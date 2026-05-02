3 con giáp vừa bước qua thời điểm khó khăn, chuẩn bị bùng nổ tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026

Dựa trên các dự báo tử vi cho năm Bính Ngọ 2026, có 3 con giáp được đánh giá là sẽ trải qua giai đoạn "khổ tận cam lai", vượt qua những áp lực trước đó để đón nhận vận trình khởi sắc rực rỡ nhất.

Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp này không nhé.

Con giáp tuổi Tỵ - "Phượng hoàng lửa" tái sinh, trỗi dậy mạnh mẽ

Theo các chuyên gia phong thủy, sau năm bản mệnh 2025 đầy rẫy thị phi và áp lực, tuổi Tỵ chính là con giáp có cú lội ngược dòng ngoạn mục bậc nhất trong năm 2026. Nhờ sự xuất hiện của quý nhân, họ có thể biến rủi thành may, công việc chuyển biến tích cực và tài lộc bắt đầu đổ về túi.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, trong năm Bính Ngọ, tuổi Tỵ thoát khỏi vòng vây của hạn năm tuổi để đón nhận dòng chảy tài chính vô cùng dồi dào. Nhờ sự hỗ trợ của các cát tinh, con giáp này sẽ tìm thấy những cơ hội đầu tư béo bở mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Công việc kinh doanh bắt đầu có lãi lớn, giúp bạn nhanh chóng giải quyết được các khoản nợ tồn đọng hoặc tích lũy được một khoản tài sản đáng kể.

Đặc biệt, nguồn thu nhập từ các nghề tay trái cũng tăng lên nhanh chóng giúp ví tiền của tuổi Tỵ luôn trong trạng thái rực rỡ. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn hiện thực hóa các dự án lớn vì khả năng thu hồi vốn và sinh lời trong năm nay là rất cao. Vài tháng sắp tới là thời điểm may mắn đặc biệt của tuổi Tỵ, con giáp này nên biết nắm bắt để gặt hái thành công rực rỡ cho bản thân.

Con giáp tuổi Thân - "Sạch hạn Tam Tai", tài lộc tăng tiến

Sau khi kết thúc hạn Tam Tai (vào năm 2024) và vượt qua những dư âm mệt mỏi của năm 2025, con giáp tuổi Thân bước vào năm Bính Ngọ 2026 với tâm thế hoàn toàn mới. Theo tử vi học, các cát tinh về dịch chuyển báo hiệu rằng càng chủ động đi lại, giao tiếp và mở rộng quy mô kinh doanh, họ càng dễ gặt hái được những thành công vượt trội về tài chính.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, bước sang năm 2026, tuổi Thân chính thức rũ bỏ mọi xui xẻo để bước vào thời kỳ hoàng kim về tiền bạc. Đặc biệt, tháng 4 âm sắp tới, con giáp này sẽ đón nhiều tin vui. Sự linh hoạt và nhạy bén vốn có giúp bạn nắm bắt được những xu hướng thị trường mới nhất trước khi đối thủ kịp nhận ra. Tiền bạc đổ về không chỉ từ lương thưởng mà còn từ những khoản lợi nhuận bất ngờ trong việc giao dịch bất động sản hoặc chứng khoán.

Bạn sẽ nhận được sự tin tưởng từ các đối tác lớn, dẫn đến những hợp đồng giá trị cao mang lại nguồn thu ổn định và lâu dài. Tuy nhiên, dù tài lộc hanh thông, con giáp tuổi Thân vẫn nên quản lý chi tiêu chặt chẽ để tránh thất thoát vào những việc không thực sự cần thiết.

Con giáp tuổi Dần - Vận khí hanh thông nhờ Tam Hợp hỗ trợ

Từng chịu ảnh hưởng của hạn "Hại Thái Tuế" trong năm 2025 khiến sự nghiệp gặp không ít trắc trở, bước sang năm 2026, tuổi Dần gặp được cục diện Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất). Đây là thời điểm "vàng" để con giáp này bứt phá mạnh mẽ, nhận được sự hỗ trợ từ cấp trên và thấy rõ sự gia tăng về thu nhập.

(Ảnh minh họa)

Theo tử vi học, nhờ cục diện Tam Hợp phù trợ, vận trình tài lộc của người tuổi Dần trong năm Bính Ngọ khởi sắc mạnh mẽ như "hổ mọc thêm cánh". Đặc biệt, chỉ vài tháng nữa thôi, con giáp này sẽ liên tục đón tin vui về tài chính khiến chính bản thân họ cũng phải ngỡ ngàng. Các dự án bị đình trệ từ năm trước sẽ bắt đầu vận hành trơn tru và mang lại nguồn doanh thu vượt ngoài mong đợi.

Con giáp tuổi Dần có cơ hội được tăng lương hoặc nhận thưởng lớn nhờ những đóng góp quan trọng cho tập thể và sự thăng tiến trong sự nghiệp. Khả năng ngoại giao khéo léo cũng giúp tuổi Dần kết nối được với những quý nhân có tiềm lực kinh tế mạnh, sẵn sàng rót vốn đầu tư. Với nguồn tài chính dư dả, tuổi Dần hoàn toàn có thể tự tin mở rộng quy mô làm ăn hoặc đầu tư vào những lĩnh vực mới để gia tăng tài sản.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.