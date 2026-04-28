Doãn Hải My lộ vòng 2 lùm lùm khi về quê Văn Hậu

Mới đây, Doãn Hải My trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến hành trình về quê chồng Đoàn Văn Hậu. Giữa khung cảnh làng quê thanh bình với cánh đồng lúa xanh ngát, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 xuất hiện với nhan sắc rạng rỡ. Tuy nhiên, điều khiến dân tình xôn xao không phải là vẻ ngoài xinh đẹp của "nàng thơ" mà chính là vóc dáng khác lạ của cô.

Trong loạt ảnh này, Doãn Hải My diện một chiếc váy sát nách màu xanh thẫm với phom dáng rộng. Đáng chú ý, ở những góc chụp nghiêng, dù chiếc váy có độ rủ lớn nhưng vẫn để lộ vòng 2 lùm lùm. Thần thái của người đẹp cũng được nhận xét là có phần đằm thắm, gương mặt tròn trịa hơn hẳn.

Doãn Hải My diện váy rộng

Cô nàng thoải mái chụp ảnh ở quê cùng con trai

Bức ảnh khiến dân tình nghi vấn vợ Văn Hậu có tin vui

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên tin đồn Doãn Hải My mang thai lần 2 rộ lên. Thời gian gần đây, phong cách thời trang của bà xã Đoàn Văn Hậu đã có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì những bộ cánh ôm sát khoe đường cong "đồng hồ cát", người đẹp sinh năm 2001 liên tục ưu tiên các thiết kế rộng rãi tại các sự kiện cũng như đời thường. Trong nhiều khung hình, Doãn Hải My thường xuyên sử dụng túi xách, tay che để tránh lộ vòng hai.

Hải My mới đây khi xuất hiện cùng Văn Hậu gương mặt tròn trịa, diện váy rộng che vòng 2

Loạt ảnh mới nhất của Hải My cũng diện đồ rộng

Đứng trước những lời đồn đoán không ngớt từ phía dư luận, cặp đôi Văn Hậu - Hải My vẫn duy trì thái độ im lặng thường thấy. Cách đây không lâu, khi dân tình có những nghi vấn đầu tiên, Doãn Hải My từng đăng tải đoạn video diện đồ bó sát như một động thái ngầm phủ nhận việc mang bầu. Tuy nhiên, loạt ảnh "váy rộng phản chủ" tại quê nhà mới đây lại khiến nỗ lực phủ nhận trước đó trở nên khó thuyết phục hơn bao giờ hết.

