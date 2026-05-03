Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin mà người dùng Facebook cần biết rõ, coi chừng mất tiền

Theo Khả Văn | 03-05-2026 - 06:50 AM | Sống

Người dùng Facebook cần cảnh giác trước cạm bẫy hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo.

Theo Công an TP Hà Nội, hiện nay, trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền nhiều trang giả mạo Bộ Tài Chính với lời hứa hẹn hỗ trợ người dân lấy lại số tiền đã bị lừa đảo trực tuyến. Đánh trúng tâm lý hoang mang, lo lắng và mong muốn gỡ gạc của những nạn nhân, các đối tượng này liên tục đăng tải nhiều video và bài viết cam kết thu hồi tiền nhanh chóng với tỷ lệ thành công tuyệt đối. Nhiều người do nhầm lẫn, thấy mác cơ quan nhà nước nên đã lầm tưởng đây là trang uy tín và chủ động liên hệ nhờ giúp đỡ.

Trang fanpage giả mạo mà người dân cần hết sức cảnh giác

Tuy nhiên, đây thực chất là một chiêu trò lừa đảo "kép" vô cùng tinh vi nhắm vào những người đã từng nhẹ dạ cả tin. Thay vì tìm đến cơ quan chức năng để trình báo, nhiều nạn nhân lên mạng tìm kiếm sự giúp đỡ và vô tình sập bẫy lần thứ hai. Khi liên hệ qua tin nhắn, các đối tượng mạo danh sẽ từng bước hướng dẫn nạn nhân thực hiện các thủ tục giả mạo và yêu cầu chuyển một khoản phí được gọi là tiền hỗ trợ, phí làm hồ sơ hay phí giải ngân. Kết quả là, tiền cũ chưa lấy lại được, tiền mới lại tiếp tục bị chiếm đoạt.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra tính minh bạch của trang/fanpage

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Trước tình trạng tội phạm công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp, Công an thành phố Hà Nội đặc biệt đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước những thủ đoạn tinh vi này. Người dùng mạng xã hội tuyệt đối không tin tưởng, không nghe theo và không liên hệ với bất kỳ trang web, fanpage hay tài khoản cá nhân nào chạy quảng cáo các dịch vụ như "tiếp nhận hồ sơ", "hỗ trợ lấy lại tiền bị treo" hay "thu hồi tiền lừa đảo" trên không gian mạng.

Đặc biệt, cơ quan chức năng nhấn mạnh tuyệt đối không được chuyển tiền cho các đối tượng lạ mặt trên mạng dưới bất kỳ hình thức nào để nhờ làm hồ sơ thu hồi tài sản. Khi phát hiện bản thân có dấu hiệu bị lừa đảo hoặc tiếp cận với các trang mạng đáng ngờ, cách giải quyết duy nhất, an toàn và đúng pháp luật là trực tiếp mang các tài liệu, bằng chứng đến cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo. Việc giữ cái đầu lạnh và thận trọng kiểm tra tính minh bạch của các thông tin trên mạng là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ tài sản của chính bạn.

Công an vừa thông báo khẩn tới người dùng Zalo, Facebook

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Facebook

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân dồn về cửa ngõ Hà Nội sớm sau kỳ nghỉ, CSGT tạm đóng đường phân luồng

Người dân dồn về cửa ngõ Hà Nội sớm sau kỳ nghỉ, CSGT tạm đóng đường phân luồng Nổi bật

Năm nay học sinh toàn quốc nghỉ hè thế nào?

Năm nay học sinh toàn quốc nghỉ hè thế nào? Nổi bật

Sai lầm khi học theo Thomas Edison

Sai lầm khi học theo Thomas Edison

05:21 , 03/05/2026
Bạn đang sợ mất mặt chứ không phải tiêu tiền thông minh

Bạn đang sợ mất mặt chứ không phải tiêu tiền thông minh

01:10 , 03/05/2026
Tôi áp dụng 5 tư thế "thần thánh" này khi đi du lịch, ảnh nào lên cũng tự nhiên - sống động như tạp chí

Tôi áp dụng 5 tư thế "thần thánh" này khi đi du lịch, ảnh nào lên cũng tự nhiên - sống động như tạp chí

23:32 , 02/05/2026
3 con giáp vừa bước qua thời điểm khó khăn, chuẩn bị bùng nổ tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026

3 con giáp vừa bước qua thời điểm khó khăn, chuẩn bị bùng nổ tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026

23:00 , 02/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên