1.000 "kiếp nạn" tour đêm leo núi săn bình minh dịp lễ: Trải chiếu ngủ sảnh khách sạn giá 380.000 đồng/người, Mixue kín chỗ lúc 2h sáng

Kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm nay, Trung Quốc ghi nhận lượng du khách đổ về Thái Sơn tăng mạnh, đặc biệt là hoạt động leo núi ban đêm để “săn” bình minh. Tình trạng quá tải khiến nhiều dịch vụ nghỉ tạm mọc lên tự phát, từ sảnh khách sạn đến quán ăn, thậm chí cả cửa hàng đồ uống.

Theo ghi nhận, vào rạng sáng 1/5, khu vực Thiên Nhai trên núi Thái Sơn chật kín người. Do nhiệt độ trên núi thấp và thời gian chờ mặt trời mọc kéo dài, nhiều du khách không chọn thuê phòng khách sạn giá cao mà tìm đến các địa điểm có sưởi ấm và ổ cắm điện để nghỉ tạm.

Khoảng 1h sáng, hàng loạt nhà hàng và khách sạn quanh khu Thiên Nhai đã kín chỗ. Một chủ quán cho biết khách có thể nghỉ tại sảnh đến khoảng 3h30 sáng để chờ ngắm bình minh với giá 60 tệ (khoảng 230.000 đồng). Nếu chỉ gọi mì ăn liền, khách chỉ được ngồi khoảng 30 phút với mức phí 15 tệ (khoảng 57.000 đồng).

Những chỗ nằm tạm bợ trước sảnh khách sạn cũng được tận dụng

Giá nghỉ tạm không cố định, dao động từ 60 đến 100 tệ/người (khoảng 230.000 - 380.000 đồng) tùy địa điểm và thời điểm, thậm chí có thể điều chỉnh theo lượng khách.

Tại một khách sạn tên Shenqi Hotel, vào khoảng 2h sáng, sảnh đã kín người nằm ngủ trên chiếu trải sàn với giá 100 tệ/người (khoảng 380.000 đồng) Hình ảnh này khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ, trong khi một số ý kiến cho rằng mức giá này “không đáng”.

Ngoài hình thức ngủ sảnh, khách sạn này còn cung cấp dạng “khoang ngủ” với giá 388 tệ/đêm (khoảng 1,4 triệu đồng). Tuy nhiên, đây chỉ là giường đơn trong phòng lớn khoảng 20 người, không có điều kiện tắm rửa. Nhân viên khách sạn cho biết các vật dụng không được thay mới sau mỗi lượt khách mà được tái sử dụng.

Khảo sát trên các nền tảng đặt phòng cho thấy trong dịp lễ, phần lớn khách sạn trên đỉnh Thái Sơn đã kín chỗ, những phòng còn lại có giá phổ biến từ 1000 tệ/đêm (khoảng 3,8 triệu đồng) trở lên.

Cửa hàng Mixue đông nghịt

Không chỉ khách sạn hay nhà hàng, các cửa hàng đồ uống cũng trở thành nơi trú chân của du khách. Đáng chú ý, một chi nhánh Mixue hoạt động 24/24 tại khu Nam Thiên Môn ghi nhận tình trạng kín chỗ vào lúc 2h sáng.

Dù giá đồ uống không chênh lệch nhiều so với các cửa hàng khác, hệ thống đặt hàng trực tuyến của cửa hàng này đã phải tạm ngừng với trạng thái “quá tải”.

Hiện trong khu vực danh thắng Thái Sơn có 3 cửa hàng Mixue mở cửa 24h, đặt tại Trung Thiên Môn, Khoái Hoạt Tam Lý và Nam Thiên Môn, đều là các điểm mà người leo núi bắt buộc phải đi qua.

Nguồn: HK01