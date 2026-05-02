Lời khuyên của công an tới tất cả những ai giao dịch mua bán bất động sản

Theo công an tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay, chiêu trò và mánh khóe của các đối tượng môi giới nhà đất đang ngày càng trở nên phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người mua, người bán và cả những đơn vị kinh doanh uy tín. Đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động, tình trạng "loạn cò đất" diễn ra nhức nhối với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm trục lợi bất chính. Việc nhận diện rõ các hành vi này là vô cùng cần thiết để người dân và các nhà đầu tư chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tài sản trước khi thực hiện các giao dịch bất động sản.

Bộ luật Dân sự 2015 quy định, bất động sản là thuật ngữ pháp lý chỉ đất đai và những tài sản gắn liền vĩnh viễn, không thể di dời như nhà ở, công trình xây dựng. Tuy nhiên, lợi dụng sự thiếu hiểu biết hoặc tâm lý nôn nóng của khách hàng, nhiều môi giới đã thực hiện hành vi mạo danh chủ đầu tư tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng.

Các đối tượng này lập website giả mạo, sử dụng trái phép hình ảnh và cung cấp tài liệu sai lệch về dự án để thu tiền đặt cọc giữ chỗ trái phép với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi căn hộ. Thậm chí, nhiều "cò đất" còn tự ý phân lô bán nền trên đất không đủ điều kiện hoặc lập ra các "dự án ma", làm giả tài liệu của cơ quan Nhà nước như quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500, giấy phép xây dựng để tạo lòng tin nhằm chiếm đoạt tài sản.

Một thủ đoạn nguy hiểm khác là sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) giả đã được công chứng. Các đối tượng làm giả sổ đỏ rồi mang đi công chứng để đánh lừa người mua, lợi dụng việc Văn phòng công chứng chỉ có chức năng kiểm tra thông tin và tình trạng thửa đất mà không có chuyên môn nghiệp vụ để xác định tính thật - giả của phôi giấy tờ.

Nhiều trường hợp môi giới giả danh người mua nhà để tiếp cận chủ đất, xin bản photocopy sổ đỏ rồi thuê người làm giả GCNQSDĐ với đầy đủ thông tin thực tế. Sau đó, chúng thuê người đóng giả chủ đất để thực hiện hợp đồng ủy quyền hoặc chuyển nhượng nhằm lừa tiền của những người nhẹ dạ, cả tin.

Bên cạnh việc làm giả giấy tờ, các môi giới còn áp dụng chiêu trò "ăn gian" vị trí và báo giá một phần để dẫn dụ khách hàng. Thông thường, chúng sẽ quảng cáo nhà đất ở vị trí đắc địa với mức giá cực kỳ hấp dẫn nhưng không cung cấp địa chỉ cụ thể mà yêu cầu khách hàng đi thăm trực tiếp kèm theo tiền đặt cọc.

Thực tế, khi đi xem đất, vị trí thường nằm ở nơi rất xa so với quảng cáo. Tương tự, chiêu thức báo giá một phần khiến nhiều người lầm tưởng giá rẻ, nhưng khi giao dịch mới phát hiện đó chỉ là tiền cọc hoặc một phần giá trị, trong khi giá thực tế cao hơn gấp nhiều lần. Các môi giới cũng thường xuyên vẽ ra những "bánh vẽ" về tiện ích công cộng tương lai như công viên, bệnh viện chưa biết khi nào mới hình thành để thổi phồng giá trị khu đất.

Để đạt được mục đích bán hàng, không ít môi giới còn sẵn sàng nói dối về tình trạng pháp lý dự án hoặc nói xấu đối thủ cạnh tranh. Nhiều dự án nợ tiền sử dụng đất nhưng vẫn được quảng cáo đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hoặc đánh lận con đen giữa khái niệm "bảo lãnh ngân hàng" cho vay vốn với "bảo lãnh rủi ro" dự án.

Các đối tượng này cũng thường xuyên tung tin đồn thất thiệt về việc chủ đầu tư khác sắp phá sản hoặc chậm tiến độ để hướng khách hàng về phía mình. Đặc biệt, chiêu trò đánh vào tâm lý FOMO (sợ mất cơ hội) bằng cách đưa ra các ưu đãi "độc quyền", "suất ngoại giao giá gốc" hoặc "huy động vốn ngầm" khiến nhiều nhà đầu tư vội vàng xuống tiền mà không kiểm tra kỹ pháp lý, dẫn đến những thiệt hại tài chính nặng nề.

Do đó, người dân cần thận trọng nghiên cứu, tìm hiểu kỹ quy hoạch và tính pháp lý chính thức tại địa phương trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi﻿