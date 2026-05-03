Lời khuyên quan trọng cho người sắp mua vàng

Trong bối cảnh giá vàng trong nước và thế giới lên xuống theo từng phiên, tâm lý sợ “lỡ cơ hội” khiến nhiều người dễ đưa ra quyết định vội vàng. Lợi dụng điều này, các đối tượng đã dựng lên những “cửa hàng vàng” trực tuyến, quảng cáo sản phẩm với mức giá thấp hơn thị trường nhằm thu hút người mua.

Chỉ với vài thao tác tìm kiếm các từ khóa như “mua vàng giá rẻ” hay “vàng SJC giá tốt”, người dùng có thể bắt gặp hàng loạt bài đăng xuất hiện liên tục. Nhiều hội nhóm có tới hàng chục nghìn thành viên, mỗi ngày xuất hiện hàng trăm bài rao bán. Đáng chú ý, không ít tài khoản sử dụng hình ảnh, video giống nhau, nội dung gần như trùng lặp, chỉ thay đổi tên và thông tin liên hệ để tránh bị phát hiện.

Trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều trang bán vàng giá rẻ. (Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Trị)

Người bán hàng khẳng định nhẫn chính hãng Doji nhưng giá lại rẻ hơn trên web. (Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Trị)

Khảo sát thực tế cho thấy, các bài đăng bán vàng “giá sốc” xuất hiện với tần suất dày đặc, thậm chí cách nhau chỉ vài phút. Khi liên hệ, người bán phản hồi nhanh, cung cấp hình ảnh, video và cả “hóa đơn” nhằm tạo lòng tin. Tuy nhiên, khi được đề nghị giao dịch trực tiếp hoặc thanh toán khi nhận hàng, các đối tượng thường né tránh và yêu cầu chuyển khoản đặt cọc trước với lý do giữ giá.

Không dừng lại ở đó, cùng một nội dung quảng cáo có thể được đăng tải trên nhiều tài khoản khác nhau. Khi bị nghi ngờ, các tài khoản nhanh chóng xóa dấu vết, đổi tên hoặc biến mất rồi xuất hiện trở lại dưới danh tính mới, cho thấy dấu hiệu hoạt động có tổ chức.

Nhiều người dùng cho biết từng suýt trở thành nạn nhân của các chiêu trò này. Điểm chung là các đối tượng đều tạo áp lực về thời gian, liên tục thúc giục giao dịch ngay để “giữ giá”, khiến người mua rơi vào trạng thái phân vân và dễ đưa ra quyết định thiếu cân nhắc.

Thực tế cho thấy, kịch bản lừa đảo thường được xây dựng khá bài bản: Từ việc tạo dựng tài khoản có lịch sử hoạt động, tương tác ảo, đến đăng bài bán vàng giá hấp dẫn và tư vấn nhiệt tình. Khi người mua đồng ý, đối tượng yêu cầu chuyển khoản trước. Sau khi nhận tiền, toàn bộ dấu vết bị xóa bỏ, nạn nhân gần như không có cơ hội lấy lại tài sản.

Trước tình trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ nên giao dịch tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, có địa chỉ rõ ràng; đồng thời cảnh giác với những lời chào mời giá rẻ bất thường; không chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước cho các tài khoản không rõ nguồn gốc. Mọi hình thức kêu gọi đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, “không rủi ro” đều tiềm ẩn dấu hiệu lừa đảo.

Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã bị lừa đảo, người dân phải nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời, góp phần ngăn chặn và đấu tranh với loại tội phạm này.