Nữ khách Tây mê mệt tay nghề của "pháp sư Hội An": May 4 món giá hơn 5 triệu, tiếc hùi hụi vì không đặt thêm

Dịch vụ may đo tại Hội An từ lâu đã trở thành một trải nghiệm đáng nhớ, đặc biệt với du khách nước ngoài có quỹ thời gian du lịch hạn chế. Chỉ sau vài ngày chờ đợi, họ đã có thể sở hữu những bộ trang phục vừa vặn, đẹp mắt với mức giá hợp lý. Tay nghề khéo léo của các "pháp sư Hội An" vì thế luôn khiến nhiều người bất ngờ và thích thú.

Mới đây, một nữ du khách có tài khoản @rachelpr1ce đã đăng tải đoạn clip để chia sẻ chi tiết về 4 món đồ mà cô đặt may tại Hội An, với tổng giá trị 5.600.000 đồng. Cô không tiếc lời khen cho chất lượng cũng như độ hoàn thiện của từng thiết kế. Trên trang TikTok cá nhân, cô chia sẻ: These prices reflect the investment in unique, perfectly fitted clothing crafted by skilled artisans. Whether you're seeking a specific design or a timeless piece, Hoi An's tailors offer a high-quality service for tailored clothes in Vietnam. Explore the possibilities of custom-made fashion and bring your style visions to life with the expertise found at Hoi An tailors (Tạm dịch: Những mức giá này phản ánh giá trị của những bộ trang phục được may đo riêng, vừa vặn hoàn hảo và thực hiện bởi những người thợ lành nghề. Dù bạn đang tìm một thiết kế cụ thể hay một kiểu dáng mang tính cổ điển, các tiệm may ở Hội An đều mang đến dịch vụ may đo chất lượng cao tại Việt Nam. Hãy thử khám phá thời trang đặt may riêng và biến những ý tưởng phong cách của bạn thành hiện thực với tay nghề tinh tế của các thợ may Hội An).

4 món đồ mà nữ khách Tây đặt may tại Hội An gồm 1 bộ quần áo, 1 túi xách và 2 quần suông, tổng giá trị 5.600.000 đồng.

Với bộ trang phục màu nâu, cô chia sẻ dù hơi nhăn do không có bàn là nhưng phom dáng vẫn rất ổn, ôm vừa vặn cơ thể. Cô cũng nhấn mạnh rằng với một người có vóc dáng cao ráo như cô, việc tìm được set đồ vừa vặn như vậy đã là quá mong đợi, thậm chí còn hơn cả kỳ vọng. Cả set này có giá khoảng 2.200.000 đồng.

Chiếc túi da lộn là món đồ cô đặc biệt yêu thích. Túi có tông xanh ở bên ngoài, bên trong là màu nâu, kết hợp rất ăn ý với set đồ nâu. Món phụ kiện này có giá khoảng 1.000.000 đồng.

Tiếp đến là hai chiếc quần cô đặt may, mỗi chiếc có giá 1.200.000 đồng. Cô chia sẻ chiếc quần trắng là món đồ mình yêu thích nhất từ trước đến nay nhờ phom dáng đẹp và độ vừa vặn gần như hoàn hảo.

Chiếc còn lại là quần tây vải trắng theo phong cách cổ điển, có khuy và cạp để thắt lưng. Thiết kế này được may hai lớp vải khá dày dặn, vì vậy cô cho biết sẽ phù hợp hơn khi mặc vào thời tiết mát như mùa hè hoặc đầu thu ở Anh.

Nữ khách Tây mê mệt chất lượng may đo ở Hội An

Không chỉ quay video khoe chi tiết 4 thiết kế may đo tại Hội An, cô nàng còn tỏ ra vô cùng hào hứng và liên tục dành lời khen cho các thành phẩm của mình. Từng món đồ đều được nhận xét là vừa vặn, chỉn chu và vượt ngoài mong đợi.

Ở phần bình luận dưới video, cô cũng tiết lộ thêm về tốc độ may đo đáng kinh ngạc: chiếc quần nâu được hoàn thiện chỉ trong vòng 24 giờ do không cần chỉnh sửa. Sau đó, cô quay lại đặt thêm một chiếc áo cùng tông màu, và toàn bộ set đồ được hoàn tất trong khoảng 3 ngày.

Chia sẻ về tay nghề và dịch vụ của các "pháp sư Hội An", cô không giấu được sự thích thú, cho biết trải nghiệm thực sự tuyệt vời và thậm chí cô tiếc nuối vì đã không đặt thêm nhiều món hơn.