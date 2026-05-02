Cảnh sát chặn đứng cuốc xe shipper giao hàng lúc nửa đêm, phát hiện bí mật đáng ngờ trong lõi nồi cơm điện

Theo Khả Văn | 02-05-2026 - 09:42 AM | Sống

Một kiện hàng chuyển phát nhanh ghi vỏn vẹn "nồi cơm điện" và "sách" đã vô tình trở thành manh mối bóc gỡ một đường dây rửa tiền phức tạp. Vụ việc tại Vũ Hán (Trung Quốc) không chỉ liên quan đến số tài sản khổng lồ được cất giấu, mà còn phơi bày phương thức tội phạm lợi dụng shipper công nghệ để vận chuyển tài sản bất hợp pháp.

Câu chuyện bắt đầu khi lực lượng chức năng tại Vũ Hán nhận được cảnh báo về một bưu kiện có dấu hiệu bất thường, dự kiến gửi đến một khu dân cư. Bên ngoài, gói hàng được ngụy trang hoàn hảo dưới danh nghĩa đồ gia dụng và văn hóa phẩm. Tuy nhiên, chính vẻ ngoài vô hại này lại trở thành điểm đáng ngờ khiến một tổ công tác đặc biệt lập tức được thành lập. Các mũi trinh sát nhanh chóng phối hợp với đơn vị giao hàng để giăng mẻ lưới, tiến hành giám sát chặt chẽ hành trình của bưu kiện qua hệ thống định vị thời gian thực và camera an ninh.

Sự nghi ngờ càng được củng cố khi bước sang rạng sáng hôm sau, địa chỉ nhận hàng đột ngột bị thay đổi sang một khu đô thị mới nhằm mục đích cắt đuôi lực lượng kiểm tra. Đến khoảng 2 giờ sáng, một nam shipper xuất hiện nhận hàng từ tủ khóa tự động và nhanh chóng di chuyển bằng xe máy điện. Ngay khi phương tiện này đi đến một giao lộ vắng vẻ, lực lượng chức năng đã lập tức áp sát, yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Bề ngoài, kiện hàng trên tay shipper không có bất kỳ dấu vết cạy mở hay biểu hiện khả nghi nào. Thế nhưng, khi lớp vỏ của chiếc nồi cơm điện được tháo dỡ, tất cả những người có mặt đều phải ngỡ ngàng. Toàn bộ phần lõi nồi đã bị khoét rỗng hoàn toàn để nhường chỗ cho 3 thỏi vàng nguyên chất. Mỗi thỏi có trọng lượng 50 gram, tổng cộng tương đương khoảng 4 cây vàng, được bọc kín cẩn thận qua nhiều lớp nilon để chống va đập.

Không dừng lại ở đó, những cuốn sách đi kèm cũng mang một bí mật lớn. Tội phạm đã cất công đục rỗng toàn bộ phần ruột giấy bên trong, tạo thành những khoang chứa bí mật vừa vặn để nhét 4 xấp tiền mặt mệnh giá 100 NDT. Tổng cộng, số tiền được giấu kín lên tới 40.000 NDT, tương đương hơn 153 triệu đồng. Việc cố định tiền bằng băng dính chặt chẽ và nhét vào sách cho thấy sự tính toán cực kỳ ma mãnh nhằm qua mặt các hệ thống soi chiếu của đơn vị chuyển phát.

Theo quá trình lấy lời khai ban đầu, nam shipper bị chặn bắt hoàn toàn không hay biết về giá trị thực sự của món hàng mình đang chở. Người này chỉ là một mắt xích trung gian vô tình bị cuốn vào đường dây. Cơ quan chức năng nhận định đây là một phương thức rửa tiền điển hình của các băng nhóm lừa đảo viễn thông công nghệ cao. Sau khi chiếm đoạt được tài sản từ nạn nhân, chúng lập tức chuyển đổi dòng tiền thành vàng để dễ cất giấu, bảo toàn giá trị và gây khó khăn cho quá trình truy vết.

Thủ đoạn mượn tay các đơn vị logistics và tài xế công nghệ giúp tội phạm dễ dàng phân tán tài sản đi nhiều nơi, hợp pháp hóa quá trình di chuyển và thậm chí đưa tài sản vượt qua biên giới một cách trót lọt. Việc kịp thời phát hiện và ngăn chặn bưu kiện này không chỉ giúp thu hồi tài sản giá trị lớn cho các bị hại, mà còn chặt đứt một phương thức vận chuyển phi pháp đang ngày càng nở rộ. Cơ quan điều tra hiện đang tiếp tục khai thác dữ liệu đơn hàng để bủa lưới tóm gọn những kẻ chủ mưu thực sự đang ẩn nấp.

Vũ Hán, shipper

Từ trung niên "đầy bệnh" đến tuổi 74 không bị mỡ máu, đường huyết, huyết áp, vị Giáo sư ấy đã kiên trì thực hiện 3 điều này

Cả thanh xuân đọc sai tên kẹo Alpenliebe: "An Phe Li Bê" hoá ra không tồn tại?

Nam thanh niên 29 tuổi suy thận, suy gan nguy kịch vì ăn 1 bát mì, bác sĩ cảnh báo: Đừng dùng tủ lạnh thế này!

08:58 , 02/05/2026
Lời khuyên đến các gia đình đang trồng cây trầu bà

08:52 , 02/05/2026
Chàng trai Việt rời ngân hàng, sang Mỹ làm việc tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế

08:42 , 02/05/2026
3 con giáp vượng vận nhất trong tháng 5: Thần tài ban may mắn, bước vào giai đoạn tài lộc rực rỡ, sung túc nhất

08:33 , 02/05/2026

