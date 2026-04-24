Zalo tung một tính năng mới

Theo Lê Tỉnh | 24-04-2026 - 08:10 AM | Kinh tế số

Tính năng mới của Zalo nhằm hạn chế việc người khác quay chụp màn hình ảnh đại diện trên điện thoại, tăng cường sự riêng tư của người dùng.

Ngày 23-4, nền tảng Zalo bất ngờ giới thiệu tính năng chống quay chụp màn hình ảnh đại diện nhằm tăng cường khả năng bảo mật cho người dùng,

Tính năng mới của Zalo sẽ tự động nhận biết và hạn chế việc người khác quay chụp màn hình ảnh đại diện trên điện thoại, giúp tăng cường sự riêng tư của người dùng.

Cụ thể, khi một người dùng ấn chọn xem chi tiết ảnh đại diện trên trang cá nhân của người khác và thực hiện hành vi quay, chụp, kết quả trả về sẽ hiển thị một màn hình đen.

Zalo tung một tính năng mới- Ảnh 1.

Khi người dùng ấn chọn xem chi tiết ảnh đại diện trên trang cá nhân của người khác và thực hiện hành vi quay, chụp, kết quả trả về sẽ hiển thị một màn hình đen

Theo Zalo, người dùng có thể tùy chỉnh hiển thị và quyền truy cập của ngày sinh, trạng thái, tin nhắn, cuộc gọi, nhật ký, kết bạn và các tiện ích khác... để quyết định ai được xem, được liên hệ và cách hiển thị thông tin của mình.

Cách thiết lập quyền riêng tư trên Zalo:

Đầu tiên, người dùng mở Zalo, vào mục cá nhân, sau đó chọn quyền riêng tư và bắt đầu tùy chỉnh theo nhu cầu.

Ngoài ra, người dùng có thể chủ động bật công cụ bảo mật 2 lớp để bảo vệ tài khoản. Khi tài khoản Zalo của bạn đăng nhập bằng mật khẩu trên một thiết bị mới, hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác thực thêm bằng mã xác thực.

Zalo tung một tính năng mới- Ảnh 2.

Người dùng cũng có thể tùy chỉnh hiển thị trên Zalo

Mã xác thực được gửi về thiết bị cũ, số điện thoại hoặc địa chỉ email mà chủ tài khoản đã liên kết với tài khoản Zalo. Nhờ đó, chỉ chủ tài khoản mới có thể hoàn tất đăng nhập, góp phần bảo đảm quyền kiểm soát và an toàn thông tin cá nhân.

Bên cạnh đó, thông qua tính năng kiểm tra bảo mật trên Zalo, người dùng có thể rà soát nhiều thông tin quan trọng như: tình trạng định danh tài khoản, số điện thoại liên kết, phiên bản ứng dụng đang sử dụng… Đồng thời, hệ thống cũng cung cấp các hướng dẫn nhằm nâng cao mức độ bảo mật.

Chỉ với một số thao tác kiểm tra đơn giản, người dùng có thể chủ động bảo vệ tài khoản, hạn chế rủi ro bị xâm nhập hoặc chiếm đoạt.

Đại diện Zalo cho biết trong thời gian tới, các tính năng bảo mật sẽ tiếp tục được hoàn thiện và nâng cấp, hướng tới mang lại trải nghiệm riêng tư và an toàn cao hơn cho người dùng.

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

Từ Khóa:
tính năng, Zalo

Hàng loạt SIM Viettel sắp bị khóa, người dùng phải kiểm tra ngay

Hàng loạt SIM Viettel sắp bị khóa, người dùng phải kiểm tra ngay Nổi bật

Startup phá sản bán tin nhắn Slack và nội dung email để huấn luyện AI

Startup phá sản bán tin nhắn Slack và nội dung email để huấn luyện AI Nổi bật

Tài khoản ngân hàng ACB Đào Đình Quân phát sinh giao dịch 2,1 tỷ đồng: Công an lập tức mời người đàn ông sinh năm 1981 lên làm việc

Tài khoản ngân hàng ACB Đào Đình Quân phát sinh giao dịch 2,1 tỷ đồng: Công an lập tức mời người đàn ông sinh năm 1981 lên làm việc

Cảnh báo quan trọng cho người làm hộ chiếu online

Cảnh báo quan trọng cho người làm hộ chiếu online

CMC đề xuất mở rộng hợp tác Việt - Hàn trong AI, bán dẫn và an ninh mạng

CMC đề xuất mở rộng hợp tác Việt - Hàn trong AI, bán dẫn và an ninh mạng

"Một con rồng ẩn mình" tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam: Vị thế cỡ nào mà Samsung cũng kiêng nể?

"Một con rồng ẩn mình" tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam: Vị thế cỡ nào mà Samsung cũng kiêng nể?

