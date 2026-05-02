3 khoản chi nên ưu tiên trước tuổi 45 nếu không muốn áp lực về sau

1. Chi cho quỹ dự phòng: Khoản tiền giúp bạn không hoảng loạn khi biến cố xảy ra

Ở tuổi 25–30, nhiều người tin rằng chỉ cần có việc làm ổn định là đủ. Nhưng càng bước vào tuổi 40, chúng ta càng nhận ra: sự ổn định có thể thay đổi rất nhanh.

Một lần công ty tái cơ cấu, một biến cố sức khỏe, hoặc đơn giản là vài tháng thu nhập giảm… cũng đủ khiến nhiều gia đình rơi vào trạng thái căng thẳng tài chính.

Quỹ dự phòng không giúp bạn giàu ngay, nhưng giúp bạn không rơi vào thế bị động.

Một nguyên tắc phổ biến là chuẩn bị số tiền tương đương 3–6 tháng chi tiêu thiết yếu . Với mức chi tiêu khoảng 12–15 triệu/tháng, quỹ dự phòng nên dao động từ 40–80 triệu đồng.

Khoản tiền này thường không sinh lời cao, nhưng lại có giá trị lớn về tâm lý: giúp bạn có thời gian xoay xở khi có biến cố mà không phải vay nóng hay bán tài sản gấp.

Gợi ý: Nếu chưa thể dành ngay một khoản lớn, bạn có thể bắt đầu từ 1–2 triệu mỗi tháng, ưu tiên gửi vào tài khoản riêng, không dùng chung với tài khoản chi tiêu.

2. Chi cho bảo hiểm sức khỏe hoặc bảo hiểm nhân thọ: Càng sớm càng nhẹ gánh

Sau tuổi 40, chi phí y tế thường tăng nhanh hơn nhiều người tưởng. Một ca phẫu thuật nhỏ hoặc một đợt điều trị dài ngày có thể khiến khoản tiết kiệm tích lũy nhiều năm "bay hơi" rất nhanh.

Nhiều phụ nữ trung niên chia sẻ rằng họ từng trì hoãn việc mua bảo hiểm vì nghĩ "mình còn khỏe". Nhưng khi cần dùng đến, chi phí lại cao hơn hoặc điều kiện tham gia không còn thuận lợi.

Chi cho bảo hiểm thực chất là chi để tránh một rủi ro tài chính lớn trong tương lai.

Nếu ngân sách còn hạn chế, có thể ưu tiên:

- bảo hiểm sức khỏe cơ bản

- bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

- bảo hiểm nhân thọ có yếu tố bảo vệ

Điều quan trọng là chọn mức phí phù hợp với thu nhập, tránh tình trạng phí bảo hiểm quá cao khiến dòng tiền bị căng thẳng.

3. Chi cho kỹ năng hoặc nguồn thu nhập bổ sung: khoản chi dễ bị bỏ qua nhưng mang lại giá trị dài hạn

Một thực tế ít được nhắc tới: sau tuổi 40, cơ hội tăng lương thường không còn nhiều như trước. Vì vậy, đầu tư cho kỹ năng hoặc nguồn thu nhập thứ hai có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Khoản chi này có thể là:

- học thêm kỹ năng nghề nghiệp

- học một kỹ năng có thể làm bán thời gian

- đầu tư vào công cụ làm việc

- tham gia khóa học giúp tăng thu nhập

Không ít người chỉ bắt đầu nghĩ đến việc tăng thu nhập khi tài chính đã trở nên áp lực. Nhưng nếu chuẩn bị sớm hơn vài năm, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn thay vì buộc phải làm việc quá sức.

Một khoản chi vài triệu mỗi năm cho việc học đôi khi mang lại giá trị lớn hơn nhiều so với việc mua sắm những món đồ ít sử dụng.

Bảng phân bổ tham khảo trước tuổi 45

Nhóm ưu tiên Tỷ lệ gợi ý Ví dụ số tiền với thu nhập 20 triệu Quỹ dự phòng 10–15% 2 – 3 triệu Bảo hiểm 5–10% 1 – 2 triệu Học kỹ năng / tăng thu nhập 5–10% 1 – 2 triệu

Tổng cộng, khoảng 20–30% thu nhập được dùng để "giảm áp lực tương lai".

Vì sao nên chuẩn bị trước tuổi 45?

Nhiều người cho rằng tài chính ổn định hay không phụ thuộc vào mức thu nhập. Nhưng trên thực tế, sự khác biệt lớn lại nằm ở việc ưu tiên khoản chi nào trước.

Người chuẩn bị sớm thường không phải chi quá nhiều cùng một lúc. Họ chia nhỏ từng khoản theo thời gian, nhờ đó không cảm thấy quá áp lực.

Ngược lại, khi bước qua tuổi 45 mới bắt đầu lo quỹ dự phòng, bảo hiểm hoặc nguồn thu nhập bổ sung, số tiền cần chuẩn bị có thể lớn hơn rất nhiều.

Chuẩn bị sớm không khiến bạn phải sống kham khổ. Ngược lại, nó giúp bạn tiêu tiền với cảm giác chủ động hơn.

Một thay đổi nhỏ nhưng tạo khác biệt lớn

Nhiều phụ nữ sau tuổi 40 chia sẻ rằng điều khiến họ yên tâm không phải là sở hữu nhiều đồ đắt tiền, mà là biết mình có đủ phương án khi cuộc sống thay đổi.

Ba khoản chi trên không mang lại niềm vui tức thì như mua sắm, nhưng lại giúp cuộc sống ổn định hơn trong dài hạn.

Và đôi khi, cảm giác "không phải lo quá nhiều về tiền" chính là món quà đáng giá nhất mà bạn có thể tự dành cho mình trước tuổi 45.