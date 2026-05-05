Cô Long - chủ quán Happy Hill Đà Lạt cảnh báo

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt tài khoản mạo danh “Cô Long Đà Lạt” để kêu gọi từ thiện, quyên góp tiền, khiến dư luận xôn xao và tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Đáng chú ý, các tài khoản này liên tục đăng tải nhiều đoạn clip có hình ảnh “Cô Long” - chủ quán Happy Hill khiến không ít người nhầm tưởng đây là các kênh chính chủ. Việc lợi dụng hình ảnh cá nhân có sức ảnh hưởng để kêu gọi quyên góp đã gây bức xúc và lo ngại trong cộng đồng mạng.

Trước tình trạng trên, “Cô Long” đã chính thức lên tiếng đính chính trên trang cá nhân. Người này khẳng định bản thân không liên quan đến bất kỳ hoạt động kêu gọi từ thiện nào đang lan truyền trên mạng.

“Em là chủ quán Happy Hill. Hiện tại có rất nhiều kênh giả mạo sử dụng hình ảnh của em để kêu gọi từ thiện, quyên góp. Em chỉ có 1 kênh TikTok với 1,3 triệu lượt theo dõi và 1 trang Facebook với 1,1 triệu lượt theo dõi. Ngoài ra, em không có bất kỳ kênh nào khác”, “Cô Long” cho biết.

Đồng thời, người này cũng nhấn mạnh không tham gia bất cứ tổ chức từ thiện nào và không đứng ra kêu gọi quyên góp dưới bất kỳ hình thức nào. “Rất mong mọi người theo dõi đúng kênh, tránh bị kẻ xấu lợi dụng lòng tốt”, "Cô Long" Kim Hương khẳng định.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng giả mạo trên mạng xã hội, người dùng được khuyến cáo cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin, đặc biệt là các lời kêu gọi quyên góp tiền bạc. Việc kiểm chứng nguồn tin, xác thực tài khoản chính chủ là cần thiết nhằm tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Được biết, “Cô Long Đà Lạt” là tên gọi trên mạng của chị Kim Hương, chủ quán Happy Hill. Cơ sở này hoạt động từ năm 2017 với mô hình cà phê kết hợp không gian chụp ảnh, nằm gần khu vực hồ Tuyền Lâm.

Hình tượng “cô Long” xuất hiện tình cờ khi Kim Hương thử mặc cổ phục để chụp mẫu, sau đó giao lưu ngẫu hứng với khách. Từ tháng 10/2025, các video ứng biến hài hước của chị lan truyền mạnh, tạo sức hút lớn cho quán.

Nhờ đó, lượng khách đến quán năm 2025 tăng vọt so với năm trước. Dù vậy, mục tiêu của “cô Long” chính vẫn là tạo không khí vui vẻ cho khách. Sự nổi tiếng cũng khiến công việc của Kim Hương trở nên áp lực hơn với lịch làm việc dày đặc mỗi ngày.