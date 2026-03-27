Showbiz có tin vui: Ngọc nữ sinh năm 1997 cưới vào tháng 11, chú rể là thiếu gia tập đoàn hơn 14 tuổi!

Ngày 27/3, tờ Sohu cho biết showbiz Trung Quốc sắp có thêm 1 nàng dâu hào môn mới. Theo nguồn tin trong giới, nữ diễn viên Na Nhiên và doanh nhân Hoắc Khải Sơn đã quyết định đi đến hôn nhân sau gần 2 năm hẹn hò. Chuyện hôn sự của họ đã được gia tộc họ Hoắc chấp thuận. Cả hai đang gấp rút chuẩn bị cho đám cưới thượng lưu dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay. Ngoài tổ chức ở Hong Kong (Trung Quốc) và nước ngoài, Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn còn dự định làm đám cưới ở đảo Hải Nam (Trung Quốc) để mời riêng bạn bè ngôi sao của cô dâu.

Theo truyền thông xứ Hương Cảng, gia đình Hoắc Khải Sơn ưng thuận và rất yêu quý Na Nhiên. Thời gian qua, nữ diễn viên sinh năm 1997 liên tục xuất hiện trong các sự kiện lớn của gia tộc họ Hoắc. Cô dự đám cưới của em chồng tương lai Hoắc Khải Nhân, dự lễ mừng thọ của doanh nhân Hoắc Chấn Đình (bố Hoắc Khải Sơn). Vào mùng 2 Tết Nguyên đán (18/2), ngọc nữ đình đám này đã cùng cả nhà bạn trai sang Ý du lịch.

Theo tìm hiểu của QQ, Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn đã hẹn hò từ năm 2024 tới nay. Người đẹp Phong Thần ban đầu ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu Genesis Model Agency - nơi Hoắc Khải Sơn giữ chức CEO kiêm cổ đông lớn từ khi cô 19 tuổi. Xuất phát điểm cả 2 chỉ là nhân viên - chủ tịch. Nhưng tới năm 2024, họ bắt đầu tìm hiểu và trở thành người yêu của nhau. Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn không công khai, nhưng cũng không che giấu việc là 1 đôi. Cặp đôi từng được phát hiện cùng đi du lịch Bali (Indonesia) trước khi chính thức lộ chuyện hẹn hò trên các phương tiện truyền thông.

Na Nhiên sinh năm 1997, là ngọc nữ mang hai dòng máu lai Nga - Mông Cổ. Cô làm người mẫu từ năm 18 tuổi, và sau đó chuyển sang đóng phim. Năm 2023, Na Nhiên gây sốt với vai Đát Kỷ trong bom tấn điện ảnh Phong Thần . Để giành được vai chính trong Phong Thần , người đẹp đã phải vượt qua 15.000 đối thủ trong vòng casting. Nhiều khán giả còn ưu ái gọi Na Nhiên bằng danh hiệu mỹ miều "Đát Kỷ lai đẹp nhất mọi phiên bản".

Trong khi đó, Hoắc Khải Sơn sinh năm 1983, hiện là Phó tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Đông Anh. Gia tộc họ Hoắc nổi tiếng quyền lực, lắm tiền nhiều của trên đất Hong Kong (Trung Quốc). Hoắc Khải Sơn cũng được đánh giá là "thiếu gia đắt giá" trong giới tài phiệt xứ tỷ dân khi có gương mặt điển trai, phong thái đĩnh đạc và lối sống kín đáo. Trước Na Nhiên, anh có cuộc tình lãng mạn với "đại hoa đán" Chương Tử Di, từng theo đuổi tiểu thư sòng bạc Hà Siêu Liên nhưng bị từ chối.

