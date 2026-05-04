Khách Tây gặp "pháp sư Hội An" và cái kết hút 500.000 người xem

Mới đây, hội mê du lịch - thời trang đang truyền tay nhau đoạn clip của cô nàng người Tây có tài khoản TikTok @flywithliiv ghi lại trải nghiệm "may đo cấp tốc" tại Hội An. Sau chuyến đi Việt Nam, nữ du khách này quyết định thử đặt may hàng loạt outfit theo ảnh mẫu, rồi chấm điểm từng bộ dựa trên độ giống bản gốc, form dáng và chất liệu. Loạt review vừa chân thực vừa có tâm này nhanh chóng hút view, khiến không ít người tò mò: may đồ ở Hội An thực sự đỉnh đến đâu?

Nữ du khách Tây đã đặt may hàng loạt mẫu từ tiệm có tên The Vy. Nguồn: TikTok @flywithliiv.

Bộ đầu tiên là một chiếc minidress màu xanh navy, nữ du khách dành khá nhiều thiện cảm khi chấm 8/10 cho thành phẩm. Thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu váy tối giản của Aritzia với phần cổ vuông và dáng chữ A ôm nhẹ cơ thể, khi hoàn thiện đã giữ được tinh thần thanh lịch và dễ mặc như bản gốc. Cô đặc biệt thích phần form đứng dáng, giúp tổng thể gọn gàng, tôn vóc dáng mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Tuy nhiên, điểm khiến cô chưa hoàn toàn hài lòng nằm ở phần nơ phía sau - chi tiết tạo điểm nhấn cho thiết kế nhưng lại chưa được xử lý hoàn thiện như mong muốn, cần chỉnh sửa thêm để đẹp và chắc chắn hơn. Dù vậy, với mức giá chỉ khoảng 50 USD cho một chiếc váy có bản gốc lên tới hơn 100 USD, cô vẫn đánh giá đây là một lựa chọn đáng tiền.

Với thiết kế váy hoa tiếp theo, nữ du khách chấm tới 9/10 - một trong những bộ điểm cao nhất trong loạt trải nghiệm. Mẫu gốc cô đưa ra là kiểu váy hoa ôm nhẹ phần thân trên, nhấn eo rõ và xoè nhẹ phía dưới, mang vibe nữ tính, hơi vintage.

Khi nhận thành phẩm, cô thừa nhận ban đầu có chút lăn tăn về họa tiết vì không giống hoàn toàn với hình mẫu và màu sắc có phần khác kỳ vọng. Tuy nhiên, khi mặc lên, tổng thể lại dễ thương hơn tưởng tượng: phần giả corset giúp ôm gọn vòng eo, tôn đường cong rõ rệt, còn dáng váy ngắn tạo cảm giác trẻ trung, dễ thương.

Dù không phải bản copy hoàn hảo 100%, nhưng chính sự vừa vặn và hiệu ứng tôn dáng đã khiến cô thay đổi hoàn toàn cảm nhận. Đây cũng là kiểu thiết kế cho thấy tay nghề của thợ may Hội An khi xử lý form dáng tốt, giúp outfit lên người đẹp hơn cả khi nhìn trên ảnh mẫu.

Tiếp tục là một thiết kế "bản dupe" của Aritzia, đó là set gồm gile vest và quần tây, nữ du khách chấm 7/10. Mẫu gốc cô chọn là một outfit mang tinh thần tối giản, thanh lịch kiểu Âu với áo gile vest dáng ôm kết hợp quần suông đứng form.

Khi nhận thành phẩm, cô đánh giá phần quần là điểm sáng lớn nhất: form đẹp, ống đứng vừa phải, mặc lên tôn dáng và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh - thậm chí còn được cô nhận xét là "chiếc quần đẹp nhất mình từng có". Tuy nhiên, phần áo vest lại không thực sự phù hợp với vóc dáng và phong cách cá nhân của cô, khiến tổng thể outfit không đạt được hiệu ứng như kỳ vọng ban đầu.

Ở set tiếp theo, nữ du khách chấm 6/10. Theo chia sẻ, điểm cộng lớn nhất nằm ở form dáng: bộ đồ ôm sát, tôn đường cong và giữ được tinh thần sexy, năng động giống với mẫu cô chọn ban đầu. Phần áo lệch vai cũng tạo điểm nhấn khá bắt mắt, giúp tổng thể không bị nhàm chán.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất lại nằm ở chất liệu. Dù lên dáng "super cute", nhưng cô thẳng thắn cho biết không hài lòng với chất vải được sử dụng - có thể là cảm giác không đủ cao cấp, độ co giãn hoặc hoàn thiện chưa đạt kỳ vọng. Điều này khiến trải nghiệm mặc không thực sự thoải mái và làm giảm đáng kể giá trị tổng thể của outfit.

Bộ cuối cùng nữ du khách chấm tới 9/10 - cao nhất trong loạt outfit, và cũng là thiết kế khiến cô hài lòng nhất sau trải nghiệm may đo tại Hội An. So với bản mẫu ban đầu là một chiếc váy trắng basic, thành phẩm được biến tấu với tông be nhẹ nhàng cùng chất liệu linen 100%, mang lại cảm giác mềm mại, thoáng mát và rất "summer vibe".

Điểm đáng chú ý nằm ở phần thiết kế hở lưng - chi tiết do chính thợ may gợi ý thêm. Sự thay đổi này không chỉ giúp chiếc váy bớt đơn điệu mà còn tạo điểm nhấn tinh tế, tăng độ nữ tính và hiện đại cho tổng thể. Form dáng ôm vừa phải, đường cắt gọn gàng giúp tôn dáng mà vẫn giữ được sự thoải mái khi mặc.

Kết lại, trải nghiệm của @flywithliiv cho thấy may đồ ở Hội An đúng là đáng thử - từ những thiết kế đơn giản đến cầu kỳ đều có thể làm trong thời gian ngắn với mức giá dễ chịu hơn nhiều so với hàng hãng. Dù không phải bộ nào cũng hoàn hảo 100%, nhưng với mức giá bằng một nửa, đây vẫn là một "deal hời" đúng nghĩa.

Không chỉ là chuyện mua sắm, trải nghiệm này còn đang trở thành một phần thú vị trong hành trình du lịch Việt Nam - nơi du khách không chỉ tham quan mà còn mang về những món đồ được "đo ni đóng giày" cho riêng mình.