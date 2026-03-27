Cảng cá gần 300 tỷ thành điểm du lịch, chủ tịch tỉnh phải đăng lên Facebook

Ở Việt Nam, không ít điểm đến khiến du khách thích thú lại vốn không được tạo ra ngay từ đầu để phục vụ tham quan, check-in. Có nơi là bến thuyền, có nơi là chợ sớm, có nơi chỉ đơn giản là một không gian lao động rất đời thường, nhưng chính sự nguyên bản ấy lại tạo nên sức hút riêng. Cảng cá Cửa Nhượng ở xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh là một ví dụ như vậy.

Mới đây, ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chia sẻ trên Facebook cá nhân dòng trạng thái: “Đến Thiên Cầm bạn đã trải nghiệm rạng đông nơi cảng cá Cửa Nhượng?”. Chỉ một câu hỏi ngắn, nhưng đủ gợi ra một sự chuyển dịch đáng chú ý: từ chỗ vốn được biết đến như một hạ tầng nghề cá, Cửa Nhượng đang dần được nhìn nhận như một điểm đến để trải nghiệm nhịp sống biển, ngắm bình minh và lưu lại những khung hình rất khác với kiểu du lịch nghỉ dưỡng quen thuộc.

Một cảng cá 280 tỷ đồng, nay không chỉ còn là nơi neo đậu tàu thuyền

Trước khi được nhắc tới như một điểm trải nghiệm hay check-in, Cảng cá Cửa Nhượng trước hết là một công trình hạ tầng nghề cá quan trọng của Hà Tĩnh. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh, cảng được công bố mở sau khi hoàn thiện dự án đầu tư 280 tỷ đồng, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 20/11/2025. Công trình có cầu cảng dài 270 m, chủ yếu dành cho việc neo đậu tàu thuyền của ngư dân.

Vì được đầu tư bài bản, nằm gần biển Thiên Cầm và gắn với nhịp sống lao động ven biển rất đặc trưng, Cửa Nhượng đang dần có thêm một vai trò khác. Một nơi vốn được xây để phục vụ sản xuất, mưu sinh nay lại bắt đầu hấp dẫn du khách bằng chính vẻ chân thực của đời sống lao động.

Sức hút ấy không đến từ những hạng mục dựng sẵn để phục vụ tham quan, mà đến từ không gian thật, cảnh thật, con người thật. Đó là điều khiến Cửa Nhượng khác với nhiều điểm check-in mang tính sắp đặt. Ở đây, sự sống động của một cảng cá đang vận hành mỗi ngày mới là “đặc sản” giữ chân người đến.

Rạng đông ở Cửa Nhượng có gì?

Điểm nhấn lớn nhất của Cửa Nhượng nằm ở khung giờ rạng đông, tức là buổi sáng sớm. Theo ghi nhận của Báo Hà Tĩnh, khi màn đêm còn bao trùm, cảng cá Cửa Nhượng đã bừng tỉnh bởi tiếng tàu thuyền đầy ắp hải sản cập bến, cảnh bốc dỡ, phân loại và mua bán diễn ra hối hả. Cũng theo nguồn này, không chỉ thương lái mà nhiều người dân, du khách đến Thiên Cầm cũng tìm tới đây từ sớm để khám phá nhịp sống buổi sáng và mua hải sản tươi.

Chính khoảnh khắc chuyển giao giữa đêm và ngày đã tạo nên sức hút rất riêng cho nơi này. Đó là lúc ánh đèn trên tàu còn le lói, mặt nước ánh lên sắc sớm mai, tiếng gọi nhau í ới hòa cùng tiếng máy nổ và mùi mặn của biển. Tàu cá nối nhau trở về sau một đêm vươn khơi, từng mẻ hải sản được đưa lên bờ, người lựa cá, người cân hàng, người trả giá, tạo thành một “phiên chợ biển” đầy năng lượng.

Nếu ban ngày Thiên Cầm hấp dẫn bởi vẻ đẹp nghỉ dưỡng, thì buổi sớm ở Cửa Nhượng lại đem đến một trải nghiệm hoàn toàn khác: gần gũi hơn, sống động hơn và đậm chất địa phương hơn. Đây cũng là kiểu trải nghiệm ngày càng được nhiều du khách yêu thích, bởi họ không chỉ muốn ngắm cảnh, mà còn muốn chạm vào nhịp sống thật của điểm đến.

Không chỉ có nhịp rạng đông, Cửa Nhượng còn dần được nhắc tới như một tọa độ chụp ảnh mới của Hà Tĩnh. Trong một ghi nhận khác, Báo Hà Tĩnh cho biết khu neo đậu tàu thuyền ở cảng cá Cửa Nhượng hiện có nhiều góc check-in đẹp, hướng tầm nhìn ra cầu Cửa Nhượng và không gian biển rộng mở. Cảng cũng chỉ cách bãi biển Thiên Cầm khoảng 1 km về phía Nam; xung quanh là tuyến kè chắn sóng, chắn cát cùng khung cảnh làng chài bình dị, tạo nên những góc nhìn giàu chất địa phương.

