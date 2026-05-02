Lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng cây ngũ gia bì

Cây ngũ gia bì hay còn được biết đến với tên gọi cây chân chim là loại cây cảnh rất phổ biến trong các gia đình Việt Nam. Với đặc điểm lá xanh quanh năm và khả năng thích nghi cao, ngũ gia bì được ưa chuộng không chỉ để trang trí mà còn vì những lợi ích thiết thực cho sức khỏe. Tuy nhiên, để loại cây này thực sự phát huy hết công năng và mang lại sự thịnh vượng cho ngôi nhà bạn cần lưu ý một số kinh nghiệm chăm sóc và bài trí quan trọng dưới đây.

1. Kích hoạt khả năng gắn kết thay vì chỉ để trang trí

Ngũ gia bì có đặc điểm là lá mọc thành chùm 5 đến 8 lá xòe ra như hình bàn tay đầy đặn. Trong phong thủy hình dáng này là biểu tượng của sự gắn kết giữa các thành viên. Nếu gia đình bạn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nhỏ hoặc các thành viên ít có sự kết nối, hãy đặt một chậu ngũ gia bì ở khu vực sinh hoạt chung như phòng khách hoặc phòng ăn. Sự hiện diện của hệ lá sum suê này giúp làm dịu không khí tạo ra một trường năng lượng ổn định thúc đẩy sự thấu hiểu và gắn bó giữa các thế hệ trong nhà.

2. Tận dụng vai trò vệ sĩ cho những ngôi nhà mới sửa chữa

Ít ai biết rằng ngũ gia bì có khả năng hấp thụ độc tố hữu cơ cực tốt vượt xa nhiều loại cây cảnh thông thường. Những chất độc này thường có trong sơn mới, sàn gỗ hoặc nội thất mới mua. Thay vì dùng máy lọc không khí tốn điện bạn nên đặt ngay 2 đến 3 chậu ngũ gia bì lớn trong nhà. Loại cây này sẽ âm thầm nuốt sạch những mùi hóa chất độc hại bảo vệ hệ hô hấp cho người già và trẻ nhỏ. Đây là giá trị thực dụng nhất mà các gia đình thường bỏ qua khi chỉ mải mê bàn về chuyện phong thủy.

3. Cảnh giác với mặt tối của sự xanh tốt

Ngũ gia bì rất dễ sống nhưng chính sự phát triển quá nhanh lại là một cái bẫy. Khi cây mọc quá rậm rạp mà không được tỉa tót nó sẽ tích tụ bụi bẩn và trở thành nơi trú ngụ của côn trùng ngược lại hoàn toàn với tác dụng đuổi muỗi ban đầu. Ngoài ra nhựa cây có chứa hoạt chất có thể gây dị ứng nhẹ với những người có làn da nhạy cảm. Lời khuyên là hãy luôn giữ cho gốc cây thông thoáng cắt bỏ những lá già héo ngay lập tức. Một cây ngũ gia bì sạch sẽ mới là một cây có năng lượng tốt.

4. Nghệ thuật ép cây tạo ra tinh dầu tự nhiên

Nhiều người phàn nàn trồng ngũ gia bì mà vẫn thấy muỗi. Lý do là bạn để cây quá tĩnh. Mùi hương đuổi muỗi của ngũ gia bì đến từ tinh dầu trong lá. Để kích hoạt mùi hương này một cách tự nhiên bạn nên đặt cây ở những nơi có luồng gió lưu thông hoặc thỉnh thoảng dùng tay vuốt nhẹ lên tán lá. Động tác này vừa giúp cây hô hấp tốt hơn vừa giải phóng các phân tử tinh dầu vào không khí giúp hiệu quả đuổi muỗi tăng lên gấp bội so với việc đặt cây ở một góc chết.