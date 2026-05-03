Mùa hè là 'mùa cao điểm' của sỏi thận: Bác sĩ cảnh báo 1 nhóm người đang trở thành 'nạn nhân' chính

Theo Ngọc Minh | 03-05-2026 - 08:16 AM | Sống

Nắng nóng gay gắt khiến số ca mắc sỏi thận tăng vọt, trong đó dân văn phòng đang trở thành "nạn nhân" chính.

Đó chính là lời cảnh báo của Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Trương Công Thế Lực, Khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học và Y học giới, Bệnh viện Đại học Y Dược - cơ sở Linh Đàm (Đại học Quốc gia Hà Nội). Bác sĩ Lực cho biết thói quen uống ít nước do không thấy khát trong môi trường điều hòa chính là nguyên nhân hàng đầu khiến sỏi thận hình thành nhanh chóng.

Mới đây, một bệnh nhân nam 33 tuổi, làm việc tại văn phòng, đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau tức thắt lưng dữ dội. Dù sinh hoạt trong môi trường mát mẻ, nhưng thói quen lười uống nước suốt nhiều tháng đã khiến cơ thể anh âm thầm "nuôi" một viên sỏi lớn. Đây là lời cảnh báo đắt giá cho những ai đang chủ quan với sức khỏe hệ tiết niệu khi mùa nóng về.

Bác sĩ Lực đang can thiệp cho một trường hợp bệnh nhân (ảnh: BSCC).

"Bẫy" mất nước thầm lặng và sự chủ quan của người trẻ

Bác sĩ Lực phân tích rằng, mùa hè được ví như "mùa cao điểm" của sỏi thận do cơ thể mất nước qua mồ hôi để điều hòa thân nhiệt. Khi lượng nước giảm, nước tiểu bị cô đặc, làm nồng độ các chất như canxi, oxalat, axit uric tăng cao, dễ dàng kết tinh thành sỏi.

Đáng chú ý, dân văn phòng thường ngồi trong phòng điều hòa cả ngày, không ra mồ hôi nên không có cảm giác khát. Bác sĩ Lực nhấn mạnh: "Môi trường máy lạnh thực chất làm da và cơ thể mất nước thầm lặng. Việc đợi đến khi khát mới uống nước là một sai lầm lớn, vì lúc đó cơ thể đã bị thiếu hụt nước trầm trọng, khiến thận phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt", bác sĩ Lực cho hay.

Những thói quen "tiếp tay" cho sỏi thận phát triển

Không chỉ thiếu nước, chế độ dinh dưỡng mùa hè cũng đóng vai trò "kích hoạt" bệnh lý này. Việc lạm dụng nước ngọt có ga, bia rượu hay các bữa tiệc đầy thịt đỏ và đồ ăn mặn làm tăng vọt nồng độ các chất gây sỏi trong nước tiểu.

Sỏi thận giai đoạn đầu thường không có biểu hiện rõ ràng. Chỉ đến khi viên sỏi di chuyển gây tắc nghẽn, người bệnh mới gặp cơn đau quặn thận, tiểu buốt hoặc tiểu ra máu. Tuy nhiên, nhiều người lại nhầm lẫn những dấu hiệu này với sự mệt mỏi thông thường do nắng nóng, dẫn đến việc chậm trễ trong điều trị và gây ra những biến chứng nguy hiểm như suy thận hay nhiễm trùng.

Bí quyết bảo vệ thận trong mùa nóng

Để giúp người dân chủ động phòng bệnh, bác sĩ Lực đưa ra những lời khuyên thiết thực. Cụ thể, theo bác sĩ Lực, uống đủ nước là cách tốt và đơn giản để bảo vệ chức năng thận.

"Tôi luôn nhắc nhở bệnh nhân của mình rằng, uống nước là một 'nhiệm vụ' chứ không chỉ là để giải khát. Mỗi người cần duy trì trên 2,5 lít nước mỗi ngày và nên chia nhỏ lượng nước để uống đều đặn, giúp nước tiểu luôn được làm loãng. Đặc biệt với dân văn phòng, hãy đặt một bình nước ngay tầm mắt để nhắc nhở bản thân uống nước mỗi 30 phút”, bác sĩ Lực nói.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh chế độ ăn là cực kỳ quan trọng. Hãy tập thói quen ăn nhạt hơn và hạn chế tối đa các loại đồ uống có đường hay cồn.

Nếu thấy đau âm ỉ vùng lưng hoặc có bất thường khi đi tiểu, hãy đi tầm soát sớm. Hiện nay, với sự hỗ trợ của công nghệ nội soi ống mềm, các bác sĩ có thể xử lý sỏi rất nhẹ nhàng, hiệu quả và bệnh nhân có thể phục hồi cực kỳ nhanh chóng.

