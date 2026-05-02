Lời khuyên dành cho các gia đình thường xuyên ăn gừng

Gừng từ lâu đã là loại gia vị quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ đặc tính làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và tăng hương vị cho món ăn. Tuy nhiên, câu chuyện về một phụ nữ ở Trung Quốc ăn lượng lớn gừng sống mỗi ngày suốt 10 năm để tăng sức đề kháng đang gây tranh cãi trên mạng xã hội, đồng thời khiến nhiều bác sĩ lên tiếng cảnh báo về nguy cơ lạm dụng loại thực phẩm này.

Theo thông tin được chia sẻ, bà Lưu từng có cơ địa dễ lạnh tay chân và thường xuyên cảm cúm. Sau khi nghe nhiều người truyền tai nhau về tác dụng “giữ ấm” của gừng, bà bắt đầu ăn gừng sống hằng ngày. Từ vài lát nhỏ ban đầu, lượng gừng được tăng dần lên khoảng 500g/ngày và duy trì trong suốt một thập kỷ.

Bà cho biết sức khỏe đã cải thiện rõ rệt, ít bị cảm lạnh hơn, cơ thể cảm thấy khỏe khoắn và nhiều năng lượng. Tuy nhiên, sau khi câu chuyện lan truyền, nhiều người bắt chước làm theo lại gặp các triệu chứng như nóng trong, loét miệng, táo bón, nổi mụn và khó chịu ở dạ dày.

Gừng có nhiều lợi ích nếu dùng đúng lượng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, gừng chứa gingerol và shogaol - những hoạt chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Khi sử dụng hợp lý, gừng có thể giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, hỗ trợ làm ấm cơ thể và giảm cảm giác lạnh tay chân ở những người có cơ địa hàn lạnh.

Ngoài ra, loại gia vị này còn giúp kích thích tiêu hóa, giảm đầy bụng, buồn nôn và tăng hương vị cho bữa ăn hằng ngày. Nhiều gia đình cũng duy trì thói quen uống trà gừng, dùng gừng ngâm giấm hoặc ngâm chân bằng nước gừng như một cách chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị người khỏe mạnh chỉ nên dùng khoảng 10g gừng/ngày, tương đương 2-3 lát nhỏ. Việc tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài có thể gây phản tác dụng.

Ăn quá nhiều gừng tiềm ẩn nhiều rủi ro

Dù là thực phẩm phổ biến, gừng không phải càng ăn nhiều càng tốt. Các bác sĩ cho biết hoạt chất cay nóng trong gừng có thể kích thích mạnh niêm mạc dạ dày, làm tăng nguy cơ đau dạ dày, trào ngược axit, viêm loét tiêu hóa nếu sử dụng quá mức.

Theo quan niệm Đông y, gừng có tính nóng nên ăn nhiều dễ khiến cơ thể rơi vào trạng thái “nội nhiệt”, gây nổi mụn, khô miệng, đau họng, mất ngủ hoặc cáu gắt.

Ngoài ra, gingerol còn có thể ảnh hưởng đến quá trình kết tập tiểu cầu. Vì vậy, người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc có vấn đề về rối loạn đông máu cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng gừng thường xuyên.

Ăn gừng thế nào để an toàn?

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên xem gừng là một loại gia vị hỗ trợ sức khỏe chứ không phải “thần dược”. Thay vì ăn sống với số lượng lớn theo các trào lưu trên mạng, cách an toàn hơn là sử dụng điều độ trong các bữa ăn hằng ngày.

Ăn quá nhiều gừng lúc đói có thể gây nóng ruột, kích ứng dạ dày và khiến tình trạng trào ngược trở nên nghiêm trọng hơn. Trong những ngày thời tiết nóng bức hoặc khi cơ thể có dấu hiệu nóng trong như nhiệt miệng, nổi mụn hay đau họng, mọi người cũng nên hạn chế các món chứa nhiều gừng.

Đối với người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền, việc sử dụng trà gừng, gừng ngâm mật ong hay các sản phẩm từ gừng trong thời gian dài nên được cân nhắc kỹ và tham khảo ý kiến bác sĩ nếu cần thiết.

Nếu sau khi dùng gừng thường xuyên xuất hiện các biểu hiện như đau bụng, nóng rát dạ dày, mất ngủ, nổi mụn hoặc chảy máu bất thường, người dùng nên giảm lượng sử dụng và đi kiểm tra sức khỏe.

Những ai nên hạn chế ăn gừng?

Chuyên gia cho biết không phải ai cũng phù hợp với việc dùng nhiều gừng. Những người bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, thường xuyên nóng trong, cao huyết áp, mất ngủ hoặc đang dùng thuốc chống đông máu nên hạn chế loại gia vị này.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng không có thực phẩm nào có thể thay thế hoàn toàn lối sống lành mạnh. Một chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ giấc, vận động hợp lý và kiểm tra sức khỏe định kỳ vẫn là nền tảng quan trọng nhất để duy trì sức khỏe lâu dài.

Theo Toutiao