiết kế căn nhà mơ ước, là thành quả sau một hành trình dài làm nghề của nam ca sĩ.

Qua những hình ảnh được hé lộ, không gian sống của anh mang phong cách hiện đại, sử dụng bảng màu trắng - ghi - đen làm chủ đạo, tạo cảm giác nam tính nhưng vẫn ấm cúng. Các khu vực từ phòng khách, bếp đến phòng ngủ đều được thiết kế rộng rãi, tối giản và chú trọng công năng. Việc đưa cây xanh vào trong nhà cũng giúp tổng thể không gian trở nên thoáng đãng và dễ chịu hơn.

Đáng chú ý, căn nhà còn sở hữu view thoáng, có thể nhìn ra thành phố, đồng thời bố trí thêm khu vực sinh hoạt chung ấm cúng cho gia đình.

Ngô Kiến Huy: Đại gia bất động sản kín tiếng

Ngô Kiến Huy thường xuyên được đồng nghiệp "bóc" là đại gia bất động sản thứ thiệt. Nam ca sĩ sở hữu nhiều nhà tại TP.HCM, thậm chí mỗi quận có 2 căn. Đặc biệt, Ngô Kiến Huy còn gây chú ý với không gian sống hiện tại tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Quận 7, TP.HCM) - một trong những khu dân cư cao cấp và đáng sống bậc nhất Sài Gòn.

Căn hộ của nam ca sĩ nằm tại khu Sky Garden, có diện tích sử dụng khoảng 270m² và được thiết kế theo dạng "đập thông" 3 tầng độc đáo. Không gian bên trong gồm nhiều khu chức năng riêng biệt như phòng ngủ, phòng thu, phòng gym, phòng thờ và khu lưu trữ, cho thấy mức độ đầu tư kỹ lưỡng cho trải nghiệm sống cá nhân.

Điểm nổi bật của căn hộ là ban công rộng trồng nhiều cây xanh, cùng khu vực tầng trên được thiết kế như một khu vườn nhỏ với hồ cá và không gian BBQ – vừa mang tính thư giãn, vừa phục vụ nhu cầu giải trí tại gia.



