Chỉ 4 tháng nữa, hàng loạt người dân cả nước nhận tin vui

Chính thức nghỉ 5 ngày Dịp Quốc khánh Việt Nam 2/9 năm 2026

Dịp Quốc khánh Việt Nam 2/9 năm 2026, người lao động trên cả nước sẽ có lịch nghỉ được sắp xếp linh hoạt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và nghỉ ngơi. Theo phương án do Bộ Nội vụ công bố, kỳ nghỉ chính thức gồm 2 ngày là 1/9 (ngày liền kề trước) và 2/9 theo quy định.

Để kéo dài thời gian nghỉ, ngày làm việc thứ hai (31/8) sẽ được hoán đổi sang thứ bảy (22/8). Nhờ đó, tính cả hai ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9/2026.

Tổng cộng, kỳ nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ theo quy định, 2 ngày nghỉ cuối tuần và 1 ngày nghỉ bù do hoán đổi lịch làm việc.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu chủ động sắp xếp nhân sự trực hợp lý để đảm bảo công việc không bị gián đoạn, đồng thời vẫn phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Đối với người lao động trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động sẽ quyết định lịch nghỉ gồm 2 ngày: ngày 2/9 và thêm một ngày liền kề trước hoặc sau đó.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo kế hoạch nghỉ lễ cho người lao động ít nhất 30 ngày trước khi áp dụng. Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày lễ theo quy định tại Bộ luật Lao động Việt Nam, người lao động sẽ được bố trí nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng phương án nghỉ tương tự khối công chức, viên chức, đồng thời tạo điều kiện để người lao động được hưởng những thỏa thuận có lợi hơn.

Địa điểm vui chơi ở Hà Nội dịp lễ 2/9

1. Lăng Bác và Quảng trường Ba Đình

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình luôn là điểm đến mang ý nghĩa thiêng liêng trong mỗi dịp Quốc khánh. Đây không chỉ là nơi người dân và du khách đến viếng Bác mà còn là không gian gắn liền với những dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước.

2. Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích không gian văn hóa và lịch sử. Trong các dịp lễ Tết, nơi đây thường tổ chức các triển lãm hoặc hoạt động đặc sắc, giúp tái hiện truyền thống hiếu học của dân tộc. Sự kết hợp giữa kiến trúc cổ kính và công nghệ hiện đại giúp câu chuyện về khoa cử xưa trở nên sống động, tạo ấn tượng sâu sắc cho du khách.

3. Hồ Tây và chùa Trấn Quốc

Hồ Tây là điểm đến lý tưởng để thư giãn và tận hưởng không khí trong lành. Dịp Quốc khánh, khu vực này thường tổ chức bắn pháo hoa vào buổi tối, thu hút đông đảo người dân.

Du khách có thể đến từ sớm để tham gia các hoạt động như đạp xe quanh hồ, chèo SUP hay thưởng thức cà phê ven hồ. Gần đó, Chùa Trấn Quốc là địa điểm tâm linh nổi tiếng, nơi nhiều người ghé thăm để cầu bình an trong ngày lễ lớn. Lưu ý, chùa thường đóng cửa vào cuối buổi chiều nên nên sắp xếp thời gian hợp lý.

4. Hồ Hoàn Kiếm và phố đi bộ

Hồ Hoàn Kiếm "trái tim" của thủ đô luôn là trung tâm của các hoạt động vui chơi dịp lễ. Du khách có thể kết hợp tham quan các địa danh nổi bật như Đền Ngọc Sơn, Cầu Thê Húc hay Tháp Bút. Không gian được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, rất thích hợp để dạo chơi, chụp ảnh và hòa mình vào không khí lễ hội.

5. Phố cổ Hà Nội

Phố cổ Hà Nội mang đến trải nghiệm đậm chất truyền thống trong những ngày lễ. Các con phố như Hàng Mã, Hàng Đào hay Hàng Quạt được trang trí rực rỡ, tạo nên khung cảnh vừa nhộn nhịp vừa hoài cổ. Ngoài việc đi bộ khám phá, du khách có thể chọn xích lô hoặc xe buýt 2 tầng để ngắm nhìn toàn cảnh khu phố. Đây là cách thú vị để cảm nhận nhịp sống Hà Nội từ góc nhìn mới mẻ.

6. Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Di tích Nhà tù Hỏa Lò là điểm đến mang đậm giá trị lịch sử. Dịp Quốc khánh, nơi đây thường thu hút nhiều du khách đến tìm hiểu về quá khứ đấu tranh của dân tộc.

Các tour thuyết minh kết hợp hoạt cảnh tái hiện giúp người xem hình dung rõ hơn về những giai đoạn lịch sử gian khó, từ đó cảm nhận sâu sắc tinh thần kiên cường của các chiến sĩ cách mạng.

7. Hoàng thành Thăng Long

Hoàng thành Thăng Long là di sản thế giới với lịch sử kéo dài hơn một thiên niên kỷ. Đây là điểm đến phù hợp cho những ai muốn khám phá chiều sâu văn hóa và lịch sử của thủ đô.

Trong các dịp lễ Tết, nhiều hoạt động như triển lãm, trải nghiệm khảo cổ hay chương trình giáo dục được tổ chức, giúp du khách, đặc biệt là trẻ em, tiếp cận lịch sử một cách sinh động hơn.

8. Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km, là nơi tái hiện đời sống của 54 dân tộc anh em.

Đến đây, du khách có thể tham quan các khu làng truyền thống, tham gia hoạt động thủ công, thưởng thức ẩm thực vùng miền và xem biểu diễn dân ca, dân vũ.

(Thông tin mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo kế hoạch tổ chức thực tế.)

