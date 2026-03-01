Phim có Xuân Hinh, Thu Trang lỗ nặng

Theo Đỗ Quyên | 28-03-2026 - 00:27 AM | Lifestyle

Bộ phim “Mùi phở” với sự tham gia của Xuân Hinh và Thu Trang đang rơi vào tình trạng ế vé sau hơn một tháng ra rạp.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, ngày 27/3, phim Mùi phở chỉ còn 4 suất chiếu, bán được 11 vé, thu về 560.000 đồng. Tác phẩm gần như đã rút khỏi toàn bộ hệ thống rạp và dự kiến ngừng chiếu từ ngày 31/3.

Tính đến hiện tại, Mùi phở đạt khoảng 40 tỷ đồng doanh thu, trong khi phía nhà sản xuất từng cho biết cần mốc 100 tỷ đồng mới có lãi. Với khoảng cách lớn này, khả năng phim chịu lỗ là điều khó tránh.

Mùi phở là một trong bốn phim Việt ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2026, cùng với Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng Báu vật trời cho . Tuy nhiên, đây là tác phẩm duy nhất không thể chạm mốc 100 tỷ đồng.

Trước đó, phim có khởi đầu tương đối tích cực khi lượng vé đặt trước ở mức khá. Hiệu ứng từ dàn diễn viên quen mặt cùng đề tài gia đình, ẩm thực giúp tác phẩm thu hút sự chú ý ban đầu. Tuy nhiên, đà tăng trưởng không được duy trì.

Sau hai tuần đầu, doanh thu phim giảm nhanh, số suất chiếu liên tục bị cắt. Việc không giữ được lượng khán giả khiến phim rơi vào vòng xoáy giảm suất, giảm doanh thu và mất hút khỏi rạp chỉ sau vài tuần.

Ở thị trường quốc tế, đạo diễn Minh Beta cho biết phim được phát hành tại Mỹ, Anh, Đức, Na Uy, Séc, Slovakia từ 13/3 và tiếp tục chiếu tại Australia, Nhật Bản từ 26/3. Tuy nhiên, các thị trường này chưa đủ sức kéo lại tổng doanh thu.

Mùi phở xoay quanh gia đình ông Mùi - nghệ nhân nấu phở do Xuân Hinh thủ vai - với câu chuyện giữ nghề và truyền lại bí quyết gia truyền cho thế hệ sau. Phim khai thác mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình, đặt trong bối cảnh văn hóa ẩm thực truyền thống.

Dù có chất liệu gần gũi và mang màu sắc văn hóa rõ nét, tác phẩm không tạo được sức bật về nội dung. Kịch bản bị nhận xét dễ đoán, thiếu cao trào rõ rệt. Nhiều tình tiết lặp lại khiến mạch phim kéo dài, giảm nhịp.

Các phân đoạn tranh cãi trong phim được đẩy lên bằng cách tăng cường thoại và cảm xúc mạnh nhưng thiếu tiết chế, dẫn đến cảm giác nặng nề. Cách xử lý này không tạo được hiệu quả kịch tính, ngược lại làm thu hẹp nhóm khán giả.

Ngoài ra, phạm vi tiếp cận của phim chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc, chưa đủ sức lan tỏa rộng để tạo hiệu ứng phòng vé trên toàn quốc.

Xuân Hinh nói Minh Beta: "Lấy tiền sòng phẳng ra thì sạt nghiệp"

Theo Đỗ Quyên

Tiền Phong

Ông Trịnh Văn Quyết: "Đô thị nghỉ dưỡng và ngành hàng không phải quấn quýt như đôi tình nhân"

Chuyến tàu 'xịn như khách sạn 5 sao' mới nhất ở Việt Nam: Đi qua vịnh biển đẹp top 1 thế giới, giá chưa đến 200.000 đồng/người

Chân dung cô gái Việt khiến con trai tỷ phú si mê, rước về bạch dinh "siêu khủng", tình tứ không rời nhau nửa bước

23:25 , 27/03/2026
Nữ danh hài nổi tiếng 'Táo quân' đóng liên tiếp 3 phim kinh dị trăm tỷ

23:08 , 27/03/2026
Showbiz có tin vui: Ngọc nữ sinh năm 1997 cưới vào tháng 11, chú rể là thiếu gia tập đoàn hơn 14 tuổi!

22:33 , 27/03/2026
Cảng cá gần 300 tỷ thành điểm du lịch, chủ tịch tỉnh phải đăng lên Facebook

22:19 , 27/03/2026

