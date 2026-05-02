Muốn con lớn lên hiếu thảo, cha mẹ nhất định phải tránh 6 điều này

* Dưới đây là những lời chia sẻ từ Reem Raouda - một tiếng nói có ảnh hưởng trong lĩnh vực nuôi dạy con cái có ý thức, đồng thời là người sáng tạo các bộ nhật ký BOUND và FOUNDATIONS. Bà được biết đến rộng rãi nhờ chuyên môn dày dặn về sức khỏe tinh thần trẻ em và cách tiếp cận mới trong việc nuôi dạy những đứa trẻ khỏe mạnh về cảm xúc.

Một trong những điều tuyệt vời nhất khi làm cha mẹ là được chứng kiến con mình lớn lên, từ một đứa trẻ phụ thuộc trở thành một người trưởng thành tự lập.

Nhưng đó cũng là một trong những giai đoạn chuyển tiếp khó khăn nhất. Bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng hy vọng rằng, khi trưởng thành, con vẫn muốn gọi điện, vẫn muốn trở về nhà và vẫn sẵn lòng đón nhận họ trong cuộc sống của mình.

Với tư cách là một huấn luyện viên về nuôi dạy con cái có ý thức, Reem Raouda cho biết bà đã nghiên cứu hơn 200 trẻ em. Điểm chung ở những bậc cha mẹ duy trì được mối liên kết sâu sắc, bền chặt với con cái trưởng thành nằm ở những nguyên tắc mà họ kiên quyết không làm.

1. Họ không cố gắng kiểm soát con cái

Sự vâng lời và sự gắn kết là hai điều hoàn toàn khác nhau. Theo quan sát, sự gắn kết tạo ra sự hợp tác tốt hơn nhiều so với kiểm soát, đồng thời xây dựng một mối quan hệ khiến con cái muốn quay về.

Một bậc cha mẹ giỏi xây dựng mối quan hệ không cần phải có tiếng nói cuối cùng hay sự tuân thủ ngay lập tức. Họ thường quan tâm đến việc giữ cho mối quan hệ luôn cởi mở hơn là chứng minh một điều gì đó.

Điều đó thể hiện ở việc họ kiềm chế nhu cầu “sửa sai ngay lập tức” và thay vào đó chọn cách nói: “Chúng ta cùng tìm cách giải quyết nhé.”

2. Họ không xem nhẹ cảm xúc của con

Những câu như “con không sao đâu” hay “đừng khóc nữa” không làm thay đổi cảm xúc của trẻ. Chúng chỉ khiến trẻ học cách kìm nén.

Những bậc cha mẹ luôn ở bên cạnh con cái đã làm một điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất hiệu quả: họ tạo cho con cảm giác an toàn về mặt cảm xúc. Điều đó giống như việc nói “thật khó khăn phải không?” thay vì vội vàng tìm giải pháp.

Lần tới khi con bạn trải qua những cảm xúc khó chịu, hãy ngồi lại bên cạnh con và cùng con trải nghiệm cảm xúc đó thay vì cố gắng thuyết phục con vượt qua. Hãy để con được buồn bã mà không biến nỗi buồn của con thành vấn đề bạn cần phải giải quyết.

3. Họ không cố gắng thay đổi con người thật của con

Một trong những sai lầm lớn nhất mà tôi thấy các bậc phụ huynh thường mắc phải là cố gắng biến con mình thành người dễ bảo hơn hoặc dễ chấp nhận hơn. Hãy để con bạn được là chính mình, ngay cả khi điều đó gây khó khăn cho bạn.

Điều đó có thể thể hiện ở việc hỗ trợ một đứa trẻ nhạy cảm hơn mong đợi, hoặc không kìm nén một cá tính mà chúng cảm thấy “quá mức”. Mấu chốt là tránh khiến chúng cảm thấy mình là một vấn đề cần được giải quyết.

Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường được chấp nhận trọn vẹn sẽ không đi tìm kiếm sự chấp nhận đó ở nơi khác. Chúng sẽ gắn bó mật thiết với người đã dành cho chúng sự chấp nhận đó đầu tiên.

4. Họ không gắn giá trị của con với thành tích

Nhiệm vụ của chúng ta với tư cách là cha mẹ là cho con cái biết rằng giá trị của chúng không bị ảnh hưởng mỗi khi chúng thành công hay thất bại.

Thay vì chỉ tập trung vào kết quả như điểm số, chiến thắng hay thành tích, hãy kết nối với con bạn như một con người, chứ không chỉ những gì chúng làm được. Hãy hỏi “Con cảm thấy thế nào?” sau trận đấu thay vì “Con ghi được bao nhiêu điểm?”.

Hãy tập trung vào hiện tại sau thất bại cũng như sau chiến thắng.

5. Họ không phán xét con trong những khoảnh khắc quan trọng

Thay vì giúp trẻ tiến bộ, sự phán xét thường khiến chúng che giấu lỗi lầm của mình. Những bậc cha mẹ luôn bên cạnh con cái khiến những khoảnh khắc khó khăn trở nên thích hợp để chia sẻ với chúng.

Thay thế câu hỏi “Bạn đang nghĩ gì vậy?” bằng “Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.” Hãy giữ thái độ tò mò thay vì vội vàng sửa sai.

6. Họ không trốn tránh trách nhiệm

Lời xin lỗi có sức mạnh rất lớn. Khi cha mẹ thừa nhận lỗi lầm của mình, như phản ứng thái quá hoặc hiểu lầm, điều đó cho con cái thấy rằng việc sửa chữa sai lầm là một phần của mối quan hệ lành mạnh.

Bạn có thể nói như thế này: “Bố/mẹ không nên nói chuyện với con như vậy. Bố/mẹ đã sai, và bố/mẹ xin lỗi.” Đừng bào chữa hay cố gắng đổ lỗi cho con bạn.

Chính những khoảnh khắc này xây dựng nên niềm tin mà con cái không muốn đánh mất.