Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân, xử lý 2.770 tài xế với cùng 1 lỗi vi phạm giao thông

The Duy Anh | 03-05-2026 - 07:45 AM | Sống

Cục CSGT thông tin, trong ngày 1/5, lực lượng CSGT đồng loạt ra quân kiểm tra 2 chuyên đề lớn trên toàn quốc gồm: xe kinh doanh vận tải và vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, cảnh sát đã tiến hành kiểm soát hơn 50.000 phương tiện, phát hiện 2.770 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (nhiều hơn ngày 30/4, 259 trường hợp), trong đó, phần lớn là người điều khiển mô tô (2.614 trường hợp).

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn hát hiện nhiều lỗi vi phạm nguy hiểm khác như: Không có GPLX: 962 trường hợp; Không có đăng ký xe: 765 trường hợp; Có chất ma tuý: 1 trường hợp

Đối với xe kinh doanh vận tải: CSGT đã kiểm tra hơn 15.000 phương tiện (xe khách, xe tải, xe đầu kéo), xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm.

Các lỗi phổ biến bao gồm:Vi phạm tốc độ, dừng đỗ sai quy định; Chở hàng trong khoang hành khách; Quá tải, quá khổ, vi phạm làn đường.

Thực tế cho thấy, vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao, chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số lỗi. Ý thức chấp hành của một bộ phận người tham gia giao thông, đặc biệt là người đi mô tô, chưa chuyển biến rõ rệt. Vi phạm trong hoạt động vận tải tuy được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ TNGT nghiêm trọng.

Chính thức: Thiết bị đo nồng độ mới giúp CSGT phát hiện vi phạm giao thông từ 1/4 tới

The Duy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
csgt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân dồn về cửa ngõ Hà Nội sớm sau kỳ nghỉ, CSGT tạm đóng đường phân luồng

Người dân dồn về cửa ngõ Hà Nội sớm sau kỳ nghỉ, CSGT tạm đóng đường phân luồng Nổi bật

Năm nay học sinh toàn quốc nghỉ hè thế nào?

Năm nay học sinh toàn quốc nghỉ hè thế nào? Nổi bật

8 lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng lan quân tử

8 lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng lan quân tử

07:40 , 03/05/2026
Sau 1 năm dùng ban công mở, tôi hiểu vì sao nhiều người muốn đóng lại

Sau 1 năm dùng ban công mở, tôi hiểu vì sao nhiều người muốn đóng lại

07:02 , 03/05/2026
Lời khuyên cho gia đình có con trai đầu lòng

Lời khuyên cho gia đình có con trai đầu lòng

07:00 , 03/05/2026
Thông tin mà người dùng Facebook cần biết rõ, coi chừng mất tiền

Thông tin mà người dùng Facebook cần biết rõ, coi chừng mất tiền

06:50 , 03/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên