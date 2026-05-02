Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng triệu người dùng Zalo lưu ý: Thông tin mới nhất về tin nhắn, không nắm rõ có thể mất tiền oan

Theo Phương Anh | 02-05-2026 - 16:46 PM | Sống

Không cần chiêu trò quá phức tạp, chỉ một tin nhắn cũng đủ khiến nhiều người sập bẫy lừa đảo tinh vi.

Thời gian gần đây, tình trạng giả mạo tài khoản Zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang có dấu hiệu tái diễn tại nhiều địa phương. Dù không phải thủ đoạn mới, kịch bản này vẫn liên tục ghi nhận nạn nhân do đánh trúng tâm lý tin tưởng trong các mối quan hệ cá nhân.

Các đối tượng thường chiếm quyền sử dụng tài khoản hoặc tạo tài khoản giả với tên và ảnh đại diện giống người quen, sau đó nhắn tin với nội dung như “mượn tiền gấp”, “chuyển khoản giúp” hoặc viện dẫn các tình huống khẩn cấp. Điểm đáng chú ý là cách trò chuyện thường rất tự nhiên, giống với thói quen giao tiếp trước đó, khiến người nhận khó phân biệt thật, giả.

Ảnh minh hoạ

Trong nhiều trường hợp, đối tượng còn tạo áp lực thời gian, liên tục thúc giục chuyển tiền ngay để nạn nhân không kịp xác minh. Chỉ một phút mất cảnh giác, người dùng có thể thực hiện giao dịch và mất tiền mà không thể thu hồi.

Một xu hướng đáng chú ý là nhóm người cao tuổi đang trở thành mục tiêu chính. Nhiều người lớn tuổi hiện sử dụng Zalo để liên lạc với con cháu, đồng thời nhận lương hưu hoặc trợ cấp qua tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, do hạn chế về kỹ năng công nghệ và tâm lý tin tưởng người thân, khi nhận được tin nhắn “cầu cứu”, không ít người đã chuyển tiền ngay mà không kiểm chứng.

Theo khuyến cáo từ cơ quan công an, để tránh trở thành nạn nhân, người dùng cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản như: không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân cho bất kỳ ai, luôn gọi điện trực tiếp để xác minh khi nhận được yêu cầu liên quan đến tiền bạc, không truy cập vào các đường link lạ, chủ động thay đổi mật khẩu và kích hoạt bảo mật hai lớp cho tài khoản.

Người dân cần hết sức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi (ảnh CAPHQ)

Bên cạnh đó, các gia đình cần đặc biệt quan tâm, hướng dẫn người cao tuổi cách nhận diện dấu hiệu lừa đảo, tránh thực hiện giao dịch khi chưa kiểm chứng thông tin. Trong trường hợp phát hiện tài khoản có dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dùng cần nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo công nghệ ngày càng tinh vi, cảnh giác khi xử lý các tin nhắn liên quan đến tiền bạc không còn là lựa chọn mà đã trở thành kỹ năng bắt buộc. Một thao tác xác minh đơn giản có thể là “ranh giới” giữa an toàn và mất tiền oan.

Theo CAPHQ

Theo Phương Anh

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Zalo

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên