Lời khuyên cho các gia đình hay ăn sầu riêng

Là "vua của các loại trái cây" được người Trung Quốc cực yêu thích

Tính đến hết quý I, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khi đạt 221,7 triệu USD, cao gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trái ngược với đà tăng này, thị trường trong nước lại đang chứng kiến sự sụt giảm mạnh về giá, dù đang bước vào cao điểm thu hoạch, với mức phổ biến chỉ còn khoảng 25.000-30.000 đồng/kg.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, riêng trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt 76 triệu USD, tăng 2,6 lần so với tháng liền trước và cao hơn 67,4% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế ba tháng đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu đạt 221,7 triệu USD, phản ánh mức tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng này.

Về thị trường tiêu thụ, Trung Quốc tiếp tục giữ vai trò là đối tác lớn nhất, với kim ngạch nhập khẩu đạt 200,2 triệu USD, tăng tới 304% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm hơn 90% tổng giá trị xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể như Mỹ tăng 107,5%, Papua New Guinea tăng 285,4%, Nhật Bản tăng 11,8%, Hàn Quốc tăng 261,8% và Australia tăng 40,4%. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trong khi đó, tại thị trường nội địa, giá sầu riêng đã liên tục đi xuống trong khoảng ba tuần gần đây. Cụ thể, giống Ri6 thu mua tại vườn hiện chỉ còn khoảng 25.000-30.000 đồng/kg. Các giống khác như Monthong (Dona) hay Musang King cũng giảm xuống còn khoảng 55.000-65.000 đồng/kg, tương đương mức giảm gần một nửa so với thời điểm đầu năm 2026.

Những lợi ích sức khỏe đáng chú ý của sầu riêng

Sầu riêng từ lâu được mệnh danh là "vua của các loại trái cây" nhờ giá trị dinh dưỡng và hương vị riêng biệt.

Loại quả này cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin C, A, nhóm B (bao gồm thiamin, riboflavin, niacin, B6), axit folic, cùng các nguyên tố như kali, sắt, canxi, magie, natri, kẽm và phốt pho. Bên cạnh đó, sầu riêng còn chứa chất xơ, protein, nước và các hợp chất thực vật có lợi cho cơ thể.

Hỗ trợ tiêu hóa

Sầu riêng giàu chất xơ, bao gồm cả dạng hòa tan và không hòa tan. Nhờ đó, loại quả này giúp cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa, góp phần duy trì sức khỏe đường ruột và giảm nguy cơ táo bón.

Cung cấp chất chống oxy hóa

Trong sầu riêng có nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên như vitamin C, vitamin E, flavonoid, carotenoid và polyphenol. Những hợp chất này giúp bảo vệ cơ thể trước tác động của gốc tự do, giảm stress oxy hóa và hỗ trợ chống viêm.

Tốt cho tim mạch

Sầu riêng chứa chất béo không bão hòa đơn có lợi giúp giảm cholesterol xấu. Đồng thời, hàm lượng kali dồi dào còn góp phần điều hòa huyết áp và duy trì nhịp tim ổn định. Khi ăn với lượng hợp lý, sầu riêng có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Cải thiện tâm trạng, hỗ trợ giấc ngủ

Loại quả này có chứa tryptophan, loại axit amin tham gia vào quá trình sản xuất serotonin (tạo cảm giác thư giãn) và melatonin (điều hòa giấc ngủ). Nhờ đó, sầu riêng có thể giúp cải thiện tâm trạng và hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn.

Bổ sung năng lượng nhanh chóng

Với hàm lượng carbohydrate cao, đặc biệt là các loại đường tự nhiên như glucose, fructose và sucrose, sầu riêng cung cấp nguồn năng lượng tức thì. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người cần phục hồi năng lượng sau vận động hoặc làm việc cường độ cao.

Hỗ trợ sức khỏe sinh sản

Sầu riêng chứa các dưỡng chất như kẽm và folate... rất quan trọng đối với chức năng sinh sản và cân bằng hormone. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong loại quả này có thể góp phần cải thiện chất lượng tinh trùng, giảm stress oxy hóa ở cơ quan sinh sản và hỗ trợ khả năng sinh sản.

Tăng cường miễn dịch, chống nhiễm trùng

Hàm lượng vitamin C cao cùng các chất chống oxy hóa giúp sầu riêng hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, một số hợp chất trong sầu riêng còn được cho là có khả năng kháng khuẩn và kháng nấm, góp phần bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây bệnh.

Tuy giàu dinh dưỡng, sầu riêng cũng nên được tiêu thụ ở mức vừa phải để tránh nạp quá nhiều năng lượng và đường, từ đó đảm bảo cân bằng dinh dưỡng và sức khỏe tổng thể.

Những điều cần lưu ý khi ăn sầu riêng

Khi thưởng thức sầu riêng, cần chú ý đến cách ăn và liều lượng, bởi loại quả này chứa nhiều calo, đường và kali, đồng thời theo quan niệm dinh dưỡng phương Đông còn có tính "nóng".

Không nên kết hợp sầu riêng với rượu bia, món cay nóng hoặc một số loại thịt như bò, cừu, chó hay hải sản, vì những sự kết hợp này có thể gây cảm giác khó chịu hoặc phản ứng không mong muốn cho cơ thể.

Người mắc các bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, bệnh thận hoặc tim mạch nên ăn với lượng hạn chế, do sầu riêng chứa nhiều đường và kali, có thể ảnh hưởng đến tình trạng bệnh.

Vì hàm lượng năng lượng cao, khi ăn sầu riêng cần cân đối với các thực phẩm giàu calo khác trong ngày để tránh dư thừa năng lượng.

Uống đủ nước sau khi ăn có thể hỗ trợ tiêu hóa và phần nào giảm cảm giác nóng trong người.

Nếu lo ngại tăng cân, nên kết hợp vận động thường xuyên để giúp tiêu hao lượng calo nạp vào.

Trong trường hợp có bệnh lý nền hoặc băn khoăn về chế độ ăn, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo an toàn.

(Tổng hợp)