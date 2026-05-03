Nghỉ lễ 4 ngày vẫn xin thêm, bị từ chối: Nhân sự dọa nghỉ việc, netizen “duyệt đơn giúp”

Một bài đăng trên Threads mới đây đang thu hút hàng chục nghìn lượt xem và hàng trăm bình luận, xoay quanh câu chuyện tưởng chừng rất quen thuộc nhưng lại dễ gây tranh cãi: Xin nghỉ phép.

Theo đó, một tài khoản Threads chia sẻ bản thân 37 tuổi, đã lên kế hoạch đi du lịch cùng gia đình từ trước dịp 30/4, thậm chí đã xin nghỉ trước theo đúng quy định của công ty. Tuy nhiên, sau đó sếp bất ngờ thông báo không cho nghỉ thêm người nào nữa vì đã có 2 nhân sự khác được duyệt nghỉ cả tuần.

Trong tình huống “kẹt lịch”, người này vẫn quyết định về quê theo kế hoạch vì không thể lùi tour, đồng thời khẳng định đã sắp xếp xong công việc. Còn phía sếp lại phản hồi rõ ràng: “Tôi không cho phép bạn nghỉ”.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi nhân viên không đi làm, sếp liên tục nhắn tin với thái độ gay gắt, khiến người trong cuộc càng thêm áp lực.

Bài đăng nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên MXH. Một bên cho rằng đây là quyền nghỉ phép chính đáng, thậm chí là “giọt nước tràn ly” khiến nhân sự muốn nghỉ việc. Bên còn lại lại đặt câu hỏi: Liệu cách xử lý của nhân viên có thiếu chuyên nghiệp, đặt cá nhân lên trên tập thể?

“Đã xin phép đúng quy trình, sắp xếp xong việc, nghỉ là quyền chứ không phải xin xỏ”

Phần đông cư dân mạng tỏ ra đồng cảm với nhân vật trong câu chuyện, đặc biệt là những ai từng rơi vào hoàn cảnh tương tự: Kế hoạch cá nhân bị ảnh hưởng bởi quyết định “phút 89” từ phía công ty.

Nhiều người cho rằng nếu nhân viên đã xin nghỉ đúng quy định (xin trước, báo rõ thời gian, không phải nghỉ đột xuất) và đã chủ động sắp xếp công việc, thì việc nghỉ phép là hoàn toàn hợp lý. Nghỉ phép năm vốn là quyền lợi, không phải “đặc ân” cần xin xỏ hay chờ phê duyệt theo cảm tính.

Không ít người còn chỉ ra điểm bất hợp lý rằng công ty đã duyệt cho 2 người nghỉ cả tuần nhưng lại từ chối những người còn lại, trong khi đây là dịp lễ dài, nhu cầu nghỉ phép tăng cao là điều hoàn toàn có thể dự đoán trước. Nếu không có quy định rõ ràng hoặc cơ chế đăng ký minh bạch từ đầu, việc “chốt sổ” đột ngột dễ tạo cảm giác thiếu công bằng.

Một số ý kiến khác đi sâu hơn vào khía cạnh tâm lý. Với những người phải đi làm xa nhà, các dịp lễ không chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi mà còn là thời gian hiếm hoi để về với gia đình. Việc hủy kế hoạch không chỉ ảnh hưởng cá nhân mà còn liên quan đến nhiều người khác, từ người thân đến chi phí đã bỏ ra.

“Thật sự mình không hiểu tại sao nhiều công ty làm khó dễ khi nghỉ dù xin trước luôn. Ngày đó là phép họ còn thì họ nghỉ công việc sắp xếp ổn thỏa, có việc thì hỗ trợ online mà sao cứ làm khó nhau”.

“Mình cũng từng bị như vậy, công việc của mình không ai làm thay được nên gần như mình không thể nghỉ ngơi hay đi du lịch. Trong một lần xin nghỉ phép, cũng bị sếp bày tỏ thái độ không đồng tình nên mình đã lựa chọn nghỉ việc vì cảm thấy không phù hợp với môi trường làm việc như vậy”.

“Xin nghỉ đúng quy định mà vẫn gây khó dễ. Nếu sếp sợ không có người làm thì trước kỳ nghỉ kéo dài nên có thông báo cho toàn team biết do tính chất công việc chỉ cho tối đa bao nhiêu người nghỉ, ai xin sớm sẽ được duyệt sớm, mong mọi người thông cảm. Lỗi này do sếp không tính toán trước rồi”.

“Nghỉ phép là quyền lợi chứ không hẳn là xin duyệt. Bạn cũng làm đúng quy định đưa ra là xin trước 2 ngày rồi. Còn lại việc sắp xếp nhân sự là do người quản lý”.

“Công ty không phải chỗ thích nghỉ là nghỉ: Kỷ luật và tính hệ thống vẫn phải đặt lên đầu”

Ở chiều ngược lại, không ít người lại đứng về phía người quản lý, cho rằng câu chuyện không đơn giản chỉ là “xin nghỉ bị từ chối”.

Quan điểm này nhấn mạnh dù là nghỉ phép, người lao động vẫn cần sự phê duyệt từ công ty, đặc biệt trong những giai đoạn cao điểm hoặc khi nguồn lực bị hạn chế. Nếu ai cũng viện lý do cá nhân để tự ý nghỉ, bộ máy vận hành sẽ dễ rơi vào tình trạng rối loạn.

Một số ý kiến cho rằng, việc nhân viên vẫn quyết định đi dù đã bị từ chối là hành vi “tự ý nghỉ việc”, có thể vi phạm quy định nội bộ. Dù đã sắp xếp công việc, nhưng không phải lúc nào bàn giao cũng đảm bảo 100% mọi thứ vận hành trơn tru, đặc biệt nếu phát sinh vấn đề bất ngờ.

Ngoài ra, góc nhìn của quản lý cũng được đưa ra, việc đã duyệt cho 2 người nghỉ cả tuần có thể khiến nhân sự còn lại phải gánh thêm khối lượng công việc. Nếu tiếp tục cho thêm người nghỉ, áp lực sẽ dồn lên những người ở lại, gây mất cân bằng trong đội nhóm.

Một số người làm ở vị trí quản lý chia sẻ thẳng thắn: bài toán nhân sự trong dịp lễ luôn khó và không phải lúc nào cũng có thể làm hài lòng tất cả. Trong nhiều trường hợp, việc từ chối nghỉ phép không phải vì “khó tính”, mà là để đảm bảo hoạt động chung.

Cũng có ý kiến chỉ ra điểm cần bàn trong cách xử lý của nhân viên nếu đã xác định không được duyệt nhưng vẫn đi, đáng lẽ nên trao đổi rõ ràng hơn thay vì im lặng rồi “biến mất”, bởi điều này dễ tạo cảm giác thiếu tôn trọng và làm căng thẳng thêm mối quan hệ với cấp trên.

“Bạn thử đặt mình vào trường hợp sếp bạn xem? Bạn là sếp, trước đó đã có 2 nhân sự xin nghỉ trước, bạn đã ký duyệt và đã dự tính có những nhân sự nào làm việc trong thời gian đó. Một nhân sự khác xin nghỉ ( như bạn xin) chắc chắn là sẽ thiếu nhân sự để xử lý công việc công ty, mà thiếu nhân sự sẽ gây ảnh hưởng đến công ty thế nào, mọi ảnh hưởng không hay, bạn là sếp phải chịu trách nhiệm với cấp cao hơn, bạn nhất định không được phê duyệt thêm bất cứ nhân sự nào nghỉ nữa”.

“Nghỉ phép là quyền lợi đúng nhưng chưa đủ. Bạn đang sống trong tập thể, có quyền nghỉ phép, nhưng vào những ngày nhạy cảm, nghỉ dài thì nên báo trước 1-2 tuần tùy vị trí. Nên cái này không bênh được, dưới bạn không có ai nên chỉ nghỉ 1 mình. Trừ khi bạn là người không thể thay thế, còn tư duy thế thì sếp không giữ cũng không có gì lạ”.

“Bạn có quyền xin nghỉ và dùng phép năm của mình. Nhưng nên xin sớm để mình có thể chuyển giao công việc hoặc là nếu như tất cả đều nghỉ thì những việc cấp bách được xử lý trước”.

“Là tôi, tôi cho bạn nghỉ luôn. Bạn chỉ biết làm theo đúng yêu cầu là xin trước 2 ngày nhưng không nghĩ cho tập thể. Bạn cũng 37 tuổi, hẳn có nhiều kinh nghiệm rồi nhưng vẫn để xảy ra tình huống này thì mình nghĩ bạn nên cân nhắc, suy nghĩ thấu đáo hơn khi bước sang môi trường mới”.

Còn bạn, quan điểm của bạn thế nào về tình huống này?