Lựa chọn của con gái út Vua sòng bạc Macau

Những ngày cuối tháng 4, thông tin “Hà Siêu Hân ở lại Đại học Thanh Hoa sau khi tốt nghiệp” bất ngờ leo top tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc, trùng thời điểm ngôi trường danh tiếng này kỷ niệm 115 năm thành lập. Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, nhiều cựu sinh viên đã trở lại trường tham dự sự kiện, trong đó có Hà Siêu Hân.

Ngày 24/4, cô xuất hiện tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Schwarzman College (học viện nội trú danh giá thuộc Đại học Thanh Hoa) - nơi đào tạo chương trình thạc sĩ “Lãnh đạo toàn cầu”. Trên mạng xã hội, Hà Siêu Hân chia sẻ rằng sau khi tốt nghiệp, cô lựa chọn ở lại trường để theo đuổi công việc liên quan đến giáo dục bền vững. Cô cho hay việc quay trở lại giúp cô có cơ hội gặp lại bạn bè, đồng thời tiếp tục nuôi dưỡng tinh thầnhọc hỏi, trách nhiệm và nền tảng mà chương trình học đã mang lại.

Theo thông tin công khai, Hà Siêu Hân sinh năm 1999 tại Hong Kong (Trung Quốc), là con gái út của ông trùm sòng bài Macau Hà Hồng Sân và người vợ thứ 4 Lương An Kỳ. Trước khi theo học Thanh Hoa, cô tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) với bằng kép ngành Quản trị và Kiến trúc. Năm 2021, cô nhập học chương trình thạc sĩ tại Schwarzman College và hoàn thành vào năm 2022.

Theo báo chí Trung Quốc năm 2025, hiện Hà Siêu Hân đang công tác tại Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu và Phát triển Bền vững của Thanh Hoa, đồng thời giữ vai trò Giám đốc Thanh niên (Chief Youth Officer) của Global Alliance of Universities on Climate - liên minh các trường đại học toàn cầu về khí hậu.

Không chỉ dừng lại ở công việc nghiên cứu, cô còn tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế. Tháng 6/2024, Hà Siêu Hân đại diện Global Alliance of Universities on Climate và Đại học Thanh Hoa tham dự Diễn đàn Giáo dục Quốc tế tại Tashkent (Uzbekistan), nơi cô giới thiệu các sáng kiến mới của Thanh Hoa trong lĩnh vực khí hậu cũng như các hoạt động thúc đẩy hành động toàn cầu của GAUC.

Được biết, Schwarzman College tại Thanh Hoa là chương trình học bổng thạc sĩ quốc tế về “Lãnh đạo toàn cầu”, được thiết kế nhằm đào tạo thế hệ lãnh đạo trẻ trong bối cảnh địa chính trị thế kỷ 21. Chương trình hướng đến việc trang bị cho học viên kiến thức sâu về Trung Quốc, cùng tầm nhìn quốc tế và năng lực lãnh đạo đa lĩnh vực.

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu và Phát triển Bền vững của Thanh Hoa thành lập năm 2017, đóng vai trò như một trung tâm nghiên cứu chiến lược, thúc đẩy đối thoại quốc tế và đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khí hậu. Còn Global Alliance of Universities on Climate do Thanh Hoa khởi xướng là mạng lưới quy tụ nhiều đại học hàng đầu thế giới, tập trung vào nghiên cứu, giáo dục và hành động nhằm giải quyết các thách thức khí hậu.

Việc lựa chọn ở lại trường của Hà Siêu Hân thay vì bước ngay vào lĩnh vực kinh doanh gia đình đang thu hút nhiều sự chú ý. Quyết định này cho thấy xu hướng ngày càng rõ của thế hệ trẻ trong các gia đình giàu có khi chọn ưu tiên con đường học thuật, nghiên cứu, thay vì chỉ tiếp nối truyền thống kinh doanh.