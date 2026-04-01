Tất cả người dùng Zalo cần biết nếu nhận được thông báo này trong vòng 7 ngày để không bị mất tài khoản

Zalo không chỉ là công cụ liên lạc mà còn là kho lưu trữ dữ liệu, hình ảnh và các mối quan hệ quan trọng. Tuy nhiên, nhiều người dùng hiện nay đang đối mặt với nguy cơ mất tài khoản do thói quen sử dụng SIM rác hoặc để SIM bị nhà mạng thu hồi sau một thời gian dài không phát sinh cước.

Vì sao tài khoản Zalo lại bị "gỡ bỏ" số điện thoại?

Theo quy định từ phía Zalo, tình trạng này xảy ra khi chiếc SIM bạn dùng để đăng ký tài khoản đã bị nhà mạng thu hồi và bán lại cho người dùng mới. Khi chủ sở hữu mới của chiếc SIM đó tiến hành đăng ký tài khoản Zalo, hệ thống sẽ tự động nhận diện số điện thoại này không còn thuộc quyền sở hữu của bạn.

Để đảm bảo tính bảo mật và quyền lợi cho người dùng mới, Zalo sẽ tạm gỡ bỏ số điện thoại cũ ra khỏi tài khoản của bạn. Ngay lập tức, một thông báo sẽ được gửi đến với nội dung: " Số điện thoại sử dụng tài khoản Zalo của bạn đã bị gỡ bỏ và bạn cần đổi số mới trong vòng 7 ngày".

Đổi số hay là mất trắng?

Đây là thời điểm cực kỳ quan trọng. Hệ thống chỉ cung cấp cho người dùng đúng 7 ngày kể từ khi nhận thông báo để cập nhật số điện thoại mới.

Nếu quá thời hạn này mà người dùng không thực hiện thay đổi, Zalo sẽ ghi nhận tài khoản đó không còn được sử dụng và tiến hành xóa vĩnh viễn. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ danh bạ, tin nhắn quan trọng và kho nhật ký kỷ niệm sẽ "bốc hơi" không thể khôi phục.

Hướng dẫn cách đổi số điện thoại để giữ lại toàn bộ dữ liệu

Điểm cộng lớn nhất trong tính năng này là khi bạn thực hiện đổi sang số điện thoại mới thành công, toàn bộ dữ liệu bao gồm: danh sách bạn bè, tin nhắn và nhật ký đều được giữ nguyên vẹn.

Để thực hiện, người dùng cần chuẩn bị một số điện thoại mới (chưa từng đăng ký Zalo hoặc đang không gắn với tài khoản nào khác) và thực hiện các bước sau:

Truy cập vào thông báo: Mở tin nhắn hệ thống từ Zalo báo về việc đổi số điện thoại.

Xác nhận đổi số: Nhấn vào mục hướng dẫn hoặc cài đặt tài khoản trong phần thông báo.

Nhập số điện thoại mới: Điền số điện thoại bạn đang sở hữu để thay thế cho số cũ đã bị thu hồi.

Xác thực: Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại mới để hoàn tất quy trình.

Lời khuyên cho người dùng

Việc mất SIM hay bị thu hồi số điện thoại là rủi ro khó tránh khỏi nếu người dùng không chú ý đến thời hạn sử dụng của nhà mạng. Tuy nhiên, để bảo vệ tài khoản Zalo của mình, các chuyên gia công nghệ khuyến cáo:

Sử dụng SIM chính chủ: Luôn đăng ký Zalo bằng số điện thoại mình đang sử dụng thường xuyên.

Cập nhật ngay khi thay đổi: Nếu có ý định bỏ SIM cũ, hãy chủ động vào phần Cài đặt > Tài khoản và bảo mật > Đổi số điện thoại trước khi SIM bị khóa.

Theo dõi thông báo hệ thống: Đừng bỏ qua các tin nhắn từ "Zalo" hoặc "Zalo Hỗ trợ" để kịp thời xử lý các biến cố bảo mật.

Trong trường hợp gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, người dùng có thể liên hệ trực tiếp qua OA "Zalo Hỗ Trợ" hoặc gửi email về địa chỉ hotro@zalo.me để được hướng dẫn chi tiết.