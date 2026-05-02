Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an có thông báo liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế: Toàn bộ người dân chú ý

Đinh Anh | 02-05-2026 - 14:03 PM

hiện nay, không ít trường hợp cá nhân, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa nắm rõ quy định, dẫn đến bị động, ảnh hưởng đến công việc và kế hoạch cá nhân.

Ảnh minh hoạ

Thời gian gần đây, nhiều cá nhân bất ngờ khi làm thủ tục xuất cảnh mới biết mình thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Thực tế cho thấy, không ít trường hợp cá nhân, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa nắm rõ quy định, dẫn đến bị động, ảnh hưởng đến công việc và kế hoạch cá nhân.

Theo quy định tại Nghị định số 49/2025/NĐ-CP của Chính phủ, các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh liên quan đến nghĩa vụ thuế đã được quy định cụ thể. Trong đó, cá nhân và chủ hộ kinh doanh bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh khi có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá thời hạn nộp trên 120 ngày.

Đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, việc tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng khi đơn vị thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá thời hạn nộp trên 120 ngày.

Đáng lưu ý, trường hợp cá nhân, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện theo pháp luật của tổ chức không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có khoản thuế nợ quá hạn, sau 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cũng có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Ngoài ra, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam mà còn nợ thuế quá hạn theo quy định cũng thuộc diện xem xét tạm hoãn xuất cảnh.

Nhằm giúp người dân chủ động kiểm tra, kịp thời thực hiện nghĩa vụ thuế, tránh phát sinh vướng mắc khi làm thủ tục xuất cảnh, Công an tỉnh Cao Bằng hướng dẫn một số cách tra cứu thông tin nợ thuế và tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trực tuyến như sau:

Thứ nhất, tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của ngành Thuế:

Người dân truy cập website của Tổng cục Thuế tại mục dịch vụ công, lựa chọn chức năng công khai cưỡng chế nợ thuế để tra cứu thông tin người nộp thuế có quyết định cưỡng chế nợ thuế hoặc có thông báo liên quan đến xuất cảnh. Sau khi nhập mã số thuế và thông tin xác thực theo yêu cầu, hệ thống sẽ hiển thị kết quả nếu thuộc diện bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc tạm hoãn xuất cảnh.﻿

Thứ hai, tra cứu qua ứng dụng eTax Mobile:

Người nộp thuế đăng nhập ứng dụng eTax Mobile bằng tài khoản thuế điện tử hoặc tài khoản VNeID mức độ 2; lựa chọn mục “Tra cứu thông báo”, kiểm tra tại các mục “Thông báo hành chính của cơ quan thuế” và “Thông báo khác”.

Nếu thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh, hệ thống sẽ hiển thị thông báo cụ thể.﻿

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Cao Bằng ﻿

Toàn bộ người dân cập nhật ngay thông tin này về VNeID càng sớm càng tốt, bỏ qua là lỡ quyền lợi

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên