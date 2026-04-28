Tranh cãi phản ứng của Hòa Minzy

Nguyên nhân xuất phát từ câu hát “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” của ca khúc Người Việt mình thương nhau khiến không ít khán giả bày tỏ sự băn khoăn.

Theo quan niệm quen thuộc, hình ảnh “lúa chín cúi đầu” từ lâu được xem là ẩn dụ cho người tài giỏi nhưng khiêm nhường, biết lắng nghe. Vì vậy, việc đảo ngược hình ảnh này khiến một bộ phận người nghe cho rằng thông điệp có thể bị hiểu theo hướng người giỏi không cần sự khiêm tốn.

Trước những ý kiến trái chiều, tối 27/4, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã lên tiếng giải thích. Anh cho biết bản thân hiểu rõ ý nghĩa phổ biến của hình ảnh “lúa chín cúi đầu”, nhưng trong ca khúc lần này, anh muốn mở rộng cách hiểu. Theo đó, cụm từ “chẳng hề cúi đầu” không nhằm thể hiện sự kiêu ngạo, mà nhấn mạnh tinh thần không khuất phục.

Nam nhạc sĩ cho rằng khi đặt câu hát trong tổng thể đoạn điệp khúc, thông điệp hướng đến niềm tự hào dân tộc. Hình ảnh cây lúa trong bài không chỉ mang ý nghĩa nông nghiệp, mà còn là biểu tượng ẩn dụ cho con người Việt Nam với tư thế kiêu hãnh.

Tuy vậy, phần lý giải này vẫn chưa đủ sức làm dịu dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng cách diễn giải còn thiếu thuyết phục, thậm chí khiến tranh cãi tiếp tục lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong khi đó, Hòa Minzy vẫn đăng tải hình ảnh, video trong buổi tổng duyệt ca khúc lên trang cá nhân, chuẩn bị cho màn trình diễn tại đêm nhạc tối 28/4 ở sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không đề cập đến tranh cãi liên quan đến ca từ.

Dưới các bài đăng, nhiều bình luận trực tiếp đặt câu hỏi: “Sao lúa chín lại không cúi đầu?” hay “Lúa chín mà không cúi là lúa lép à?”.

Một số ý kiến còn phân tích theo cả góc độ thực tế và biểu tượng. Về sinh học, bông lúa khi chín thường trĩu xuống do hạt nặng; nếu không cúi đầu có thể là lúa lép. Còn trong ý nghĩa ẩn dụ, “lúa chín cúi đầu” tượng trưng cho đức tính khiêm tốn, trái ngược với sự phô trương của “lúa lép”.

Trước làn sóng tranh luận, ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng đạo diễn chương trình Âm vang Tổ Quốc, xác nhận sẽ điều chỉnh ca từ của bài hát trong đêm diễn 28/4. Theo ông, bộ phận âm nhạc đang làm việc để thay đổi câu hát gây tranh cãi, nhằm phù hợp hơn với công chúng.

Nhạc sĩ cũng chủ động cho biết sẽ viết lại phần lời mới cho câu hát đó, với mong muốn ca khúc được lan tỏa trọn vẹn hơn trong tinh thần yêu thương, tự hào và gắn kết của người Việt mình.

