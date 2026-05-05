Khách Tây gây bão vì mặc vest dạo thuyền Ninh Bình, lộ thân thế không phải dạng vừa

Theo Bích Ngọc | 05-05-2026 - 15:50 PM | Lifestyle

Không chỉ là mùa đẹp nhất trong năm, Tam Cốc còn gây chú ý khi một đoạn video ghi lại hình ảnh hai du khách nước ngoài mặc vest, ngồi thuyền giữa dòng sông Ngô Đồng, khiến dân mạng không ngừng trầm trồ.

Giữa thời điểm Ninh Bình bước vào mùa du lịch đẹp nhất năm, Tam Cốc - Bích Động tiếp tục khẳng định sức hút với vẻ đẹp thanh bình, nguyên sơ hiếm có. Nơi đây nổi tiếng với những dãy núi đá vôi hùng vĩ, dòng sông uốn lượn và khung cảnh thiên nhiên hài hòa, thu hút du khách suốt bốn mùa.

Tam Cốc - Bích Động có thể ghé thăm vào nhiều thời điểm trong năm, song đẹp nhất là vào mùa xuân và đầu hè. Mùa xuân mang đến không khí mát mẻ, cây cối xanh tươi, thích hợp cho những chuyến du ngoạn thư thái. Trong khi đó, đầu hè lại gây ấn tượng với những cánh đồng lúa chín vàng rực trải dài dưới chân núi đá vôi, vẽ nên khung cảnh thiên nhiên sống động, đậm chất đồng quê Bắc Bộ. Không khó hiểu khi địa danh này đang trở thành điểm đến được đông đảo du khách trong và ngoài nước lựa chọn.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hai du khách nước ngoài ngồi thuyền xuôi theo sông Ngô Đồng, bắt đầu hành trình khám phá Tam Cốc. Gây chú ý không chỉ bởi cảnh sắc nên thơ, hai chàng trai còn thu hút ánh nhìn với vẻ ngoài điển trai cùng trang phục vest thanh lịch, nhã nhặn. Khi bắt gặp ống kính, cả hai thoải mái mỉm cười, vẫy tay chào, tận hưởng chuyến đi theo cách nhẹ nhàng, thư thái.

Dân mạng Việt Nam trầm trồ vì hai chàng trai mặc vest lịch lãm, ngồi trên thuyền tại Tam Cốc

Sự kết hợp giữa khung cảnh thiên nhiên và phong thái rất điện ảnh của hai nhân vật nhanh chóng giúp đoạn video trở nên viral, nhận về lượng tương tác lớn. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi như: “Cổ điển, lịch lãm, sang trọng quá”, hay “nhìn cứ như cảnh trong phim”. Một tài khoản cũng chia sẻ cô đã gặp cả hai ở Tam Cốc cách đây vài ngày, thậm chí cô còn phải ngoái lại nhìn vì quá ấn tượng.

Visual thu hút mọi ánh nhìn của hai vị khách Tây tại Ninh Bình

Danh tính hai du khách cũng nhanh chóng được tìm ra. Họ là Michał Kołkowski (sinh năm 1999, Ba Lan) và Andrew Royce (sinh năm 1999, Mỹ) - cặp đôi người mẫu kiêm nhà sáng tạo nội dung đang hoạt động tại châu Á. Cả hai cùng vận hành kênh mạng xã hội mang tên Never Clicked với hơn 500.000 lượt theo dõi.

Hai chàng trai trong clip là người mẫu kiêm nhà sáng tạo nội dung đang hoạt động tại châu Á.

Trước đó, Michał Kołkowski và Andrew Royce từng gây chú ý với video du lịch tại Cao Bằng. Lấy bối cảnh thập niên 1930, đoạn clip được xử lý màu sắc hoài niệm, nhịp quay chậm rãi, tạo cảm giác như một thước phim cổ điển. Các hình ảnh mang đậm chất Việt Nam như đồng cỏ, con trâu hay làng quê được lồng ghép khéo léo, dẫn dắt người xem khám phá những địa danh nổi bật như Núi Thủng (Núi Mắt Thần), Chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc hay Thác Bản Giốc.

Hình ảnh Cao Bằng hiện lên đẹp như phim điện ảnh qua ống kính của Michał Kołkowski và Andrew Royce

Điểm đáng chú ý là các địa danh không được giới thiệu trực tiếp mà xuất hiện tự nhiên trong từng khung hình. Cách kể chuyện bằng hình ảnh này giúp video vừa giàu tính nghệ thuật, vừa đủ gợi mở để người xem tự nhận ra bối cảnh. Hiện clip tại Cao Bằng đã đạt khoảng 7,5 triệu lượt xem trên TikTok và 2,1 triệu lượt xem trên Instagram.

Chính vì vậy, cộng đồng mạng đang không khỏi mong chờ những thước phim về Tam Cốc - Ninh Bình của cặp đôi này sẽ sớm được ra mắt, để tiếp tục khám phá vẻ đẹp Việt Nam qua một góc nhìn đầy chất điện ảnh và cảm xúc.

Theo Bích Ngọc

Phụ nữ mới

