Tình hình hiện tại ở Hội An trong dịp nghỉ lễ
|
Theo Tâm An 01-05-2026 - 21:17 PM |
Lifestyle
Dù thời tiết khá oi bức trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) vẫn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Nhiều bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng dài chờ đến lượt check-in tại các điểm “sống ảo” đang hot.
Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, phố cổ Hội An tiếp tục là điểm đến “hot” khi thu hút hàng vạn du khách trong và ngoài nước.
Dù thời tiết khá oi bức vào ban ngày, từ đầu giờ chiều, dòng người đã bắt đầu đổ về khu phố cổ.
Các tuyến đường trung tâm như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Phan Châu Trinh… luôn trong trạng thái đông vui, nhộn nhịp.
Nhiều thời điểm, du khách phải "nhích từng bước một" để tham quan, vui chơi.
Du khách đến Hội An dịp này đa phần là khách từ Hà Nội và TP.HCM, còn lại là du khách thuộc các thị trường nước ngoài mới nổi như Hàn Quốc, Nhật Bản, Nam Phi, châu Âu,…
Rất đông bạn trẻ xếp hàng chờ đến lượt check-in tại một góc “sống ảo” quen thuộc ở phố cổ Hội An.
Mỗi góc phố là một background, 1 mét vuông nhưng có nhiều nàng thơ cùng tạo dáng.
Nhiều du khách chấp nhận xếp hàng gần 30 phút chỉ để chờ mua các món ăn, thức uống đặc sản của Hội An
Các quán cafe có view sân thượng ở Hội An là lựa chọn yêu thích ảnh nhiều du khách.
Du khách ngồi kín một con hẻm nhỏ để thưởng thức món ăn vỉa hè.
Khu vực Chùa Cầu là một trong những địa điểm đông du khách tham quan, chụp ảnh nhất.
Hội An là điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong những dịp lễ lớn.
Càng về chiều và tối, khi thời tiết dịu hơn, lượng du khách đổ về khu phố cổ ngày một đông.
Hai bên sông Hoài luôn trong tình trạng chen chúc người. Những người làm dịch vụ chèo thuyền ngắm cảnh có những ngày rất bận rộn.
Dịp này, nhiều du khách đã cùng nhau thả hoa đăng cầu an, may mắn bên dòng sông Hoài khiến dòng sông càng thêm rực rỡ, lung linh.
Du khách ngồi kín xem hát bài chòi.
Khu phố đêm luôn chật kín người. Nơi đây trở thành địa điểm ăn vặt và "sống ảo" không thể bỏ qua cho bất kỳ du khách nào khi đến phố cổ Hội An.
Các hàng quán ăn vặt tại đây luôn tấp nập khách.
Một cặp đôi tranh thủ chọn cho mình góc "sống ảo" tại khu phố cổ.
Một gia đình tranh thủ lưu lại kỷ niệm trong chuyến tham quan Hội An nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Đời sống pháp luật
Theo
Đời sống pháp luật
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hang-van-nguoi-chen-chan-tham-quan-hoi-an-cac-nang-tho-xep-hang-dai-cho-song-ao-a631473.html?fbclid=IwY2xjawRg_wNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF6aThVQlpTSHVRTzJ1QXZPc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHlsxcRB4KPjrSXciavnET7qyCWjHXydsJnz2MHgVD-O81OoNnVoQv4TCBmP6_aem_MpQFfrDpG8sRFG5qM6t3IQ
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM