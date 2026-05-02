Khoảnh khắc đáng yêu của U17 Việt Nam

Theo Tiên Tiên | 02-05-2026 - 21:28 PM | Sống

U17 Việt Nam ổn định chỗ ở, bước vào tập luyện chuẩn bị cho U17 châu Á.

Ngay sau khi đặt chân đến Jeddah (Ả Rập Xê Út) để chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đã lập tức bắt tay vào các hoạt động hồi phục thể trạng. Sự chủ động này cho thấy quyết tâm cao độ của thầy trò HLV Cristiano Roland trước trận mở màn quan trọng gặp U17 Yemen.

Các cầu thủ thoải mái cùng nhau bơi, chơi đùa dưới bể nước. Đây được xem là "liệu pháp tâm lý và thể chất" cần thiết giúp các cầu thủ trẻ xua tan mệt mỏi sau hành trình di chuyển dài. Việc tập luyện nhẹ nhàng cạnh bể bơi không chỉ giúp toàn đội điều chỉnh nhịp sinh học mà còn là bước đệm để cơ thể dần thích nghi với nền nhiệt độ khá cao tại Ả Rập Xê Út thời điểm hiện tại.

Các cầu thủ U17 Việt Nam thoải mái chơi đùa cùng nhau dưới bể bơi

Đáng chú ý, U17 Việt Nam đã có mặt tại nước chủ nhà sớm hơn 2 ngày so với lịch trình quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu các hoạt động nằm trong khuôn khổ giải đấu từ ngày 3/5. Trọng tâm của giai đoạn này là hoàn thiện lối chơi và phân tích đối thủ. Thử thách đầu tiên của thầy trò HLV Roland sẽ là trận gặp U17 Yemen, diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 7/5 (giờ Việt Nam).

Lịch sử gọi tên U17 Việt Nam: 4 lần vô địch Đông Nam Á, trở thành đội bóng giàu thành tích nhất

